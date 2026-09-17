Ngang cỡ Hyundai Santa Fe, SUV 7 chỗ giá 480 triệu đồng, công suất 254 mã lực

SUV 7 chỗ công suất 254 mã lực

Jetour X90 2027

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, Jetour X90 2027 sở hữu diện mạo mới với lưới tản nhiệt kích thước lớn kết hợp các thanh trang trí dọc đa chấu, tạo cảm giác mạnh mẽ và bề thế hơn. Logo Jetour được đặt nổi bật phía trên nắp ca-pô, trong khi cụm đèn pha hai bên mang thiết kế hình lá liễu, tạo điểm nhận diện riêng cho mẫu SUV.

Cản trước được bổ sung các chi tiết viền mạ crôm nhằm hạ thấp trọng tâm thị giác, đồng thời hai bên cản xuất hiện các khe hút gió hỗ trợ làm mát hệ thống phanh. Khách hàng có thể lựa chọn 5 màu ngoại thất gồm xanh Azure, trắng Morning Mist, đen Midnight Black, bạc Flowing Silver và xanh Interstellar Blue.

Jetour X90 mới sử dụng tay nắm cửa bán ẩn kết hợp các chi tiết mạ crôm trên ốp sườn

Nhìn từ bên hông, Jetour X90 mới sử dụng tay nắm cửa bán ẩn kết hợp các chi tiết mạ crôm trên ốp sườn, qua đó tăng vẻ chắc chắn cho thân xe. Mẫu SUV có kích thước dài 4.830 mm, rộng 1.930 mm và cao 1.705 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.820 mm. Tùy từng phiên bản, xe được trang bị mâm hợp kim kích thước 18, 19 hoặc 20 inch.

Phần đuôi xe có nhiều nét tương đồng với Jetour X70L, nhưng cụm đèn hậu được thiết kế lại để tạo vẻ khỏe khoắn hơn. Cản sau tích hợp hệ thống ống xả kép bố trí đối xứng hai bên, kết hợp chi tiết tạo hình giống bộ khuếch tán, góp phần nhấn mạnh phong cách thể thao.

Bước vào cabin, Jetour X90 2027 được nâng cấp mạnh về công nghệ với bảng đồng hồ LCD 10,25 inch và màn hình trung tâm Sunflower 15,6 inch có khả năng xoay trái hoặc phải 10 độ. Hệ thống giải trí sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8155 kết hợp trợ lý giọng nói AI iFlytek Xinghuo và hệ điều hành Tour OS 3.2. Giao diện được thiết kế theo dạng đảo thông minh, trong khi các trang bị đáng chú ý khác gồm vô-lăng hai chấu, cần số tích hợp trên cột lái, đế sạc điện thoại không dây và hệ thống âm thanh 12 loa.

X90 2027 được trang bị ghế ngồi thoải mái 12 lớp

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất trên Jetour X90 2027 là hệ thống hỗ trợ lái Falcon 500. Công nghệ này cung cấp tính năng hỗ trợ dẫn đường tự động NOA trên đường cao tốc, đồng thời hỗ trợ hơn 300 bộ nhớ đỗ xe dựa trên các tình huống khác nhau. Xe cũng có chức năng quỹ đạo lùi với khả năng ghi nhớ và hỗ trợ lùi theo hành trình dài tới 100 m. Những tính năng này giúp giảm bớt áp lực cho người lái trong các tình huống di chuyển trên cao tốc, đỗ xe hoặc đi qua những khu vực có không gian hạn chế.

X90 2027 được trang bị ghế ngồi thoải mái 12 lớp, trong đó ghế lái chỉnh điện 12 hướng và tích hợp chức năng thông gió, sưởi ấm. Xe tiếp tục cung cấp hai cấu hình 5 chỗ và 7 chỗ nhằm đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Riêng phiên bản 7 chỗ có hệ thống điều chỉnh điện cho toàn bộ ghế và hỗ trợ tới 32 cách bố trí không gian. Trong đó có 4 chế độ giường thông minh kích hoạt bằng một chạm gồm du lịch, cắm trại, xem phim và nghỉ trưa, giúp tăng tính linh hoạt khi sử dụng xe cho những chuyến đi gia đình hoặc dã ngoại.

Không gian chứa đồ cũng là một điểm đáng chú ý trên Jetour X90 2027. Khoang hành lý có dung tích tiêu chuẩn 658 lít và có thể tăng lên 1.708 lít khi gập hàng ghế phù hợp. Với cấu hình 7 chỗ, khả năng thay đổi cách bố trí ghế giúp người dùng cân bằng giữa nhu cầu chở người và vận chuyển hành lý, trong khi sàn xe và không gian nội thất được thiết kế hướng tới tính đa dụng.

X90 2027 có hai lựa chọn động cơ 4 xi lanh tăng áp. Phiên bản 1,5 lít sản sinh công suất tối đa 184 mã lực, mô-men xoắn cực đại 290 Nm và kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp. Trong khi đó, động cơ 2 lít đạt công suất tối đa 254 mã lực, mô-men xoắn cực đại 390 Nm và đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Hệ thống treo của xe gồm kết cấu MacPherson ở phía trước và hệ thống treo đa liên kết độc lập phía sau, hướng tới sự cân bằng giữa khả năng vận hành và độ ổn định.

Giá SUV 7 chỗ Jetour X90 2027

SUV 7 chỗ Jetour X90 2027 chính thức ra mắt tại Trung Quốc với 5 phiên bản, giá niêm yết từ 122.900-159.900 Nhân dân tệ (tương đương 474,71-617,62 triệu đồng).

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.Thông báo từ Misubishi, hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

Theo Mazda, New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.