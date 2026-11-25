Hệ thống chiếu sáng công cộng phát triển mạnh về quy mô

Chia sẻ về thực trạng phát triển của ngành chiếu sáng tại Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Tiến, Chủ tịch Hội Chiếu sáng Việt Nam cho biết, hệ thống chiếu sáng công cộng ở nước ta đã có bước phát triển đáng kể về quy mô.

Ông Nguyễn Hồng Tiến, Chủ tịch Hội Chiếu sáng Việt Nam chia sẻ về thực trạng phát triển ngành Chiếu sáng tại Việt Nam.

Tại các đô thị đặc biệt và đô thị loại I, tỷ lệ chiếu sáng đường phố chính đạt mức rất cao. Trong đó, riêng Hà Nội đạt 91% và TP.HCM đạt 100%, còn các đô thị còn lại đạt trung bình từ 76,7% đến 98,5%.

Về công nghệ, Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi từ nguồn sáng truyền thống sang công nghệ bán dẫn LED với tỷ lệ sử dụng trong khu vực dân dụng và thương mại đã vượt mốc 75%.

Về năng lực sản xuất nội địa, các doanh nghiệp trong nước chủ yếu dừng lại ở khâu thiết kế cơ khí và lắp ráp vỏ bộ đèn.

Các thành phần có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao như chip LED, vật liệu bán dẫn (GaN, InGaN) hay vi điều khiển thông minh vẫn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý chiếu sáng còn thiếu đồng bộ

Về tiêu thụ năng lượng, kết quả kiểm toán năng lượng cho thấy chiếu sáng là phụ tải tiêu thụ điện lớn thứ hai trong các tòa nhà, chỉ đứng sau hệ thống điều hòa không khí.

Tỷ lệ này phân hóa cụ thể theo từng loại hình cơ sở. Trong đó, các trung tâm thương mại và siêu thị chiếm khoảng 20 - 24% tổng điện năng tiêu thụ do nhu cầu duy trì độ rọi cao liên tục.

Trong khi đó, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chiếu sáng đô thị tại Việt Nam đã hình thành nhưng còn thiếu đồng bộ.

Chiếu sáng là phụ tải tiêu thụ điện lớn thứ hai trong các tòa nhà, chỉ đứng sau hệ thống điều hòa không khí. (Ảnh minh họa).

Tỷ lệ điểm sáng tích hợp cảm biến cùng khả năng điều khiển độc lập từng bộ đèn trên phạm vi toàn quốc vẫn ở mức rất thấp. Các trung tâm điều khiển tập trung mới chỉ được đầu tư tại một số đô thị lớn như TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Đa số các đô thị còn lại vẫn vận hành thủ công qua tủ đóng cắt cơ học hoặc giao cho các công ty môi trường đô thị quản lý kiêm nhiệm.

Thực trạng này chưa đáp ứng được yêu cầu của Định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2025, đã quy định các đô thị từ loại II trở lên phải quản lý bằng trung tâm điều khiển tập trung.

Bên cạnh đó, việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) mới chỉ dừng lại ở quy mô nội bộ tại một số đơn vị vận hành chuyên nghiệp.

Một vướng mắc khác là hầu hết các đô thị hiện nay chưa lập quy hoạch chuyên ngành chiếu sáng riêng biệt mà chỉ lồng ghép chung trong quy hoạch đô thị theo cách tiếp cận của Nghị định 79/2009/NĐ-CP, dẫn đến tình trạng thiếu định hướng đầu tư trung và dài hạn.

Về mặt tài chính, chi phí đầu tư ban đầu cho hệ thống LED thông minh cao gấp 2 - 3 lần thiết bị truyền thống. Điều này tạo áp lực lớn lên nguồn kinh phí duy tu hạn hẹp của các địa phương.

Đồng thời, lĩnh vực chiếu sáng công cộng chưa thuộc danh mục ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), gây cản trở việc huy động nguồn vốn xã hội hóa.

Ngoài ra, tỷ lệ hạ ngầm đường dây cấp điện chiếu sáng còn thấp do thiếu sự đồng bộ giữa quy hoạch xây dựng và quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, đi kèm với sự thiếu hụt nguồn vốn đầu tư.

8 xu hướng công nghệ và phát triển chiếu sáng mới

Ông Nguyễn Hồng Tiến cho biết, hiện nay đang có 8 xu hướng công nghệ và phát triển chiếu sáng mới tại Việt Nam.

Thứ nhất là xu hướng chiếu sáng thông minh phát triển trên nền tảng vạn vật kết nối (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán biên (Edge Computing). Hệ thống chuyển đổi từ chế độ bật tắt theo khung giờ cố định sang chiếu sáng thích ứng.

Tại Việt Nam đang phát triển xu hướng chiếu sáng thông minh phát triển trên nền tảng vạn vật kết nối (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán biên (Edge Computing). (Ảnh minh họa).

Thứ hai là xu hướng chiếu sáng xanh tập trung hiện đại hóa nguồn cấp thông qua tích hợp năng lượng tái tạo và các giải pháp lưu trữ tiên tiến.

Thứ ba là công nghệ chiếu sáng lấy con người làm trung tâm, tập trung vào việc giảm thiểu phổ ánh sáng xanh dư thừa ban đêm nhằm tránh gây xáo trộn giấc ngủ và bảo đảm an toàn quang sinh học.

Thứ tư là chiếu sáng đô thị đóng vai trò nòng cốt trong chiến lược phát triển kinh tế đêm thông qua việc tôn vinh các giá trị văn hóa, kiến trúc và di sản.

Thứ năm là cột đèn thông minh trở thành điểm hạ tầng đa dịch vụ và là một nút quan trọng trong hệ sinh thái dữ liệu đô thị.

Thứ sáu là hạ tầng chiếu sáng chuyển thành nguồn dữ liệu vận hành đô thị. Mỗi bộ đèn thông minh có khả năng tự động báo cáo điện năng tiêu thụ, nhiệt độ, thời gian hoạt động và cảnh báo sự cố.

Thứ bảy là trọng tâm cải tiến công nghệ đang chuyển dịch từ tăng hiệu suất phát quang đơn thuần sang tối ưu hóa chất lượng ánh sáng.

Thứ tám là thiết kế hệ thống chiếu sáng có khả năng chống chịu thiên tai và bền vững theo vòng đời.

Sớm hoàn thiện hành lang pháp lý về chiếu sáng

Theo ông Nguyễn Hồng Tiến, để thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh hướng tới mục tiêu Net-Zero vào năm 2050, ngành Chiếu sáng cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chiến lược.

Cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý về chiếu sáng, trong đó cần nghiên cứu ban hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho các dự án thí điểm giải pháp chiếu sáng thông minh, thích ứng điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Một là hoàn thiện hành lang pháp lý về chiếu sáng, trong đó cần nghiên cứu ban hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho các dự án thí điểm giải pháp chiếu sáng thông minh, thích ứng điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngoài ra, các chỉ tiêu về chiếu sáng công cộng như tỷ lệ sử dụng đèn LED, tỷ lệ có trung tâm điều khiển, mức độ số hóa dữ liệu và hiệu suất điện năng cần được tích hợp vào hệ thống chỉ tiêu theo dõi, đánh giá trình độ phát triển hạ tầng đô thị.

Hai là số hóa toàn diện hạ tầng chiếu sáng đô thị thành tài sản dữ liệu có cấu trúc trên nền tảng GIS.

Ba là các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia cần ưu tiên nguồn lực đặt hàng nghiên cứu, chế tạo ba công nghệ cốt lõi gồm: Bộ điều khiển điểm sáng thông minh, phần mềm quản lý chiếu sáng trung tâm tích hợp AI/ Edge Computing và thiết bị cột đèn thông minh.

Bốn là thể chế hóa mô hình dịch vụ năng lượng (ESCO) trong chiếu sáng công cộng. Cơ quan quản lý cần ban hành hướng dẫn kế toán và khung hợp đồng chuẩn hóa cho ESCO.

Năm là xây dựng bộ chỉ tiêu thống nhất về hiện trạng chiếu sáng công cộng, bao gồm: Tỷ lệ chiếu sáng theo loại đường, tỷ lệ LED, tỷ lệ điều khiển từng điểm sáng, tiêu thụ điện năng trên đơn vị chiều dài và tỷ lệ sự cố.

Sáu là nghiên cứu ban hành bộ yêu cầu kỹ thuật tối thiểu và mẫu thiết kế chuẩn cho chiếu sáng ngõ hẻm về độ rọi, khả năng chống chói, an toàn điện và đấu nối.

Bảy là nghiên cứu ban hành quy định kiểm soát ô nhiễm ánh sáng, trong đó xác định rõ phân vùng môi trường, giới hạn ánh sáng xâm lấn, khung giờ tắt đối với chiếu sáng quảng cáo, trang trí…

Tám là sớm được ban hành các hướng dẫn thiết kế chiếu sáng chống chịu thiên tai do bão, ngập lụt và nắng nóng cho hệ thống cột, thiết bị, tủ điều khiển và nguồn dự phòng, kết hợp với việc xây dựng phương án chiếu sáng khẩn cấp cho các tuyến đường cứu hộ và khu vực sơ tán.

Về phát triển nguồn nhân lực, các nội dung về chiếu sáng thông minh, an ninh mạng IoT và phân tích dữ liệu cần được đưa vào chương trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành.