Ngành âm nhạc Australia cảnh báo Quốc hội về việc nới lỏng luật bản quyền cho AI

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Theo The Music Network ngày 6/10, phát biểu trước Ủy ban Đặc biệt hỗn hợp về trí tuệ nhân tạo của Quốc hội Australia trong tuần, bà Annabelle Herd phản đối các đề xuất tạo điều kiện để những doanh nghiệp như OpenAI và Anthropic huấn luyện mô hình AI bằng tài liệu được bảo hộ bản quyền tại nước này.

Việc áp dụng pháp luật bản quyền đối với AI tạo sinh đang trở thành vấn đề ngày càng được các ngành công nghiệp sáng tạo Australia quan tâm. Trong khi chủ sở hữu quyền yêu cầu bảo vệ và thiết lập cơ chế cấp phép đối với nội dung dùng để huấn luyện AI, các doanh nghiệp công nghệ cho rằng khuôn khổ hiện hành có thể gây trở ngại cho sự phát triển của lĩnh vực này.

Thu hút đầu tư phải đi đôi với bảo vệ bản quyền

Bà Annabelle Herd phát biểu trước Ủy ban Đặc biệt hỗn hợp về trí tuệ nhân tạo của Quốc hội Australia. Ảnh: aria.com.au

Đại diện ARIA và PPCA, bà Herd cho rằng Australia không nên sửa đổi khuôn khổ bản quyền để đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp AI muốn thiết lập hoặc mở rộng hoạt động huấn luyện mô hình tại nước này.

Theo bà, OpenAI và Anthropic muốn Chính phủ Australia chấp thuận việc huấn luyện các hệ thống AI tiên tiến tại đây với điều kiện họ không phải tuân thủ pháp luật bản quyền. Lý do được các doanh nghiệp đưa ra là việc làm việc với chủ sở hữu quyền quá tốn kém và phức tạp.

Bà Herd phản đối lập luận cho rằng hệ thống hiện hành không hiệu quả và vì vậy cần thay đổi luật. Theo bà, không thể giải quyết tình trạng vi phạm bản quyền trên quy mô lớn bằng cách sửa luật để hợp pháp hóa những hành vi đó.

Lãnh đạo ARIA và PPCA khẳng định hệ thống bản quyền Australia đã cung cấp khuôn khổ rõ ràng cho việc sử dụng nội dung được bảo hộ. Nếu không thuộc trường hợp ngoại lệ về sử dụng hợp lý theo luật, doanh nghiệp phải được cấp phép trước khi sao chép tác phẩm.

“Các doanh nghiệp nên đến bàn đàm phán, thay vì tìm đến Văn phòng Thủ tướng”, bà nói, đồng thời đề nghị các nhà phát triển AI trực tiếp thương lượng với chủ sở hữu quyền.

Bà Herd nhấn mạnh ARIA và PPCA không phản đối việc các tập đoàn AI triển khai hoạt động huấn luyện mô hình tiên tiến tại Australia và hiểu những lợi ích mà hoạt động này có thể mang lại. Tuy nhiên, quá trình đó phải tuân thủ các điều kiện và pháp luật của Australia.

Theo bà, sửa đổi luật để phục vụ lợi ích thương mại của doanh nghiệp nước ngoài sẽ làm suy yếu quyền tự chủ của Australia. Bà cảnh báo cách tiếp cận mà các tập đoàn AI đề xuất có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho ngành âm nhạc, đồng thời khiến Australia mất uy tín trong mắt các chủ sở hữu quyền trên toàn cầu.

Lo ngại tác động tới thị trường cấp phép quốc tế

ARIA và PPCA cũng lưu ý nguyên tắc đối xử quốc gia trong bảo hộ bản quyền. Theo đó, tác phẩm nước ngoài được bảo vệ tại Australia tương tự như cách tác phẩm của Australia được bảo hộ ở nước ngoài.

Hai tổ chức cho rằng, nếu Australia mở rộng quyền sử dụng tác phẩm để huấn luyện AI và đồng thời áp dụng cơ chế bồi hoàn, nguồn tiền không thể chỉ dành cho các nhà sáng tạo trong nước mà còn phải tính đến quyền lợi của các chủ sở hữu quyền nước ngoài.

Bà Herd nhận định lựa chọn chính sách của Australia có thể tạo tác động vượt ra ngoài thị trường nội địa, nhất là trong bối cảnh các doanh nghiệp AI đang đối mặt với những vụ kiện bản quyền tại Mỹ.

Theo bà, các doanh nghiệp AI đã công khai lập luận rằng việc mua giấy phép sử dụng nội dung tại Australia có thể ảnh hưởng tới các vụ kiện của họ ở Mỹ. Ngược lại, nếu Australia kết luận không tồn tại thị trường cấp phép và thay đổi chính sách theo hướng đó, quyết định này cũng có thể hỗ trợ lập luận của các doanh nghiệp trong quá trình tranh tụng.

Bà đặt câu hỏi liệu việc làm suy yếu thị trường cấp phép toàn cầu như vậy có phục vụ lợi ích của Australia hay không.

Lãnh đạo ARIA và PPCA đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng khối lượng âm nhạc khổng lồ được sử dụng để huấn luyện AI khiến việc cấp phép trở nên bất khả thi. Theo bà, ngành âm nhạc toàn cầu đã có những hệ thống cấp phép hiệu quả, có khả năng bao phủ 90% số bản ghi âm trên thế giới thông qua bốn thỏa thuận: ba thỏa thuận với các hãng thu âm lớn và một thỏa thuận với Merlin, tổ chức đại diện cho các hãng thu âm độc lập.

Từ đó, bà Herd cho rằng vấn đề không nằm ở sự thất bại của thị trường cấp phép, mà ở việc các doanh nghiệp AI muốn được sử dụng nội dung có bản quyền mà không phải trả chi phí tương xứng.