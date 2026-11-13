Ngang nhiên chiếm dụng hành lang quốc lộ qua Gia Lai làm gara ô tô

Cận cảnh gara ô tô chiếm dụng hành lang quốc lộ 19 qua Gia Lai bất chấp lệnh cấm

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, phần hành lang đường bộ tại Km18+00 (Quốc lộ 19) có tên Ẹo Bà Nho thuộc tổ dân phố Huỳnh Kim (phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia lai) đang biến thành “đất riêng” của một hộ dân để kinh doanh gara ô tô.

Hàng trăm mét vuông phần mặt đường Ẹo Bà Nho dôi dư sau khi dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 được nắn thẳng để giảm thiểu tai nạn tại vị trí từng là “điểm đen” trong nhiều năm. Nhưng nay lại bị chiếm dụng, biến thành gara sửa chữa, tập kết ô tô quy mô lớn.

Thông tin đến Báo Điện tử VTC News, Văn phòng Quản lý đường bộ III.2 cho biết, hiện vị trí trên chưa được cấp giấy phép đấu nối vào quốc lộ 19. Điểm đấu nối “chui” nói trên với hàng chục lượt xe tải, xe container liên tục ra vào mỗi ngày, không có hệ thống biển cảnh báo, hướng dẫn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ, quanh gara nói trên có dấu hiệu xả rác thải gây ô nhiễm môi trường, gây mất mỹ quan đô thị.

Bề mặt khu đất nhiều rác thải, vũng nước tù đọng và cày xới nham nhở bởi bánh xe có tải trọng lớn khiến hành lang đường bộ trông lộn xộn, mất vệ sinh.

Hệ thống xe tải trọng lớn, thiết bị gara, nhà xưởng tràn lan trên diện tích hàng trăm mét vuông hành lang quốc lộ 19.

Thậm chí, các gara, bãi đỗ tự phát có dấu hiệu manh nha mở rộng để chiếm dụng hành lang đường bộ phía bên kia quốc lộ 19.

Theo lãnh đạo UBND phường An Nhơn Nam, trước hàng loạt vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, địa phương và các đơn vị chức năng đã nhắc nhở hộ dân và chỉ ra nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thậm chí sau đó địa phương đã lập biên bản và yêu cầu hộ dân di dời toàn bộ máy móc, trả lại mặt bằng sạch trước ngày 20/10.

Trước sự chây ỳ của hộ dân, đến ngày 23/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai phát văn bản cảnh báo mất an toàn giao thông tại vị trí nói trên và đề nghị Văn phòng Quản lý đường bộ III.2 (Khu Quản lý đường bộ III) rào chắn ngay lối đấu nối chưa được cấp phép.

Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm và các biên bản xử phạt, ghi nhận đến hiện tại, gara này vẫn hoạt động bình thường như chưa hề có cuộc xử lý nào của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng.

Trước thực trạng hành lang đường bộ biến thành “tài sản riêng” của hộ kinh doanh, người dân địa phương vẫn đang kiến nghị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sớm vào cuộc, xử lý dứt điểm nhằm trả lại sự thông thoáng, nơi từng là “điểm đen” của các vụ tai nạn giao thông trước khi QL19 được nâng cấp, cải tạo.