Ngành công nghiệp hàng hải Việt Nam đang tiến sâu vào thị trường thế giới

Nhiều doanh nghiệp, khách mời tham gia triển lãm OGAV 2026 và VIMOX 2026 tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Hà.

Từ ngày 21 đến 23/10, tại TP. Hồ Chí Minh diễn ra hai sự kiện lớn: Triển lãm Máy móc, Thiết bị, Công nghệ ngành Dầu khí Việt Nam 2026 (OGAV 2026) và Triển lãm ngành Hàng hải & Đóng tàu Việt Nam 2026 (VIMOX 2026). Đây là cầu nối chuyên ngành quan trọng giữa các lĩnh vực dầu khí, năng lượng, hàng hải, đóng tàu và công nghiệp ngoài khơi; đồng thời là diễn đàn thúc đẩy hợp tác, hướng tới sự phát triển bền vững của ngành cho ngành hàng hải Việt Nam.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Duy Luân, Tổng Thư ký Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối các chủ tàu, doanh nghiệp đóng tàu, nhà sản xuất thiết bị và các nhà cung cấp công nghệ trong nước và quốc tế. Đây không chỉ là cơ hội giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới mà còn là diễn đàn thúc đẩy hợp tác, tìm kiếm giải pháp và mở rộng quan hệ kinh doanh.

Trong khuôn khổ triển lãm, Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam đã chủ trì hội thảo chuyên ngành với chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh của đội tàu Việt Nam trong kỷ nguyên chuyển đổi xanh và chuyển đổi số”. Hội thảo tập trung vào các cơ hội và thách thức đối với đội tàu Việt Nam, yêu cầu mới về bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động vận tải biển.

Đây là dịp để các chuyên gia, doanh nghiệp trong nước và quốc tế chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến, góp phần đưa ra những giải pháp thiết thực cho sự phát triển bền vững của ngành hàng hải Việt Nam.

GS.TS Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò của khoa học và công nghệ trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành hàng hải. Những tiến bộ về vật liệu, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và năng lượng sạch đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong ngành. Ông cũng khuyến khích sự hợp tác giữa doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại học và đội ngũ chuyên gia để giải quyết các vấn đề thực tiễn mà doanh nghiệp đang đối mặt.

Triển lãm VIMOX 2026 không chỉ là một sự kiện trưng bày công nghệ mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy ngành hàng hải Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, an toàn, hiệu quả và bền vững.

Với sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, chuyên gia và đối tác quốc tế, VIMOX 2026 hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội hợp tác và những kết quả thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp hàng hải trong nước và quốc tế. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến mới trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững cho ngành hàng hải Việt Nam.

Theo dữ liệu nghiên cứu về thị trường hàng hải và công nghiệp đóng tàu của Clarksons Research (Anh), năm 2024, Việt Nam bàn giao 720.884GT tàu thương mại đóng mới, chiếm khoảng 1,01% tổng sản lượng thế giới, đứng thứ tư toàn cầu. Năm 2025, tổng dung tích tàu bàn giao của Việt Nam tiếp tục tăng lên 877.576GT, tương đương khoảng 1,1% sản lượng thế giới. Đáng chú ý, xét theo khối lượng đơn đặt hàng đóng tàu trong năm 2025, Việt Nam đạt khoảng 2 triệu GT, đứng thứ tư thế giới, sau Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Những kết quả này phản ánh sự phát triển đáng ghi nhận về năng lực sản xuất và khả năng thu hút đơn hàng quốc tế của ngành đóng tàu Việt Nam.