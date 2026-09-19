Ngành chức năng khẩn trương khắc phục sạt lở đèo Prenn

Đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường đèo Prenn

Khoảng 16h30 ngày 19/9, tại Km225+200 Quốc lộ 20, đoạn qua đèo Prenn (thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt), do ảnh hưởng của mưa lớn, taluy dương bất ngờ sạt trượt, kéo theo ít nhất 3 tảng đá lớn cùng đất đá tràn xuống mặt đường.

Thời điểm xảy ra sự cố, một số tài xế ô tô phát hiện đất đá sạt xuống đường nên chủ động giảm tốc độ, dừng xe hoặc đánh lái tránh. Sự cố không gây thương vong về người, không ghi nhận phương tiện bị hư hỏng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Tổ Cảnh sát giao thông số 1 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, cảnh báo người và phương tiện qua khu vực sạt lở.

Các lực lượng chức năng đồng thời kiểm tra hiện trạng taluy, xác định phạm vi ảnh hưởng và triển khai thu dọn đất đá trên mặt đường, nhằm sớm bảo đảm điều kiện lưu thông an toàn trên tuyến.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực taluy dương vẫn còn đất đá và một số gốc cây thông có nguy cơ tiếp tục sạt trượt. Đây cũng là vị trí từng xảy ra sạt lở tương tự vào tối 12/9.

Lực lượng chức năng kiểm tra khu vực taluy dương sau sạt lở

Trước nguy cơ sạt lở tiếp diễn trong điều kiện mưa lớn, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường cảnh báo, hướng dẫn người dân khi lưu thông qua đèo Prenn. Người điều khiển phương tiện được khuyến cáo giảm tốc độ, chú ý quan sát mặt đường và taluy hai bên, giữ khoảng cách an toàn, đồng thời tuân thủ hướng dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng cảnh báo, hướng dẫn phương tiện qua khu vực có nguy cơ sạt lở

Đèo Prenn là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực phía Nam với trung tâm Đà Lạt, có lưu lượng phương tiện lớn. Trong mùa mưa, các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.