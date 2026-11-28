NEC Corp. từng là một thế lực hùng mạnh trong lĩnh vực điện tử của Nhật Bản. (Ảnh: NEC)

Từng là một thế lực hùng mạnh trong lĩnh vực điện tử - NEC Corp. của Nhật Bản đã rút khỏi thị trường chip, máy tính xách tay và điện thoại thông minh vào những năm 2010.

Mặc dù thương hiệu máy tính xách tay Lavie của NEC vẫn được giữ nguyên nhưng thuộc sở hữu của Tập đoàn Lenovo Trung Quốc. Hiện nay, 70% doanh thu của NEC đến từ mảng công nghệ thông tin, hỗ trợ cả Chính phủ và các công ty tư nhân trong quá trình chuyển đổi số.

Tương tự như NEC, các nhà sản xuất điện tử Nhật Bản, vốn đã phải vật lộn với kết quả kinh doanh kém cỏi trong nhiều năm, đang dần lấy lại vị thế bằng cách tập trung vào công nghệ thông tin và dịch vụ phần mềm.

Tập đoàn Hitachi Ltd., trước đây sản xuất rất nhiều loại sản phẩm từ thiết bị điện gia dụng đến máy móc hạng nặng và thiết bị xây dựng, từng đứng trên bờ vực phá sản. Hitachi đã ghi nhận khoản lỗ ròng 787,3 tỷ yên, tương đương 8,1 tỷ USD (theo tỷ giá hối đoái khi đó) trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2009, một trong những khoản lỗ hàng năm lớn nhất từng được ghi nhận bởi một nhà sản xuất Nhật Bản.

Tuy nhiên, Hitachi đã vượt qua khủng hoảng bằng cách chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh cung cấp hỗ trợ cơ sở hạ tầng xã hội dài hạn, tích hợp các sản phẩm đường sắt và phát điện với công nghệ vận hành và công nghệ thông tin.

Tập đoàn Fujitsu Ltd. cũng đã báo cáo kết quả tài chính khả quan trong những năm gần đây, nhờ vào quá trình chuyển đổi sang các dịch vụ chuyển đổi số cho khách hàng doanh nghiệp.

NEC, Hitachi và Fujitsu đều ghi nhận lợi nhuận ròng kỷ lục trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026.

Trong khi tập đoàn Sony chuyển trọng tâm chiến lược sang lĩnh vực giải trí sáng tạo, Panasonic Holdings vẫn tiếp tục sản xuất thiết bị gia dụng với quy mô thu hẹp. Tuy nhiên, tất cả đều đã chuyển hướng sang các sản phẩm và dịch vụ tập trung vào phần mềm.

Trụ sở Tập đoàn Panasonic ở Osaka, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

So sánh 4 “ông lớn” điện tử và 04 nhà sản xuất ôtô hàng đầu Nhật Bản cho thấy, các công ty điện tử hiện đang đạt được tỷ suất lợi nhuận hoạt động cao hơn.

Trong những năm 2000, Sony, Hitachi, NEC và Fujitsu duy trì tỷ suất lợi nhuận hoạt động chỉ từ 2-3%. Ngược lại, các nhà sản xuất ôtô lớn như Toyota Motor Corp., Honda Motor Co., Nissan Motor Co. và Suzuki Motor Corp. lại báo cáo tỷ suất lợi nhuận trung bình cao hơn nhiều, khoảng 9%. Tới năm tài chính 2025, các công ty điện tử báo cáo lợi nhuận hoạt động đạt 11%, trong khi các nhà sản xuất ôtô chỉ đạt 4%.

Trước sự thống trị của Mỹ và Trung Quốc trong công nghệ AI lõi, các doanh nghiệp điện tử Nhật Bản hiện phải tập trung vào việc tạo ra các sản phẩm và dịch vụ giá trị gia tăng bằng cách sử dụng AI đang phát triển nhanh chóng. Trong khi đó, các nhà sản xuất ôtô đang phải vật lộn để thích ứng với thị trường toàn cầu thay đổi nhanh chóng do sự phổ biến của xe điện.

Honda là một ví dụ điển hình cho những khó khăn mà các hãng xe Nhật Bản gặp phải trong quá trình chuyển đổi từ xe chỉ sử dụng xăng sang xe sử dụng nhiên liệu điện.

Trước đây, Honda từng đặt mục tiêu đến năm 2040, tất cả các mẫu xe mới bán ra của hãng sẽ là xe điện hoặc xe chạy bằng pin nhiên liệu. Tuy nhiên, chiến lược này đã thay đổi sau những biến động của thị trường, một phần do quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt trợ cấp mua xe điện vào tháng 7/2025. Honda đã thua lỗ trong năm tài chính 2025, đây là khoản thâm hụt hàng năm đầu tiên kể từ khi hãng niêm yết cổ phiếu vào năm 1957.

Diễn biến đáng lo ngại nhất đối với các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản là họ đang mất dần thị phần tại thị trường Trung Quốc, thị trường lớn nhất thế giới về số lượng xe bán ra. Các loại xe năng lượng mới, bao gồm cả xe điện, chiếm hơn một nửa trong tổng số 27 triệu xe hơi mới được bán ra hàng năm tại Trung Quốc.

Một cửa hàng của hãng ôtô Honda ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)

Toyota, Honda, Nissan và Mazda Motor Corp. đã bán tổng cộng 5 triệu xe ôtô trong năm 2020 tại Trung Quốc. Năm năm sau, tổng doanh số của cả 04 hãng giảm xuống còn 3,15 triệu sản phẩm, giảm khoảng 40%. Trong khi đó, tập đoàn Mitsubishi Motors đã quyết định chấm dứt sản xuất tại địa phương và rút hoàn toàn khỏi thị trường Trung Quốc vào năm 2023.

Việc chuyển hướng sang các loại xe phụ thuộc nhiều vào phần mềm đặt ra một thách thức to lớn đối với ngành công nghiệp ôtô Nhật Bản.

Ngành công nghiệp này có một hệ thống phân cấp nghiêm ngặt, với một số ít nhà sản xuất ôtô đứng đầu và nhiều cấp bậc nhà cung cấp phụ tùng ôtô bên dưới. Các công ty sản xuất ôtô từ lâu đã phát triển mạnh nhờ việc tinh chỉnh sản phẩm cuối cùng thông qua sự hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp liên kết. Tuy nhiên, cấu trúc truyền thống này có thể sẽ bị phá vỡ khi phần mềm trở thành yếu tố trung tâm trong các phương tiện hiện đại.

Quá trình chuyển đổi số đang nhanh chóng phá vỡ rào cản giữa ngành công nghiệp điện tử và ngành công nghiệp ôtô. Thị trường xe điều khiển bằng phần mềm (SDV) là một ví dụ điển hình.

“Ông lớn” trong lĩnh vực viễn thông Trung Quốc, Huawei Technologies Co., và “gã khổng lồ” điện thoại thông minh Xiaomi Corp. đã thâm nhập thị trường ôtô, tận dụng sự phổ biến ngày càng tăng của xe điện.

Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) ở Las Vegas, một trong những sự kiện công nghệ lớn nhất thế giới được tổ chức vào tháng 1 hàng năm, ngày càng có nhiều gian trưng bày tập trung vào các đổi mới liên ngành như năng lượng mới và robot. Mặc dù NB đã nỗ lực theo hướng này, nhưng vẫn chưa thấy kết quả đáng kể nào.

Sony và Honda đã tìm cách phát triển các mẫu xe điện mới bằng cách thành lập liên doanh Sony Honda Mobility vào năm 2022. Dự án đã bị hủy bỏ vào mùa Xuân năm nay một phần do nhu cầu giảm sút tại thị trường xe điện Mỹ. Năm 2024, Sharp Corp. đã công bố kế hoạch gia nhập thị trường xe điện, nhưng cho đến nay, rất ít thông tin chi tiết về chiến lược bán hàng của họ được tiết lộ.

Giáo sư Fujimoto, người nổi tiếng với những nghiên cứu dài hạn về các địa điểm sản xuất, cho biết rằng khi nói đến thiết kế sản phẩm, các công ty Nhật Bản xuất sắc trong một số lĩnh vực nhưng lại gặp khó khăn ở những lĩnh vực khác - ngay cả trong cùng một ngành./.