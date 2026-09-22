Ngang cỡ Mazda CX-5, SUV 5 chỗ nâng cấp thiết kế, tiện nghi cao cấp giá 590 triệu đồng

SUV 5 chỗ nâng cấp thiết kế, tiện nghi cao cấp

Alcazar Lounge Edition

Hyundai vừa mở rộng danh mục sản phẩm tại thị trường Ấn Độ với phiên bản Alcazar Lounge Edition, biến thể đặc biệt hướng đến trải nghiệm tiện nghi và không gian nội thất cao cấp hơn. Xe được phát triển dựa trên phiên bản Alcazar Signature, nhưng có nhiều thay đổi về trang bị, thiết kế nội thất và ngoại thất.

Điểm đáng chú ý nhất của Alcazar Lounge Edition là cấu hình nội thất 5 chỗ ngồi

Theo Tạp chí Tri thức và Cuộc sống, điểm đáng chú ý nhất của Alcazar Lounge Edition là cấu hình nội thất 5 chỗ ngồi, khác với định hướng nhiều chỗ ngồi của Alcazar tiêu chuẩn. Cách bố trí này giúp Hyundai tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm dành cho hành khách, đặc biệt ở hàng ghế sau.

Phiên bản Lounge được trang bị hệ thống giải trí cho hàng ghế sau với màn hình kích thước 11,6 inch. Hệ thống này hỗ trợ các nền tảng nội dung trực tuyến, phát video, trò chơi tương tác, phản chiếu màn hình điện thoại và truy cập kho ứng dụng được chứng nhận.

Trang bị giải trí kết hợp cùng hệ thống âm thanh Bose 8 loa

Trang bị giải trí kết hợp cùng hệ thống âm thanh Bose 8 loa, trong đó có loa trung tâm phía trước và loa siêu trầm. Không gian cabin cũng được làm mới với các chi tiết trang trí màu bạc, họa tiết ghế riêng, hệ thống đèn viền nội thất Moon White cùng gối tựa đầu phía sau mang nhận diện Lounge.

Ngoài ra, Hyundai Alcazar Lounge Edition còn được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh thông minh có thể điều khiển bằng giọng nói, tăng thêm trải nghiệm tiện nghi cho người sử dụng.

Về ngoại hình, phiên bản đặc biệt này tạo điểm nhấn bằng loạt chi tiết sơn đen. Các khu vực như tấm ốp bảo vệ gầm trước và sau, ốp bệ cửa, cánh gió phía sau, giá nóc, chi tiết trang trí cột C và gương chiếu hậu đều có diện mạo tối màu, mang đến phong cách thể thao và hiện đại hơn.

Xe cũng được trang bị bộ mâm hợp kim khí động học sơn đen. Theo thông tin được công bố, Hyundai Alcazar Lounge Edition sử dụng mâm kích thước 17 inch, trong khi một số thông tin ban đầu đề cập bộ mâm 18 inch màu đen.

Cung cấp sức mạnh cho Hyundai Alcazar Lounge Edition là động cơ diesel U2 CRDi 1.5L, đi kèm hộp số tự động. Phiên bản Lounge không hướng đến những thay đổi về khả năng vận hành mà tập trung chủ yếu vào việc nâng cấp trải nghiệm trong khoang cabin.

Cung cấp sức mạnh cho Hyundai Alcazar Lounge Edition là động cơ diesel U2 CRDi 1.5L

Với cấu hình 5 chỗ ngồi độc quyền, màn hình giải trí lớn dành cho hàng ghế sau cùng hàng loạt chi tiết nội thất và ngoại thất được thiết kế riêng, Hyundai Alcazar Lounge Edition mang đến một lựa chọn khác biệt cho những khách hàng muốn tìm kiếm một mẫu xe rộng rãi, tiện nghi và có phong cách cao cấp hơn so với phiên bản tiêu chuẩn.

Giá SUV 5 chỗ Hyundai Alcazar Lounge Edition

Theo Đời sống và Pháp luật, Hyundai Alcazar Lounge Edition được bán với hai phiên bản gồm 1.5 AT Signature 5S Lounge và 1.5 AT Signature 5S Lounge DT, có giá lần lượt từ 21,81 lakh Rs và 21,96 lakh Rs (tương đương 590 – 595 triệu đồng).

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.Thông báo từ Misubishi, hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

Theo Mazda, New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.