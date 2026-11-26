Từ lợi thế địa phương đến giá trị kinh tế

Một nền kinh tế có thể sở hữu nguồn nguyên liệu dồi dào, vị trí giao thương thuận lợi và thị trường rộng lớn, nhưng những lợi thế ấy chỉ thực sự trở thành sức mạnh khi được chuyển hóa thành năng lực sản xuất, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh. Với An Giang, đây chính là bài toán phát triển đặt ra cho ngành Công Thương trong giai đoạn mới.

Sau hợp nhất, An Giang có thêm điều kiện mở rộng không gian kinh tế, kết nối các vùng sản xuất, thị trường tiêu thụ và hoạt động giao thương biên giới. Tuy nhiên, quy mô lớn hơn cũng đồng nghĩa với yêu cầu cao hơn về tổ chức sản xuất, phát triển hạ tầng, liên kết chuỗi giá trị và nâng cao hiệu quả điều hành.

Ngành Công Thương An Giang khơi thông nguồn lực, mở rộng thị trường, tạo động lực cho tăng trưởng bền vững.

Trong bối cảnh tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10,71% trở lên trong năm 2026, ngành Công Thương được giao vai trò quan trọng trong việc tạo động lực cho khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Theo kịch bản tăng trưởng của tỉnh, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2026 phấn đấu đạt hơn 134.382 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 385.500 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa hướng đến 2,753 tỷ USD.

Những mục tiêu này cho thấy công nghiệp và thương mại không còn chỉ là các lĩnh vực hỗ trợ, mà đang được đặt vào vị trí trực tiếp tạo sức bật cho nền kinh tế.

Thực tế sản xuất công nghiệp năm 2026 đã ghi nhận những chuyển biến tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng đầu năm tăng 14,45% so với cùng kỳ; riêng quý III tăng 14,38%. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính, với mức tăng 14,78% trong 7 tháng đầu năm.

Đáng chú ý, tăng trưởng không chỉ tập trung ở một vài nhóm sản phẩm, mà được ghi nhận tại nhiều lĩnh vực gắn với lợi thế sản xuất của tỉnh như chế biến lúa gạo, thủy sản, rau quả, khai thác đá, sản xuất vật liệu xây dựng và thức ăn thủy sản.

Đằng sau những con số ấy là sự chuyển động của chuỗi sản xuất, từ vùng nguyên liệu đến nhà máy, từ doanh nghiệp chế biến đến thị trường tiêu thụ. Khi công nghiệp phát triển, nông sản có thêm đầu ra ổn định; nguyên liệu được khai thác hiệu quả hơn; nhu cầu về lao động, vận tải, kho bãi và các dịch vụ hỗ trợ cũng gia tăng.

Đó là giá trị lan tỏa mà công nghiệp mang lại cho nền kinh tế địa phương. Một sản phẩm được chế biến sâu không chỉ tạo thêm doanh thu cho doanh nghiệp, mà còn mở rộng khả năng tiêu thụ nguyên liệu, tạo việc làm và nâng cao giá trị của toàn bộ chuỗi sản xuất.

Với nền tảng nông nghiệp, thủy sản phong phú, An Giang có điều kiện phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu, từng bước hình thành các chuỗi giá trị có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, để lợi thế ấy phát huy hiệu quả lâu dài, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, tiết kiệm tài nguyên và giảm chi phí sản xuất.

Tăng trưởng công nghiệp vì thế không thể chỉ được nhìn nhận qua sản lượng hay tốc độ tăng của chỉ số sản xuất. Quan trọng hơn là khả năng tạo ra giá trị gia tăng, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng sức chống chịu của doanh nghiệp trước những biến động của thị trường.

Mở rộng thị trường, đưa hàng hóa An Giang đi xa hơn

Nếu công nghiệp là nơi tạo ra giá trị, thì thị trường chính là không gian để giá trị ấy được hiện thực hóa. Bởi vậy, phát triển thương mại, mở rộng tiêu thụ trong nước và thúc đẩy xuất khẩu có ý nghĩa trực tiếp đối với hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sức khỏe của nền kinh tế.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của An Giang tăng 24,83% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại, dịch vụ duy trì đà tăng trưởng tích cực, góp phần mở rộng sức mua và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển thị trường.

Từ phát triển công nghiệp, mở rộng thương mại đến nâng tầm sản phẩm OCOP, ngành Công Thương An Giang đang góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Thị trường nội địa có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thương mại toàn cầu thường xuyên biến động. Một hệ thống phân phối vận hành hiệu quả không chỉ giúp hàng hóa tiếp cận người tiêu dùng thuận lợi hơn, mà còn tạo điểm tựa để doanh nghiệp duy trì sản xuất, giảm áp lực phụ thuộc vào một số thị trường xuất khẩu.

Đối với An Giang, phát triển thương mại còn gắn với yêu cầu kết nối các vùng sản xuất nông nghiệp, khu vực công nghiệp, trung tâm tiêu thụ và hệ thống cửa khẩu. Khi lưu thông hàng hóa được tổ chức thông suốt, chi phí vận chuyển và thời gian đưa sản phẩm ra thị trường có điều kiện giảm xuống, qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh.

Cùng với thị trường trong nước, xuất khẩu tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của ngành Công Thương. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 2,43 tỷ USD, tăng 9,36% so với năm trước. Trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,251 tỷ USD, tăng 13,86% so với cùng kỳ.

Đà tăng trưởng được ghi nhận ở nhiều nhóm hàng chủ lực. Thủy sản tăng trên 26%; gạo tăng hơn 16%; may mặc tăng gần 22%; rau quả tăng trên 15%. Những kết quả này cho thấy hàng hóa An Giang đang tiếp tục phát huy lợi thế từ vùng nguyên liệu, năng lực chế biến và khả năng tiếp cận thị trường.

Tuy nhiên, giá trị của xuất khẩu không chỉ nằm ở kim ngạch. Trong bối cảnh các thị trường ngày càng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn môi trường và trách nhiệm trong sản xuất, khả năng duy trì tăng trưởng phụ thuộc ngày càng lớn vào năng lực thích ứng của doanh nghiệp.

Đánh giá về triển vọng xuất khẩu, ông Nguyễn Thống Nhất, Giám đốc Sở Công Thương An Giang, nhìn nhận kết quả đạt được phản ánh sự chủ động của doanh nghiệp trước những biến động của thương mại quốc tế, đồng thời cho thấy hiệu quả của công tác điều hành và hỗ trợ phát triển thị trường. Theo ông, để duy trì đà tăng trưởng, hàng hóa An Giang cần tiếp tục nâng cao chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và phát triển theo hướng bền vững.

Từ góc độ quản lý ngành, yêu cầu này đặt ra một hướng đi rõ ràng: xuất khẩu không thể chỉ dựa vào lợi thế về nguyên liệu hoặc giá thành, mà phải được nâng đỡ bằng công nghệ, chất lượng, thương hiệu và khả năng đáp ứng các quy định của thị trường nhập khẩu.

Đó cũng là lý do việc đa dạng hóa thị trường, tận dụng các hiệp định thương mại tự do, tăng cường xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng quy tắc xuất xứ ngày càng trở nên quan trọng. Những giải pháp này không chỉ giúp mở rộng đầu ra, mà còn góp phần giảm thiểu rủi ro khi thị trường truyền thống biến động.

Với các ngành hàng như thủy sản, gạo, rau quả và may mặc, nâng cao giá trị xuất khẩu cần gắn với phát triển chuỗi sản xuất có khả năng kiểm soát chất lượng từ đầu vào đến thành phẩm. Khi doanh nghiệp chủ động được nguyên liệu, quy trình chế biến và tiêu chuẩn sản phẩm, khả năng đáp ứng đơn hàng, giữ vững thị trường và gia tăng giá trị sẽ được củng cố.

Liên kết chuỗi giá trị, nâng cao sức cạnh tranh

Một trong những hướng phát triển có ý nghĩa lâu dài đối với An Giang là tăng cường liên kết giữa sản xuất nguyên liệu, công nghiệp chế biến, logistics và thị trường tiêu thụ. Đây là cách để lợi thế địa phương không dừng lại ở khâu cung cấp nguyên liệu, mà được chuyển hóa thành giá trị kinh tế cao hơn.

Trong lĩnh vực thủy sản, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long An Giang là một ví dụ về khả năng tổ chức sản xuất theo chuỗi. Sáu tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp thu hoạch 12.000 tấn cá tra nguyên liệu, sản xuất 9.000 tấn cá phi lê đông lạnh và xuất khẩu 10.064 tấn sản phẩm.

Doanh nghiệp phát triển hệ thống vùng nuôi hơn 100 ha, kết hợp nhà máy thức ăn thủy sản công suất 56.000 tấn/năm, qua đó chủ động hơn về nguyên liệu và đầu vào sản xuất. Mô hình này cho thấy việc gắn kết vùng nuôi với chế biến có thể giúp doanh nghiệp kiểm soát chất lượng, giảm tác động từ biến động thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong lĩnh vực lúa gạo, việc xây dựng vùng nguyên liệu gắn với nhà máy chế biến và thị trường xuất khẩu cũng mở ra hướng phát triển theo chiều sâu. Khi sản xuất được tổ chức theo chuỗi, doanh nghiệp có điều kiện nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và tận dụng ưu đãi từ các hiệp định thương mại.

Đối với ngành Công Thương, nhiệm vụ không chỉ là hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, mà còn là kết nối các mắt xích của chuỗi giá trị, tháo gỡ những điểm nghẽn về thị trường, logistics và thủ tục thương mại. Hiệu quả của sự kết nối ấy sẽ quyết định khả năng chuyển hóa tiềm năng sản xuất thành năng lực cạnh tranh thực chất.

Lợi thế giao thương biên giới cũng cần được khai thác theo hướng này. Với vị trí kết nối Đồng bằng sông Cửu Long và thị trường Campuchia, An Giang có điều kiện phát triển thương mại biên mậu, dịch vụ logistics và các hoạt động hỗ trợ xuất nhập khẩu.

Tuy nhiên, lợi thế vị trí chỉ thực sự tạo ra giá trị khi đi cùng hạ tầng kết nối, năng lực thông quan, hệ thống kho bãi và dịch vụ vận tải hiệu quả. Việc phát triển logistics đồng bộ sẽ góp phần giảm chi phí lưu thông, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hóa của tỉnh.

Tăng trưởng phải đi cùng chất lượng và tính bền vững

Những kết quả đạt được trong sản xuất công nghiệp, thương mại và xuất khẩu là nền tảng quan trọng để ngành Công Thương tiếp tục đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế của An Giang. Nhưng trong giai đoạn mới, thước đo thành công không thể chỉ là tốc độ tăng trưởng, mà phải bao gồm chất lượng, hiệu quả và khả năng duy trì thành quả trong dài hạn.

Sáu tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp thu hoạch 12.000 tấn cá tra nguyên liệu, sản xuất 9.000 tấn cá phi lê đông lạnh và xuất khẩu 10.064 tấn sản phẩm.

Đối với công nghiệp, yêu cầu đặt ra là tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, sử dụng tiết kiệm năng lượng và giảm tác động môi trường. Phát triển công nghiệp chế biến cần gắn với khả năng tạo giá trị gia tăng cao hơn, nâng chất lượng sản phẩm và thúc đẩy liên kết với vùng nguyên liệu.

Đối với thương mại, cần tiếp tục hiện đại hóa hệ thống phân phối, phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp. Thị trường nội địa cần được phát huy như một điểm tựa tăng trưởng, đồng thời là không gian để sản phẩm địa phương nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu.

Trong xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường, nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và phát triển sản phẩm chế biến sâu cần trở thành những nhiệm vụ xuyên suốt. Khi hàng hóa được nâng cao chất lượng và giá trị, doanh nghiệp sẽ có thêm khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, giảm phụ thuộc vào cạnh tranh bằng giá và chủ động hơn trước những thay đổi của thương mại toàn cầu.

Cùng với đó, bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là những nhiệm vụ không thể tách rời. Một môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư dài hạn, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và củng cố niềm tin thị trường.

Trong bối cảnh An Giang hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, ngành Công Thương đứng trước yêu cầu vừa phát huy những động lực hiện có, vừa kiến tạo các động lực mới từ chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh và liên kết chuỗi giá trị.

Đó là quá trình đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, cải cách thủ tục, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và nâng cao hiệu quả điều hành cần được xem là những điều kiện quan trọng để khơi thông nguồn lực phát triển.

Nhìn từ những kết quả năm 2026, đóng góp của ngành Công Thương An Giang không chỉ thể hiện qua sự gia tăng của sản lượng công nghiệp, sức mua thị trường hay kim ngạch xuất khẩu. Giá trị sâu xa hơn là khả năng kết nối các lợi thế địa phương thành chuỗi giá trị, tạo thêm việc làm, nâng cao giá trị hàng hóa và mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp.

Trong hành trình phát triển mới, An Giang cần một nền công nghiệp có chiều sâu, một thị trường vận hành hiệu quả và một hệ thống thương mại đủ sức kết nối với khu vực, quốc tế. Ngành Công Thương, với vai trò quản lý, kết nối và thúc đẩy phát triển, sẽ tiếp tục là một trong những lực lượng quan trọng góp phần hiện thực hóa mục tiêu ấy.

Bởi suy cho cùng, sức mạnh của một nền kinh tế không chỉ nằm ở những gì địa phương đang có, mà ở khả năng biến những lợi thế ấy thành giá trị bền vững cho hôm nay và những thế hệ mai sau.