Ngành chứng khoán đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới

Theo báo cáo phân tích của Chứng khoán Tiên Phong (TPS), dựa trên dữ liệu báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 của 81 công ty chứng khoán đang hoạt động, chu kỳ tăng trưởng mới của ngành đã xuất hiện trước thời điểm nâng hạng chính thức có hiệu lực.

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Cụ thể, vốn chủ sở hữu toàn ngành tăng 51,7% so với cùng kỳ năm 2025. Dư nợ cho vay margin tăng 49,2%, trong khi doanh thu hoạt động tăng 47,4%. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 20.170 tỷ đồng, tăng 38,6% so với mức khoảng 14.549 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, hoạt động ngân hàng đầu tư ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ. Doanh thu IB toàn ngành đạt 3.842 tỷ đồng, tăng 98,1% so với 1.940 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy các hoạt động tư vấn tài chính, huy động vốn và bảo lãnh phát hành đang dần sôi động trở lại sau giai đoạn trầm lắng.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng cao của toàn ngành chưa phản ánh sự phân bổ đồng đều giữa các doanh nghiệp. Theo TPS, 15 công ty chứng khoán dẫn đầu về lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm 2026 đóng góp 84,9% tổng lợi nhuận của 81 doanh nghiệp có số liệu.

Nhóm Top 15 đồng thời chiếm 64,6% vốn chủ sở hữu và 70,1% dư nợ margin toàn ngành. Xét theo từng mảng hoạt động, nhóm này đóng góp 71% doanh thu hoạt động, 82,6% lợi nhuận gộp từ tự doanh, 70,4% doanh thu cho vay và 73,7% doanh thu môi giới. Đối với hoạt động ngân hàng đầu tư, tỷ trọng đóng góp lên tới 94,2%.

Tiếp đà làn sóng tăng vốn, mở rộng kinh doanh

Trong bối cảnh kỳ vọng về chu kỳ tăng trưởng mới, các công ty chứng khoán đang đẩy mạnh kế hoạch bổ sung vốn nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh.

Theo TPS dẫn số liệu từ S&I Ratings, tổng quy mô tăng vốn của ngành chứng khoán trong năm 2026 ước khoảng 100.000 tỷ đồng, tương đương mức cao của năm 2025. Nguồn vốn mới được định hướng phân bổ cho hoạt động cho vay margin, đầu tư tự doanh, phát triển ngân hàng đầu tư và nâng cấp hạ tầng công nghệ.

Ở nhóm công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn, HSC đang triển khai kế hoạch huy động khoảng 5.000 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ từ 10.808 tỷ đồng lên gần 15.800 tỷ đồng. Nguồn vốn dự kiến chủ yếu phục vụ hoạt động cho vay margin và củng cố năng lực tài chính.

Trong khi đó, MBS dự kiến huy động khoảng 3.337 tỷ đồng, với khoảng 70% nguồn vốn dành cho hoạt động margin.

Ở nhóm quy mô vừa, SHS dự kiến nâng vốn điều lệ lên khoảng 10.064 tỷ đồng; ABW có kế hoạch huy động khoảng 2.000 tỷ đồng để bổ sung vốn cho margin và tự doanh; VDS dự kiến tăng vốn lên khoảng 4.500 tỷ đồng nhằm mở rộng hai mảng hoạt động này.

Bên cạnh đó, APG dự kiến huy động khoảng 550 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ. VikkiBankS có kế hoạch phát hành riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu, huy động khoảng 3.000 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ lên 3.500 tỷ đồng. Một số công ty như KAFI và UPSC cũng đang triển khai các phương án tăng vốn để bổ sung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh và cho vay ký quỹ.

Theo TPS, việc mở rộng vốn diễn ra đồng thời với xu hướng gia tăng dư nợ margin. Tính trên toàn ngành, dư nợ cho vay margin tương đương khoảng 0,99 lần vốn chủ sở hữu, vẫn thấp hơn ngưỡng tối đa 200% vốn chủ sở hữu theo quy định.

Tuy nhiên, dư địa này không phân bổ đồng đều giữa các doanh nghiệp. Một số công ty còn khả năng mở rộng cho vay trên nền vốn hiện hữu, trong khi những doanh nghiệp có tỷ lệ sử dụng vốn cao có thể cần ưu tiên củng cố năng lực tài chính trước khi tiếp tục tăng trưởng dư nợ.