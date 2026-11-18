Trước đó, đầu tháng 11, Quốc hội đã hoàn thành việc thảo luận và dự kiến sẽ biểu quyết thông qua dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) ngay tại Kỳ họp thứ 2.

Theo báo cáo về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra và ý kiến của các đại biểu, dự thảo quy định các tiêu chí áp dụng hình thức chỉ định thầu, chỉ định nhà đầu tư, đồng thời giao Chính phủ quy định các trường hợp cụ thể tương ứng với từng tiêu chí.

Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) quy định nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về việc quản lý, kiểm soát khối lượng, phạm vi công việc do nhà thầu phụ thực hiện (Ảnh minh họa).

Về chuyển nhượng thầu và sử dụng nhà thầu phụ, báo cáo nêu rõ, quan hệ hợp đồng được xác lập giữa chủ đầu tư và nhà thầu chính; việc sử dụng nhà thầu phụ là giao dịch dân sự giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ. Do đó, dự thảo quy định nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về việc quản lý, kiểm soát khối lượng, phạm vi công việc do nhà thầu phụ thực hiện.

Cơ chế này bảo đảm nhà thầu chính vẫn chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ và kết quả thực hiện hợp đồng, kể cả đối với phần công việc do nhà thầu phụ đảm nhận.

Tuy nhiên, ý kiến cơ quan thẩm tra cho rằng, việc bỏ giới hạn giá trị công việc giao cho nhà thầu phụ theo hợp đồng, đồng thời cho phép các bên thỏa thuận sửa đổi hợp đồng, có thể dẫn đến nhà thầu trúng thầu chuyển giao phần lớn công việc cho nhà thầu phụ, làm thay đổi thực chất phương án thực hiện đã được đánh giá khi lựa chọn nhà thầu.

Quy định cấm giao toàn bộ công việc cho nhà thầu phụ tại dự thảo Luật chưa kiểm soát được trường hợp nhà thầu chính chỉ trực tiếp thực hiện phần việc không đáng kể.

Do vậy, đề nghị làm rõ giới hạn về phạm vi, giá trị công việc giao cho nhà thầu phụ và trách nhiệm trực tiếp thực hiện của nhà thầu chính, bảo đảm linh hoạt nhưng không làm thay đổi thực chất kết quả lựa chọn nhà thầu.

Qua thảo luận tại hội trường trước đó, có thể thấy quy định về sử dụng nhà thầu phụ tại dự thảo Luật chưa thật chặt chẽ, có thể tạo ra kẽ hở trong quá trình tổ chức thực hiện.

Theo đó, dự thảo quy định cấm giao toàn bộ nhiệm vụ của nhà thầu chính cho nhà thầu phụ. Nếu chỉ cấm giao toàn bộ công việc thì nhà thầu chính vẫn có thể giao đến 99% công việc cho nhà thầu phụ mà không vi phạm quy định.

Thực tế có thể xảy ra tình trạng một số nhà thầu chuyên đi đấu thầu, trúng rất nhiều gói thầu nhưng sau đó không trực tiếp thực hiện mà chuyển phần lớn công việc cho nhà thầu phụ. Như vậy, nhà thầu chính vẫn đứng tên trong hợp đồng, trong khi phần lớn công việc thực tế lại do nhà thầu phụ đảm nhận.

Điều này không chỉ làm thay đổi vai trò, trách nhiệm thực chất của nhà thầu chính mà còn ảnh hưởng đến bản chất của việc lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu cạnh tranh.

Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 17/11, nhiều ý kiến cũng đề nghị điều chỉnh theo hướng nghiêm cấm việc giao quá 50% khối lượng gói thầu cho nhà thầu phụ.

Việc xác định rõ giới hạn này là cần thiết để bảo đảm nhà thầu trúng thầu phải thực sự có năng lực thực hiện gói thầu, không để xảy ra tình trạng nhà thầu chính chỉ tham gia đấu thầu để giành hợp đồng rồi chuyển phần lớn công việc cho đơn vị khác thực hiện.