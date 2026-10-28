Ngày 28/10, Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 5 bị can về tội 'Gây rối trật tự công cộng" sau vụ nhóm thanh niên dùng mũ bảo hiểm hành hung người khác trên phố Trần Khánh Dư, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Nhóm thanh niên ngang nhiên dùng mũ bảo hiểm đánh người giữa phố.

Trước đó, rạng sáng 4/10, tại khu vực trước số 15B phố Trần Khánh Dư, phường Cửa Nam, do mâu thuẫn, nhóm thanh niên gồm Nguyễn Chí Công (SN 2006), Hoàng Bùi Phú Đạt (SN 2005), Nguyễn G.H, Nguyễn N.D, Lê N.A (SN 2009), Chu Quốc Tuấn (SN 2005) và Nguyễn Đình Gia Bảo (SN 2008) đã dùng mũ bảo hiểm hành hung anh T.G.B và N.H.M.

Sau khi xảy ra vụ việc, các nạn nhân đã đến Công an phường Cửa Nam trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Cửa Nam khẩn trương xác minh, triệu tập những người liên quan để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Chí Công, Hoàng Bùi Phú Đạt, Chu Quốc Tuấn, Nguyễn Đình Gia Bảo và Lê N.A đã khai nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can gồm Nguyễn Chí Công, Hoàng Bùi Phú Đạt, Chu Quốc Tuấn, Nguyễn Đình Gia Bảo và Lê N.A về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.