Ngành công nghệ có chấp nhận thuật ngữ 'siêu trí tuệ' của Tổng thống Trump?

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York ngày 22/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo truyền thông Anh ngày 23/9, Tổng thống Trump cho rằng thuật ngữ trí tuệ nhân tạo khiến công nghệ này nghe có vẻ giả tạo và muốn gọi công nghệ này là siêu trí tuệ.

Ông Trump nói trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York ngày 22/9: “Chào mừng đến với thế giới mới của trí tuệ siêu việt - SI”.

Ông Trump nói tiếp: “Từ thời điểm này trở đi, tất cả các tài liệu của Mỹ và hy vọng là của cả thế giới sẽ được thay đổi để sử dụng thuật ngữ ‘siêu’ chính xác hơn thay vì ‘nhân tạo’. Vì vậy, đó là ‘siêu trí tuệ’”.

Trong khi một số người thân cận với Tổng thống Trump ngay lập tức bắt đầu sử dụng thuật ngữ mới, các chuyên gia cho rằng thuật ngữ trên khó được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghệ vì SI thường được dùng để chỉ những hệ thống tiên tiến hơn.

Đây là động thái đổi tên mới nhất của ông Trump, sau khi ông cho đổi tên hồ Ontario và vịnh Mexico trên các bản đồ của Mỹ và trong các thông tin liên lạc của chính phủ liên bang.

Trong tuần qua, ông Trump đã đề nghị những người theo dõi ông trên mạng xã hội bỏ phiếu chọn những tên gọi mới khác cho AI, trong đó có “trí tuệ vượt trội”, “trí tuệ cực đại” và “trí tuệ tối thượng”.

Sau một loạt cuộc thăm dò trên nền tảng Truth Social, thuật ngữ “siêu trí tuệ” giành chiến thắng.

Mục đích của việc đổi tên AI và liệu ngành công nghệ này có chấp nhận tên gọi mới hay không vẫn chưa rõ.

AI là thuật ngữ chỉ công nghệ máy tính cho phép máy móc thực hiện những nhiệm vụ thường đòi hỏi tư duy của con người. Trong khi đó, siêu trí tuệ có ý nghĩa cụ thể trong cộng đồng công nghệ. Thuật ngữ này thường gắn với tác giả và triết gia Nick Bostrom. Hơn một thập kỷ trước, ông định nghĩa khái niệm này là trí tuệ vượt trội hơn con người về mọi phương diện. Khái niệm này đến nay vẫn hoàn toàn mang tính giả thuyết.

Giảng viên đạo đức số Simon Coghlan thuộc Đại học Melbourne cho rằng việc đổi tên này gây hiểu lầm, bởi siêu trí tuệ thường được dùng để chỉ một hệ thống có khả năng tự cải thiện. Ông nói: “Tôi cho rằng SI sẽ không được sử dụng lâu dài, một phần vì nó phóng đại những khả năng hiện tại của AI. Nếu hệ thống siêu trí tuệ xuất hiện, các chuyên gia sẽ coi đó là công nghệ có ảnh hưởng sâu rộng nhất từng được tạo ra”.

Trong khi đó, nhà khoa học máy tính Kokil Jaidka nhận định: “Không phải tất cả các nền tảng AI hiện nay đều thể hiện siêu trí tuệ”. Ông cũng cho rằng tên gọi mới mượn uy tín của một thuật ngữ mà các nhà nghiên cứu dành cho một bước tiến lớn hơn nhiều.

Giảng viên khoa học máy tính Ben Leong thuộc Đại học Quốc gia Singapore bình luận: “Tôi đoán các chuyên gia sẽ muốn dành thuật ngữ SI cho cấp độ AI cao hơn, chứ không dùng để mô tả AI hiện nay. Có vẻ công nghệ này vẫn chưa đạt đến cấp độ đó”.

Tuy nhiên, một số người quanh Tổng thống Trump đã bắt đầu sử dụng thuật ngữ mới. Giám đốc Công nghệ Mỹ Ethan Klein viết trên mạng xã hội: “Ngài Tổng thống siêu trí tuệ (SI) đã lên tiếng! Mỹ đang và sẽ tiếp tục là quốc gia dẫn đầu thế giới về SI”.

Sau đó, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Michael Waltz nói: “Nếu các bạn không xem bài phát biểu của Tổng thống, thì giờ đây nó là siêu trí tuệ. Tôi cho rằng ông ấy hoàn toàn đúng”.

Tuy nhiên, khi được hỏi suy nghĩ về tên gọi mới, Bộ trưởng AI Canada Evan Solomon nói: “Người Canada hoàn toàn không hào hứng với việc đổi tên mọi thứ”.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh trong những tuần gần đây, các giám đốc điều hành và nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực AI đã kêu gọi chính phủ Mỹ quản lý ngành này do lo ngại AI có thể gây nguy hiểm cho nhân loại. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã bác bỏ và gọi đây là “trò lừa bịp”.

Ông phản đối quản lý công nghệ này và cho rằng Mỹ không thể để Trung Quốc có lợi thế, đồng thời nói rằng bên nào thắng trong cuộc đua AI, bên đó thắng. Ông nói: “Hiện chúng ta đang dẫn trước Trung Quốc rất xa và dẫn trước tất cả những nước khác, và chúng ta sẽ duy trì vị thế đó”.

Ông nói thêm rằng Mỹ sẽ không kìm hãm sự phát triển của một thứ sẽ lớn hơn cả cuộc Cách mạng công nghiệp. Theo ông Trump, chính phủ sẽ kiềm chế lĩnh vực này nếu cần thiết và sẽ có trách nhiệm dẫn dắt ngành.

Ông Trump dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần này, trong đó AI dự kiến là một chủ đề được hai nhà lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới thảo luận.