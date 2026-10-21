Ngành chăn nuôi thiệt hại nặng

Trang trại chăn nuôi heo tại phường Trảng Bom.

Đồng Nai có hàng ngàn trại chăn nuôi heo, trong đó số lượng các trại chăn nuôi theo hình thức vỗ béo rất ít và các trại chăn nuôi vi phạm sử dụng chất cấm đều do thương lái làm chủ và không đăng ký kê khai chăn nuôi. Trên địa bàn thành phố chưa phát hiện trại chăn nuôi heo truyền thống nào sử dụng chất cấm. Người chăn nuôi chân chính mong cơ quan chức năng xử lý triệt để vi phạm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, không để việc “con sâu làm rầu nồi canh” tiếp tục tiếp diễn.

Tiêu thụ heo gặp khó

Khoảng 1 tháng trở lại đây, giá heo hơi giảm mạnh. Hiện giá heo hơi bán tại trại dao động từ 48-50 ngàn đồng/kg. Mức giá này giảm gần 10 ngàn đồng/kg so với 1 tháng trước đó, giảm 6-7 ngàn đồng so với cùng kỳ năm 2025. Với mức giá này, người chăn nuôi thua lỗ.

Ông Nguyễn Văn Nùng, hộ nuôi heo vỗ béo tại phường Trảng Bom so sánh: “Hơn 1 tháng trước, tôi nhập hơn 100 con heo nặng khoảng 90kg/con với mức giá 61 ngàn đồng/kg về nuôi vỗ béo. Nay gọi thương lái, họ báo chỉ còn khoảng 50 ngàn đồng/kg, có trại chỉ bán được với giá 46 ngàn đồng/kg. Với tình hình này, 1 con heo khi bán ra có thể lỗ đến cả triệu đồng. Nguyên nhân trước đó, một số trại chăn nuôi heo vỗ béo trên địa bàn thành phố bị phát hiện, xử lý về vi phạm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi”.

Theo ông Nùng, vài năm nay, gia đình ông chuyển sang nuôi heo vỗ béo. Bởi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là dịch tả heo châu Phi nên nuôi heo từ con giống rủi ro lớn. Nuôi heo vỗ béo, ông thường mua heo khoảng 90kg từ công ty, nuôi khoảng 2 tháng, heo tăng lên 130kg là bán ra thị trường. Giai đoạn này, heo tăng trưởng nhanh, trại nuôi cho ăn cám công ty, sử dụng các loại thuốc thú y được cấp phép nên đảm bảo an toàn thực phẩm.

Bà Vũ Thị Hiền, hộ chăn nuôi tại xã Bàu Hàm cho biết: Hiện giá heo hơi đã giảm dưới giá thành sản xuất nhưng vẫn khó về đầu ra. Trại đang có hơn 700 con heo đã quá kg xuất chuồng vẫn chờ thương lái thu mua. Trại chăn nuôi đã ký cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Khi heo xuất chuồng, trại tuân thủ mọi quy định về thủ tục, quy trình kiểm tra thú y. Thông tin vi phạm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi làm người tiêu dùng e ngại, là một trong những nguyên nhân chính khiến giá heo hơi giảm sâu. Bà mong cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, đặc biệt là xử lý nghiêm và triệt để những vi phạm trong sử dụng chất cấm để người chăn nuôi làm đúng không bị ảnh hưởng, đồng thời bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Cần xử lý nghiêm

Theo người chăn nuôi trên địa bàn thành phố, nguyên nhân chính khiến giá heo hơi giảm mạnh thời gian qua là do một số trại chăn nuôi trên địa bàn thành phố bị phát hiện sử dụng chất cấm trong nuôi heo vỗ béo. Hành vi này gây thiệt hại lớn cho toàn ngành chăn nuôi, cần xử lý nghiêm. Thời gian qua, lực lượng chức năng các địa phương đến cấp thành phố đều tăng cường kiểm tra, giám sát.

Ông Phạm Quốc Tuấn, đại diện thú y xã Thống Nhất cho hay: Tổng đàn heo trên địa bàn xã đạt khoảng 8 ngàn con. Toàn xã chỉ có 3 cơ sở chăn nuôi vỗ béo, 20 trang trại quy mô nuôi trên 100 con, còn lại là hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Việc số ít cơ sở chăn nuôi vỗ béo vi phạm sử dụng chất cấm đã gây thiệt hại chung cho người chăn nuôi. Địa phương, lực lượng thú y rất quan tâm kiểm tra, giám sát chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn vệ sinh thực phẩm. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, kết quả kiểm tra, giám sát trên địa bàn xã chưa phát hiện vi phạm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Sau khi phát hiện vụ việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi tại một số địa phương trên địa bàn thành phố, chính quyền xã và lực lượng thú y xã tổ chức 3 đợt kiểm tra tại các cơ sở nuôi vỗ béo và các trại chăn nuôi trên địa bàn xã và chưa phát hiện vụ việc nào vi phạm.

Ông Lê Hùng Mạnh, Trưởng khu phố Sông Trầu 3, phường Trảng Bom chia sẻ: Gần đây, lực lượng chức năng địa phương đến cấp thành phố đều tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, lấy mẫu kiểm tra về kết quả sử dụng chất cấm tại các trại chăn nuôi, nhất là với các cơ sở chăn nuôi vỗ béo. Đến nay, chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm. Phường Trảng Bom có gần 30 cơ sở chăn nuôi với tổng đàn khoảng 15 ngàn con. Trong đó, cơ sở chăn nuôi vỗ béo khoảng 10 hộ, quy mô vừa và nhỏ, hộ nuôi ít 100-200 con, hộ nhiều khoảng 500 con. Sau khi giá heo hơi giảm sâu, khoảng 10 hộ chăn nuôi đang tạm ngưng nuôi vì lo đầu

tư thua lỗ.

Việc phát hiện vi phạm sử dụng chất cấm ở một số trại chăn nuôi làm hoang mang cho người tiêu dùng về an toàn thực phẩm, là một trong những nguyên nhân khiến giá heo hơi xuống thấp, rất khó khăn cho ngành chăn nuôi. Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản thành phố chủ trì tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đột xuất việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Ngoài mục đích phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm còn góp phần tuyên truyền loại trừ việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Luật pháp có quy định trong xử lý các vi phạm, người chăn nuôi phải nhận thức rõ hơn về cái giá phải trả để tuân thủ nghiêm ngặt chăn nuôi an toàn sinh học, dịch bệnh, đặc biệt là an toàn thực phẩm. Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản thành phố NGUYỄN TRƯỜNG GIANG