Ngành bán dẫn Việt Nam trước yêu cầu về năng lượng và sản xuất bền vững

Ngày 1/10/2026 tại Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính, phối hợp với Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA) tổ chức Chương trình phát động Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2026 - SEMIEXPO VIET NAM 2026.

Với chủ đề “Vượt trên khát vọng - Kiến tạo tương lai ngành bán dẫn Việt Nam”, SEMIEXPO VIET NAM 2026 hướng tới đưa những mục tiêu phát triển ngành bán dẫn của Việt Nam đến gần hơn với năng lực thực tiễn thông qua các kết nối quốc tế và cơ hội hợp tác cụ thể. Qua đó, góp phần xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn ngày càng bền vững, siết chặt hơn các kết nối giữa ngành công nghiệp bán dẫn trong nước với chuỗi giá trị toàn cầu cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.