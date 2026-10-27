Ngang tầm Honda SH, xe ga 150cc về đại lý giá 32 triệu đồng thiết kế mạnh mẽ, TFT 5 inch kết nối Bluetooth, rẻ hơn Vision

Xe ga 150cc thiết kế mạnh mẽ, TFT 5 inch kết nối Bluetooth

TVS Ntorq 150

TVS Motor đã tham gia phân khúc xe tay ga thể thao dung tích lớn với mẫu Ntorq 150 cách đây khoảng một năm.

Thông tin trên Tạp chí công nghệ Techz, đến tháng 10/2026, TVS chuẩn bị giới thiệu màu sơn Đen – Xanh lá mới và những chiếc xe mang màu sắc này đã có mặt tại các đại lý. Nhiều khả năng giá bán TVS Ntorq 150 màu mới sẽ không thay đổi do không có nâng cấp nào đáng kể.

TVS Ntorq 150 được ra mắt với bốn màu sơn

Trước đó, TVS Ntorq 150 được ra mắt với bốn màu sơn gồm Turbo Blue (Xanh Turbo), Stealth Silver (Bạc Stealth), Racing Red (Đỏ Racing) và Nitro Green (Xanh Nitro) – màu sắc xuất hiện trong sự kiện ra mắt. Phiên bản tiêu chuẩn không có màn hình TFT được cung cấp với ba màu Racing Red, Stealth Silver và Turbo Blue. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất trang bị màn hình TFT có các màu Turbo Blue, Racing Red và Nitro Green độc quyền.

Tên gọi chính thức của phối màu mới hiện đang được đưa về các đại lý vẫn chưa được công bố. Nhiều khả năng đây sẽ là phiên bản đặc biệt ra mắt trước dịp Diwali, hoặc được bổ sung vào danh mục màu sơn tiêu chuẩn của Ntorq 150. Một chi tiết đáng chú ý là miếng tem nằm giữa hai đèn pha, có thể là dấu hiệu nhận biết phiên bản đặc biệt này. Ngoài ra, chiếc xe xuất hiện trong hình ảnh thuộc phiên bản cao cấp nhất sử dụng màn hình TFT.

Quan sát những hình ảnh của TVS Ntorq 150 với màu sơn mới, có thể thấy tổng thể xe chủ yếu mang màu đen, kết hợp với các chi tiết tương phản màu xanh Nitro. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn, bạn sẽ nhận ra lớp sơn còn có ánh xanh lục ngọc trai. Hiệu ứng này chỉ thực sự nổi bật khi ánh sáng chiếu vào xe ở một góc nhất định.

TVS Ntorq 150 vẫn tiếp tục sử dụng màn hình TFT kích thước 5 inch

Màu sơn mới mang đến hiệu ứng thị giác ấn tượng, có khả năng thu hút tốt nhóm khách hàng mục tiêu của mẫu xe. Ngoài những thay đổi về ngoại hình, nhiều khả năng xe sẽ không có bất kỳ điều chỉnh nào về cơ khí hay tính năng vận hành.

TVS Ntorq 150 vẫn tiếp tục sử dụng màn hình TFT kích thước 5 inch, tích hợp hàng loạt tính năng kết nối Bluetooth, bao gồm cả dẫn đường. Xe được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 3 van, dung tích 149,7 cc, sản sinh công suất tối đa 13,2 PS và mô-men xoắn cực đại 14,2 Nm, kết hợp với hộp số vô cấp CVT.

Giá xe ga 150cc TVS Ntorq 150

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ, TVS Motor đã tham gia phân khúc xe tay ga thể thao dung tích lớn với mẫu Ntorq 150 cách đây khoảng một năm. Mẫu xe tay ga thiên về hiệu suất này được ra mắt với giá khởi điểm 1,19 lakh rupee (khoảng 32 triệu đồng), có hai phiên bản trang bị và bốn tùy chọn màu sắc.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.