Ngành Chứng khoán tri ân báo chí, 2 phóng viên Ban Biên tập Tin Kinh tế - TTXVN được khen thưởng

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương phát biểu. Ảnh: UBCKNN

Ngày 16/11, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức lễ trao giải Cuộc thi viết “Ngành Chứng khoán Việt Nam – 30 năm hình thành và phát triển”, đồng thời gặp mặt, tri ân các nhà báo, phóng viên, biên tập viên có đóng góp tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương điểm lại chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của ngành Chứng khoán Việt Nam. Từ những bước đi ban đầu với nhiều khó khăn, đến nay, thị trường chứng khoán đã trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, phục vụ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ghi nhận vai trò của báo chí trong quá trình phát triển của ngành. Các nhà báo, phóng viên, biên tập viên đã thường xuyên theo sát diễn biến thị trường, phản ánh những bước phát triển, các giai đoạn khó khăn và những dấu mốc quan trọng của thị trường chứng khoán.

Theo Chủ tịch UBCKNN, cuộc thi là dịp nhìn lại những dấu mốc, thành tựu của ngành trong ba thập kỷ, đồng thời ghi lại câu chuyện, trải nghiệm và tình cảm của những người gắn bó với thị trường. Chủ tịch UBCKNN mong muốn các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo tiếp tục đồng hành, đóng góp ý kiến khách quan, thẳng thắn, có tính xây dựng, qua đó nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách, phổ biến kiến thức chứng khoán và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Báo cáo tổng kết cuộc thi, Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương, Trưởng ban Tổ chức, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cho biết, sau gần 7 tháng phát động, Ban Tổ chức nhận được tác phẩm của hơn 200 tác giả. Trong đó, khoảng 80% số tác phẩm do các nhà báo, phóng viên, biên tập viên gửi dự thi; số còn lại đến từ cán bộ trong ngành, chuyên gia, thành viên thị trường, giảng viên, sinh viên và các tác giả khác.

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Nguyễn Hoàng Dương phát biểu. Ảnh: UBCKNN

Theo đánh giá của Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo, nhiều tác phẩm được đầu tư công phu. Các tác giả đã nghiên cứu tư liệu, gặp gỡ và phỏng vấn những người trực tiếp tham gia xây dựng, phát triển thị trường chứng khoán để tái hiện các giai đoạn phát triển của thị trường trong 30 năm qua.

Trên cơ sở chất lượng tác phẩm và đề xuất của Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức thống nhất điều chỉnh cơ cấu giải thưởng, trình Chủ tịch UBCKNN công nhận 23 tác phẩm đạt giải, gồm 1 giải Đặc biệt, 2 giải A, 4 giải B, 8 giải C và 8 giải Khuyến khích.

Cũng tại buổi lễ, UBCKNN trao Giấy khen của Chủ tịch UBCKNN cho các cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền về chứng khoán và thị trường chứng khoán; trong đó, Ban Biên tập Tin kinh tế - Thông tấn xã Việt Nam có 2 phóng viên được nhận Giấy khen là Đoàn Đức Minh và Phạm Văn Giáp.

Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những đóng góp trong công tác thông tin, tuyên truyền mà còn thể hiện sự đồng hành của đội ngũ phóng viên TTXVN với ngành Chứng khoán và thị trường chứng khoán trong quá trình hình thành, phát triển. Thông qua hoạt động tác nghiệp, phản ánh diễn biến thị trường và truyền tải thông tin chính sách, các phóng viên góp phần đưa thông tin chứng khoán đến công chúng, nhà đầu tư kịp thời, chính xác và khách quan.

Ban Biên tập Tin kinh tế có 2 phóng viên được nhận giấy khen của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vì đã có đóng góp tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Ảnh: UBCKNN

Ban Tổ chức kỳ vọng sự hưởng ứng của các tác giả cùng sự đồng hành của các cơ quan báo chí, chuyên gia và thành viên thị trường tiếp tục được phát huy thông qua các bài viết, hoạt động phổ biến kiến thức, góp phần nâng cao hiểu biết của công chúng về thị trường chứng khoán và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.