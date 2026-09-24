Ngành bán lẻ chuyển dịch sang hệ sinh thái dịch vụ tài chính

Kỳ vọng giải ngân hàng tỷ USD

Trong hợp tác chiến lược mới đây giữa ngân hàng số Cake và Điện Máy Xanh giai đoạn 2027 - 2029, hai bên kỳ vọng sẽ giải ngân được hàng tỷ USD trong 3 năm tới.

Con số này gây chú ý không chỉ về quy mô, mà còn cho thấy bước chuyển mình trong mô hình vận hành của các chuỗi bán lẻ tại Việt Nam.

Ông Trương Hồng Hoàng, Giám đốc phát triển kinh doanh ngành hàng dịch vụ Điện Máy Xanh cho hay: "Định hướng của Điện Máy Xanh là từng bước mở rộng từ một hệ thống bán lẻ sang hệ sinh thái dịch vụ xoay quanh nhu cầu và vòng đời của khách hàng. Trong đó, tài chính tiêu dùng và các dịch vụ tiện ích là một trong những trụ cột tăng trưởng quan trọng trong giai đoạn tới".

Thực tế, bước đi này đã được doanh nghiệp chuẩn bị từ trước. Trong báo cáo bán niên năm 2026 của tập đoàn mẹ là Thế Giới Di Động, doanh thu từ hoạt động mua trả chậm đã chiếm tới 38% tổng doanh thu toàn hệ thống, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước.

Mức đóng góp này tương đương hơn 24.700 tỷ đồng, tức xấp xỉ 1 tỷ USD chỉ trong nửa đầu năm. Dự phóng cả năm, doanh thu trả chậm tại đây có thể chạm mốc 2 tỷ USD, chiếm trên 70% quy mô thị trường mua trước trả sau tại Việt Nam.

Sự bùng nổ của doanh số trả chậm bắt nguồn từ việc doanh nghiệp ra mắt thương hiệu MWG PayLater từ tháng 7/2025, thông qua hợp tác cùng Cake để phát triển giải pháp tín dụng số riêng.

Hoạt động mua trả chậm đã chiếm tới 38% tổng doanh thu Thế Giới Di Động. Ảnh: HN

Trong mô hình này, Điện Máy Xanh đóng vai trò điểm chạm và nền tảng phân phối, còn Cake cung cấp hạ tầng công nghệ lõi và nguồn vốn tín dụng. Khi khách hàng mua sắm, doanh thu được ghi nhận ngay cho nhà bán lẻ, Cake thực hiện cấp hạn mức tín dụng tự động và người tiêu dùng trả góp theo từng kỳ hạn.

"Việc mở rộng hợp tác với Cake giúp chúng tôi đưa các giải pháp tài chính đến gần khách hàng, đúng lúc, đúng nhu cầu và thuận tiện hơn", ông Hoàng nói thêm.

Bên cạnh MWG PayLater, hai bên tiếp tục mở rộng các điểm chạm tài chính khác gồm cho vay tiền mặt tại quầy, cho vay tiền mặt trực tuyến qua ứng dụng Quà Tặng VIP và cung cấp dịch vụ nhận tiền quốc tế ngay tại hệ thống siêu thị.

Ông Nguyễn Hữu Quang, CEO ngân hàng số Cake nhận định: "Giá trị của quan hệ đối tác với Điện Máy Xanh không chỉ nằm ở quy mô kinh doanh, mà ở khả năng hai bên cùng mở rộng những điểm chạm tài chính thiết thực trong đời sống khách hàng."

Theo ông, sự gắn kết này cho phép người tiêu dùng nhận dịch vụ ngân hàng một cách tự nhiên mà không cần phải thực hiện các thủ tục phức tạp, qua đó mở rộng khả năng phục vụ của công nghệ tài chính trên quy mô lớn.

Dịch vụ tài chính trở thành một phần tự nhiên của bán lẻ

Sự chuyển dịch tại Điện Máy Xanh đang phản ánh xu hướng lớn định hình lại ngành bán lẻ toàn cầu, đó là tích hợp dịch vụ tài chính vào hành trình tiêu dùng.

Theo báo cáo của McKinsey & Company, tài chính tích hợp đang biến các dịch vụ tài chính, ngân hàng thành một tiện ích xuất hiện tức thì tại nơi phát sinh giao dịch.

McKinsey ước tính thị trường tài chính tích hợp toàn cầu có thể tạo ra doanh thu hàng trăm tỷ USD, đồng thời giúp các nhà bán lẻ gia tăng giá trị trọn đời của khách hàng và cải thiện biên lợi nhuận ròng.

Các dịch vụ tài chính đang được "nhúng" ngày một nhiều hơn vào ngành bán lẻ. Ảnh: HN

Đồng quan điểm, nghiên cứu từ Boston Consulting Group chỉ ra rằng, việc tích hợp giải pháp tín dụng và thanh toán số tại điểm bán giúp doanh nghiệp bán lẻ tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng, nâng giá trị đơn hàng trung bình lên từ 20 - 30% và đóng góp thêm 4 - 7% doanh thu.

Nguyên nhân là các rào cản chi trả ban đầu của người mua được tháo gỡ tức thì, trong khi nhà bán lẻ tận dụng được tệp dữ liệu hành vi mà không phải trả thêm chi phí thu hút khách hàng mới.

Thực tế, đã có nhiều doanh nghiệp bán lẻ truyền thống trên thế giới chuyển mình thành các hệ sinh thái dịch vụ tài chính, điển hình là chuỗi cà phê Starbucks.

Thông qua ứng dụng Starbucks Rewards và tính năng nạp tiền trước, Starbucks đã xây dựng nên một hệ sinh thái tài chính khép kín. Người tiêu dùng nạp sẵn tiền vào tài khoản để nhận điểm thưởng và thanh toán nhanh chóng khi mua đồ uống.

Mô hình này giúp Starbucks nắm giữ lượng tiền mặt trả trước lên tới hơn 1,6 tỷ USD từ khách hàng, tương tự một khoản vay không lãi suất quy mô lớn để tái đầu tư vào chuỗi cung ứng và vận hành.

Đồng thời, việc khách hàng thanh toán qua ví nội bộ giúp thương hiệu này tiết kiệm hàng trăm triệu USD phí quẹt thẻ mỗi năm. Starbucks không tự xưng là ngân hàng, nhưng dịch vụ tài chính đã trở thành một phần không thể tách rời trong thói quen uống cà phê mỗi ngày của hàng chục triệu người tiêu dùng.

Quay trở lại câu chuyện tại Việt Nam, với Điện Máy Xanh, dịch vụ tài chính tháo gỡ rào cản thanh toán cho các mặt hàng giá trị cao như tivi, tủ lạnh, điện thoại, đồng thời khai thác hiệu quả mạng lưới cửa hàng vật lý và ứng dụng khách hàng thân thiết.

Với Cake, thay vì tốn chi phí quảng cáo để tìm kiếm khách hàng tiềm năng, ngân hàng số này có thể tiếp cận ngay hàng chục triệu khách hàng hiện hữu của chuỗi bán lẻ.

"Điểm quan trọng của hợp tác là khách hàng không nhất thiết phải bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới để tiếp cận dịch vụ tài chính. Các lựa chọn được đưa đến gần hơn với nơi nhu cầu phát sinh, dù tại cửa hàng hay trên nền tảng số. Đây cũng là cách Cake mở rộng dịch vụ thông qua các hệ sinh thái đối tác, để công nghệ ngân hàng số có thể phục vụ khách hàng ở quy mô ngày càng lớn hơn", CEO Cake nhấn mạnh.