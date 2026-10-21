Ngành chăn nuôi và thú y trước yêu cầu chuyển đổi của thị trường

Nhiều máy móc, công nghệ ngành chăn nuôi được giới thiệu tại Vietstock 2026. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Tăng trưởng trong bối cảnh nhiều áp lực lớn

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, châu Á tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành chăn nuôi toàn cầu. Trong đó, thịt gia cầm được dự báo đóng góp khoảng hai phần ba mức tăng sản lượng thịt toàn cầu.

Tại Việt Nam, ngành chăn nuôi tiếp tục duy trì tăng trưởng trong 9 tháng năm 2026. Ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng ngành chăn nuôi đạt 4,98%; tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt 6,83 triệu tấn, tăng 5,0%; sản lượng trứng đạt 15,7 tỷ quả và sữa tươi đạt khoảng 1 triệu tấn. Xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi ước đạt 564 triệu USD, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y và các đại biểu tham quan các gian hàng. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Với tổng đàn hiện nay dự báo kết thúc năm 2026, tăng trưởng ngành sẽ đạt mục tiêu đặt ra từ 5,0 đến 5,2% và giá trị ngành chăn nuôi sẽ tiếp tục đóng góp khoảng 27% GDP ngành Nông nghiệp, qua đó giúp ngành chăn nuôi tiếp tục trở thành 1 trong hai lĩnh vực quan trọng (ngành Thủy sản) đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của ngành nông nghiệp.

Nông dân tỉnh Đồng Tháp tham quan, tìm hiểu các công nghệ dùng trong chăn nuôi. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y cũng nhấn mạnh những thách thức của ngành như chi phí đầu vào tăng, nguy cơ về dịch bệnh, sự chênh lệch về năng lực sản xuất giữa các mô hình chăn nuôi,...

Hoàn thiện chính sách, tạo nền tảng cho chăn nuôi hiện đại

Trước những yêu cầu trên, Việt Nam đã có các định hướng và chính sách thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững. Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, được phê duyệt theo Quyết định số 1520/QĐ-TTg, ngày 6/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đặt nền tảng cho việc phát triển giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, xử lý môi trường, giết mổ và chế biến, đồng thời nâng cao năng lực quản lý nhà nước. Đây là định hướng dài hạn nhằm cải thiện năng suất, chất lượng và tổ chức sản xuất của toàn ngành.

Ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại triển lãm. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Cùng với đó là các Quyết định, Thông tư của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Kế hoạch quốc gia phòng, chống cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 2026–2030; định hướng dài hạn và chương trình phòng, chống dịch bệnh,…

Trong công tác cải cách hành chính, ông Phạm Kim Đăng cho biết, Cục đã tham mưu các cấp có thẩm quyền bãi bỏ 11 thủ tục, phân cấp, phân quyền 22 thủ tục, hiện lĩnh vực chăn nuôi và thú y chỉ còn 75 thủ tục (29 thủ tục cấp Trung ương và 46 thủ tục cấp địa phương).

Triển lãm mang lại nhiều cơ hội kết nối cho các đại biểu tham dự. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Tổng thời gian làm thủ tục giảm khoảng 50%; chi phí tuân thủ giảm khoảng 56%, tiết kiệm chi phí tuân thủ hơn 760 tỉ đồng. Những chuyển biến này góp phần giảm gánh nặng thủ tục và tạo thêm điều kiện để các chủ thể tập trung nguồn lực cho sản xuất, đổi mới và nâng cao hiệu quả.

Hiện Cục đã và đang đặt hàng và định hướng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ chiến lược phù hợp với ngành, đồng thời triển khai số hóa thông tin chăn nuôi phục vụ quản trị ngành. Đến nay, cơ sở dữ liệu ngành đã triển khai mô-đun kê khai và cấp mã số cơ sở chăn nuôi căn bản hoàn thành; tài khoản quản trị đã được cấp cho 34/34 tỉnh, thành phố và 3.126/3.321 xã; hơn 15.000 cơ sở đã được cấp mã số.

Nhiều công nghệ, giải pháp cho ngành chăn nuôi được các đơn vị giới thiệu tại triển lãm. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Đây sẽ là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng, năng lực quản trị và tính minh bạch của toàn chuỗi tạo tiền đề cho việc quy hoạch và chuyển đổi ngành theo hướng ổn định và bền vững.

Tại các diễn đàn của triển lãm lần này, ông Phạm Kim Đăng đề nghị các cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và người chăn nuôi cùng trao đổi giải pháp, hợp tác đối với các nội dung trọng tâm như: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong cải thiện giống, dinh dưỡng, quản lý đàn, tự động hóa chuồng trại, giám sát sức khỏe và phát hiện sớm dịch bệnh; lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện sản xuất và mang lại hiệu quả thiết thực.

Củng cố an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm trong toàn chuỗi thông qua an toàn sinh học, phòng bệnh chủ động, giám sát dịch bệnh, sử dụng thuốc thú y có trách nhiệm, kiểm soát chất lượng đầu vào và nâng cao điều kiện giết mổ, chế biến, bảo quản.

Ông Ben Wong, Tổng Giám đốc Infomarket Việt Nam phát biểu khai mạc triển lãm. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Phát triển chăn nuôi xanh và kinh tế tuần hoàn; sử dụng hiệu quả thức ăn, nước và năng lượng; khai thác hợp lý phụ phẩm; xử lý, tái sử dụng chất thải; thúc đẩy các giải pháp giảm phát thải có căn cứ kỹ thuật, hiệu quả đầu tư và khả năng áp dụng.

Mở rộng hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và phòng, chống dịch bệnh; tăng cường đối thoại để tiếp nhận, xem xét và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

300 thương hiệu tham gia Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Chăn nuôi, Thức ăn chăn nuôi và Chế biến thịt tại Việt Nam Từ 21 đến 23/10, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Informa Markets và Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp tổ chức Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Chăn nuôi, Thức ăn chăn nuôi và Chế biến thịt tại Việt Nam (Vietstock 2026) với chủ đề “Kiến tạo ngành chăn nuôi: Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh”. Vietstock 2026 dự tính đón hơn 300 thương hiệu và 13.000 khách tham quan đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng tham dự.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Vietstock 2026. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Bên cạnh các gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ trong toàn chuỗi giá trị chăn nuôi, từ sức khỏe vật nuôi và dinh dưỡng đến hệ thống trang trại, công nghệ chế biến và các giải pháp sản xuất bền vững, chương trình còn mở ra cơ hội hợp tác xuyên suốt hằng năm cho ngành chăn nuôi Việt Nam cũng như toàn khu vực ASEAN thông qua các kết nối, chia sẻ, hợp tác các bên trao đổi về những thách thức chung, ưu tiên phát triển và cơ hội hợp tác trong khu vực ASEAN. Trong ba ngày triển lãm, Vietstock 2026 dự tính tổ chức khoảng 80 chủ đề hội nghị, hội thảo kỹ thuật và phiên chuyên đề. Chương trình bao quát các lĩnh vực như chính sách và quy định, sức khỏe vật nuôi, quản lý trang trại, công nghệ sản xuất và phát triển bền vững, với sự tham gia đóng góp của các cơ quan nhà nước, hiệp hội ngành, chuyên gia kỹ thuật và đại diện doanh nghiệp.