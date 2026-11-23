Dọc tuyến đường phía sau tòa nhà FPT, khu vực gần Công viên Cầu Giấy, nhiều ô tô được đỗ thành hàng dài. Các phương tiện nối tiếp nhau dọc tuyến đường, chiếm một phần không gian vốn phục vụ nhu cầu đi lại và sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Tình trạng đỗ xe không chỉ diễn ra trên vỉa hè. Tại một số vị trí, ô tô còn đỗ lấn xuống lòng đường, khiến không gian dành cho phương tiện lưu thông bị thu hẹp.

Trên phố Hoàng Quán Chi, đoạn cạnh Đại sứ quán Mỹ, ô tô đỗ kín vỉa hè, gần như không còn lối đi cho người đi bộ. Bà Đặng Thị Mai, cư dân tại khu vực Công viên Cầu Giấy, cho biết mỗi khi đi bộ qua đây, người dân phải xuống lòng đường do vỉa hè bị ô tô chiếm hết.

Tại nhiều đoạn đường quanh công viên, ô tô đỗ dọc hai bên, tạo thành những hàng xe kéo dài. Tình trạng này khiến không gian ven đường trở nên chật chội, đặc biệt tại những khu vực có mật độ phương tiện qua lại cao.

Trước các hàng quán quanh Công viên Cầu Giấy, ô tô đỗ san sát, phủ kín phần vỉa hè. Ngay cả khoảng trống trước cửa các cửa hàng cũng bị phương tiện chiếm dụng, khiến người đi bộ không có lối di chuyển.

Khu vực quanh các cổng Công viên Cầu Giấy còn là nơi tập trung hoạt động của nhiều nhà xe liên tỉnh. Các phương tiện dừng đỗ để đón, trả khách ngay trên đường và gần lối ra vào công viên. Tình trạng này khiến khu vực vốn phục vụ người dân đi bộ, vui chơi trở thành điểm tập kết phương tiện và trung chuyển hành khách.

Các phương tiện chạy tuyến Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Thái Bình, Hà Nội - Hải Phòng... tập trung tại khu vực bãi xe quanh Công viên Cầu Giấy. Nhiều xe đỗ san sát, xếp thành hàng dài, phủ kín diện tích bãi và tràn ra khu vực xung quanh.

Nhiều hành khách mang theo hành lý đứng chờ tại khu vực các nhà xe hoạt động. Các phương tiện dừng đỗ để đón, trả khách ngay trên tuyến đường quanh công viên, gây ùn ứ cục bộ và cản trở các phương tiện khác lưu thông.

Theo người dân địa phương, tình trạng ô tô đỗ tràn lan, chiếm dụng vỉa hè đã nhiều lần được phản ánh qua ứng dụng iHanoi nhưng vẫn tái diễn sau các đợt kiểm tra, xử lý. Đáng chú ý, khu vực quanh Công viên Cầu Giấy còn tập trung nhiều showroom kinh doanh ô tô, khiến mật độ phương tiện đỗ dọc các tuyến phố càng thêm dày đặc.

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