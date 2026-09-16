Ngành chức năng nói về hiện tượng 'sương mù' xuất hiện bất thường

Ghi nhận của phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau vào chiều 16/9, hầu hết các tuyến đường ở khu vực trung tâm tỉnh Cà Mau vẫn còn khá âm u, bao quanh bởi màn "sương mù".

Khu vực trung tâm tỉnh Cà Mau thời điểm hiện tại vẫn còn khá âm u, bao quanh bởi màn không khí mờ đục.

Trước hiện tượng này, nhiều người dân tỏ ra lo lắng, bởi theo diễn biến thời tiết tự nhiên, đây không phải là thời điểm thường xuất hiện sương mù.

Ông Tạ Hoàng Nguyên, ngụ phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau, bày tỏ: “Người dân băn khoăn, thậm chí lo lắng về sức khỏe của mình nhưng không biết được là hiện tượng gì. Mong muốn của người dân là các cơ quan chức năng cần sớm xác định về mặt khoa học đây là hiện tượng gì và công bố rộng rãi trên truyền thông, để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho bà con. Đồng thời, đưa ra khuyến cáo để người dân biết cách để bảo vệ sức khoẻ bản thân và gia đình cũng như đảm bảo tình hình sức khỏe chung của người dân”.

Qua kết quả quan trắc tại Trạm Khí tượng Cà Mau và Bạc Liêu, hiện chưa đủ cơ sở để xác định chính xác nguyên nhân của hiện tượng này là do mù, mù khô hay sương mù.

Đây có thể là hiện tượng bụi lơ lửng trong không khí và hiện tượng không phải xuất phát từ các điều kiện khí tượng. Vì vậy, để có thể đánh giá chính xác về bản chất cũng như nguyên nhân của hiện tượng này, cần phải có những số liệu quan trắc về chất lượng không khí, về môi trường của đơn vị có chuyên môn để xác định chính xác.

Ông Huỳnh Minh Nhân, Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Cà Mau

Cũng đã có nhiều giả thuyết được người dân đặt ra, tuy nhiên, để xác định chính xác nguyên nhân cần có những đánh giá toàn diện, bởi đây là hiện tượng mang tính liên vùng, không riêng tại tỉnh Cà Mau.

Trạm Khí tượng Thuỷ văn Cà Mau vẫn đang theo dõi, giám sát hiện tượng để có những đánh giá kịp thời cho người dân.

Bà Trịnh Khánh Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, cho biết thêm: “Chúng tôi trong mấy ngày qua cũng theo dõi sát tình hình. Qua nắm bắt thông tin thì hiện tượng này cũng đang diễn ra ở một số tỉnh, thành phố như: An Giang, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, Chi cục Bảo vệ Môi trường cũng đang liên kết với tỉnh bạn để xem xét hiện tượng, để kịp thời đề xuất các giải pháp trong thời gian tới. Hiện tượng này có nhiều yếu tố, phải xác định về yếu tố thời tiết, khí tượng, thuỷ văn, môi trường về bụi. Do mang tính chất liên vùng nên để đánh giá được chính xác cần phải có kết quả của cơ quan cấp trên".

Cơ quan chức năng khuyến cáo, tình trạng mờ đục không khí có thể làm giảm tầm nhìn, ảnh hưởng đến giao thông, nhất là vào sáng sớm và tại các tuyến đường có đông phương tiện lưu thông nên người dân cần chú ý quan sát.

Tuy chưa xác định được nguyên nhân gây mờ đục không khí, cơ quan chuyên môn vẫn khuyến cáo người dân chủ động trang bị đồ bảo hộ cần thiết khi ra đường cũng như khi sinh hoạt ngoài trời.

Người dân cần chủ động các biện pháp bảo vệ khi di chuyển trên đường, hạn chế sinh hoạt thời gian dài ngoài trời, nhất là trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh về hô hấp./.