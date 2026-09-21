Ngành bán lẻ kỳ vọng bứt phá dịp cuối năm

Thị trường bán lẻ được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần quan trọng trong tăng trưởng kinh tế cho 4 tháng cuối năm. Ảnh: Quang Vinh.

Sức mua tăng cao

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 8 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.235,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nếu loại trừ yếu tố giá, sức mua thực tế tăng 7,6%. Vì vậy, kiểm soát lạm phát không chỉ là yêu cầu để giữ ổn định kinh tế vĩ mô, mà còn giúp bảo vệ sức mua. Cục Thống kê nêu rõ, doanh thu du lịch lữ hành 8 tháng đầu năm tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, khách du lịch sẵn sàng mở hầu bao hơn với các chi tiêu ngoài tour.

Trong kỳ nghỉ dịp lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày vừa qua, nhằm kích cầu tiêu dùng, các siêu thị đã tung ra nhiều chương trình như khuyến mãi sâu, tích điểm hay giao hàng tận nhà. Trong đó, lượng khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế, cũng có những đóng góp nhất định vào sức mua trong dịp này. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Giám đốc Siêu thị BRG Mart chia sẻ: Dịp lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, doanh thu của doanh nghiệp (DN) tăng trưởng đến 30%. Đó là một tín hiệu rất tích cực cho thấy sức mua của người dân đang duy trì khá tốt. Vì vậy, DN kỳ vọng cuối năm nay, sẽ đạt tổng mức tăng trưởng từ 20-25%. Đặc biệt là chú trọng tăng cường đa dạng hàng hóa vào thời điểm cuối năm để đáp ứng nhu cầu lựa chọn mua sắm của khách hàng.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), quy mô thị trường bán lẻ hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam đạt khoảng 269 tỷ USD năm 2025, trong đó bán lẻ hàng hóa khoảng 205 tỷ USD. Thị trường được dự báo duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 10-12% mỗi năm và có thể đạt khoảng 450 tỷ USD vào năm 2030. Bên cạnh đó, quy mô dân số hơn 100 triệu người cùng dư địa phát triển của bán lẻ hiện đại tiếp tục tạo sức hút đối với DN trong và ngoài nước. Tiêu biểu như hệ thống bán lẻ WinCommerce đang đẩy mạnh mở rộng mạng lưới. Trong 7 tháng năm 2026, hệ thống WinMart/WinMart+/Win mở mới 668 cửa hàng, nâng tổng quy mô lên gần 5.300 điểm bán tại 34 tỉnh, thành phố. Doanh thu thuần lũy kế 7 tháng đạt 27.201 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ.

WinCommerce còn cho ra mắt các siêu thị WinMart mô hình mới tại nhiều địa phương. Riêng năm 2026, DN này đặt mục tiêu mở mới 1.000 - 1.500 điểm bán, trong đó khu vực nông thôn tiếp tục là động lực tăng trưởng chính. Không chỉ WinCommerce, Bách Hóa Xanh cũng tăng tốc mạng lưới. Đến nay, chuỗi siêu thị này có 3.563 cửa hàng, tăng thêm 1.000 điểm bán kể từ đầu năm. Khoảng 50% số cửa hàng mới được mở tại phía Bắc và miền Trung, phần còn lại ở phía Nam.

Sức mua cao, ngành bán lẻ hy vọng bứt phá dịp cuối năm. Ảnh: Nam Anh.

Giới chuyên gia kinh tế chia sẻ, sự lan tỏa sức mua mạnh mẽ sẽ tạo hiệu ứng tích cực trong lưu thông hàng hóa, hoạt động kinh doanh và tổng cầu của nền kinh tế. Do đó, thị trường bán lẻ được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp một phần quan trọng trong tăng trưởng kinh tế cho 4 tháng còn lại của năm.

Cùng với các giải pháp kích cầu, việc tăng cường kiểm tra nguồn gốc, chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm và việc niêm yết giá cũng cần được tập trung. Qua đó, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh, ổn định thị trường.

Nêu lên những yếu tố có thể duy trì được đà tăng trưởng của ngành bán lẻ ở thời điểm 4 tháng cuối năm, ông Đỗ Bảo Ngọc - Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Kirin chia sẻ, những biện pháp như giảm thuế VAT, giảm thuế thu nhập DN, giảm thuế thu nhập cá nhân cho một số nhóm đối tượng đều là những giải pháp căn cơ. Bên cạnh đó, việc tăng trưởng từ du lịch là yếu tố liên quan đến nhu cầu của khách quốc tế cũng là một yếu tố góp phần không nhỏ.

Xu hướng sức mua cuối năm

Sức mua cao, ngành bán lẻ hy vọng bứt phá dịp cuối năm. Ảnh: Nam Anh.

Nghiên cứu của NielsenIQ Việt Nam cho thấy người tiêu dùng đang cân nhắc kỹ hơn các thuộc tính của sản phẩm. Giá cả vẫn là yếu tố quan trọng nhưng không còn mang tính quyết định duy nhất; giá trị tổng thể mà sản phẩm mang lại ngày càng được chú trọng. Xu hướng này đặt ra yêu cầu mới đối với hoạt động kích cầu. Thay vì phụ thuộc vào giảm giá diện rộng, các chương trình khuyến mại cần hướng đến đúng nhu cầu, đúng nhóm khách hàng và tạo thêm giá trị cho người mua. Thị trường nội địa tiếp tục được xác định là một động lực quan trọng của tăng trưởng. Các chương trình khuyến mại, kích cầu cần được triển khai theo hướng gắn kết nhiều lĩnh vực, qua đó mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả tiêu dùng.

Bà Trần Thị Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam nhấn mạnh, mức tăng trưởng 13,3% của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 8 tháng đầu năm cho thấy, sức mua đang phục hồi và tăng trưởng tích cực. “Hành vi tiêu dùng cũng thay đổi. Người tiêu dùng chuyển sang mua sắm có lựa chọn, trọng tâm hơn, tập trung vào nhóm hàng thiết yếu, chăm sóc sức khỏe và thân thiện với môi trường” – bà Lan nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đó, việc đưa cửa hàng đến gần người tiêu dùng giúp DN mở rộng tệp khách hàng và tạo thêm không gian tăng trưởng doanh thu. Đặc biệt, việc chuyển hướng sang khu vực nông thôn, các tỉnh, thành phố ngoài trung tâm cũng góp phần mở rộng dư địa phát triển.

Trong dài hạn, ngành bán lẻ Việt Nam được dự báo tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng từ 10-12% mỗi năm. Đến năm 2030, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng có thể đạt khoảng 450 tỷ USD. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh trong giai đoạn tới sẽ không còn xoay quanh câu chuyện ai sở hữu nhiều cửa hàng hơn, mà là doanh nghiệp nào hiểu khách hàng sâu hơn, thích ứng nhanh hơn và tận dụng công nghệ hiệu quả hơn. Khi thị trường bước vào giai đoạn tái định hình mạnh mẽ, từ thành thị đến nông thôn, cuộc đua bán lẻ Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi căn bản về cách doanh nghiệp tạo dựng lợi thế cạnh tranh, và đó mới chỉ là sự khởi đầu.

T.X

Nói về xu hướng sức mua cuối năm, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết: Dịp cao điểm cuối năm, nhu cầu thị trường luôn tập trung mạnh ở các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, đồ uống, may mặc và các sản phẩm phục vụ Tết, do đó, các DN bán lẻ cần nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng để tung ra những dòng sản phẩm phù hợp. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Anh Tuấn khuyến nghị các DN không thể chỉ dựa vào các chính sách giảm giá đơn thuần mà phải chủ động kết hợp bán hàng trực tuyến với cửa hàng truyền thống, cải thiện dịch vụ hậu mãi và bảo đảm chất lượng để giữ chân khách hàng.

Ở góc độ quản lý, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, ngành công thương đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 13-15% trong năm 2026. Sau 8 tháng, chỉ tiêu này tăng 13,3%, tạo tiền đề cho giai đoạn tăng tốc cuối năm. Trước những biến động của giá cả thị trường thế giới, Bộ Công thương đã yêu cầu các địa phương tăng cường triển khai chương trình khuyến mại, kích cầu và tận dụng các dịp lễ, Tết quan trọng trong những tháng cuối năm. Các DN bán lẻ được khuyến khích đẩy mạnh lưu thông hàng hóa, đa dạng hóa chương trình khuyến mại và thu hút người tiêu dùng. Cùng với đó, Bộ Công thương đang xây dựng, trình cấp có thẩm quyền các cơ chế, chính sách phát triển hạ tầng thương mại, từ chợ, trung tâm thương mại đến logistics, nhằm nâng cao năng lực lưu thông hàng hóa và phát huy vai trò của thị trường nội địa.

Bà Trần Thị Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam cho hay: sự gia tăng của tiêu dùng gắn với trải nghiệm đang thể hiện rõ qua mức tăng của dịch vụ ăn uống và du lịch. Điều này cho thấy thị trường nội địa không đơn thuần là câu chuyện bán hàng hóa, mà ngày càng gắn với dịch vụ, trải nghiệm và những phương thức tiêu dùng mới.

N.A