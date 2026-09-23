Ngăn vi phạm trên tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình nhằm giảm nguy cơ tai nạn

Ngày 23/9, trên tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình, Đội CSGT số 11 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác cùng thiết bị nghiệp vụ kiểm soát tốc độ các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Khác với việc dừng phương tiện để kiểm tra trực tiếp, công tác kiểm soát tốc độ hiện được lực lượng CSGT thực hiện chủ yếu thông qua sử dụng thiết bị ghi nhận vi phạm để phục vụ xử lý nguội. Khi phát hiện phương tiện chạy quá tốc độ quy định, thông tin và hình ảnh vi phạm được ghi nhận, làm căn cứ xử lý theo quy định.

Tổ công tác với thiết bị bắn tốc độ chuẩn bị làm nhiệm vụ.

Tại hiện trường, cán bộ CSGT thực hiện việc kiểm soát tốc độ công khai bằng trang phục ngành và thiết bị nghiệp vụ. Việc này giúp người tham gia giao thông nhận diện hoạt động kiểm soát, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành quy định về tốc độ khi lưu thông trên tuyến. Chỉ trong buổi sáng, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 6 trường hợp vi phạm tốc độ.

Phía sau những con số ấy không đơn thuần là câu chuyện về một lỗi vi phạm hành chính. Với mỗi phương tiện chạy nhanh hơn mức cho phép, thời gian dành cho người điều khiển quan sát, nhận biết nguy hiểm và đưa ra quyết định cũng bị rút ngắn.

Phạt nguội giúp CSGT ghi nhận, xử lý vi phạm tốc độ mà không cần dừng xe tại chỗ, đồng thời tăng tính răn đe và nâng cao ý thức chấp hành của người lái xe.

Trong điều kiện giao thông thực tế, chỉ một phương tiện phía trước giảm tốc, một xe chuyển hướng, một chướng ngại vật bất ngờ xuất hiện hoặc tầm nhìn bị hạn chế bởi thời tiết cũng có thể buộc người lái phải xử lý trong tích tắc. Khi đó, khoảng cách vốn được xem là an toàn có thể nhanh chóng bị thu hẹp.

Trao đổi với PV Báo CAND, Trung tá Nguyễn Văn Thương (cán bộ Đội CSGT số 11) cho biết, từ đặc điểm thực tế của tuyến đường, đơn vị khuyến cáo người điều khiển phương tiện, đặc biệt là phương tiện kinh doanh vận tải và xe chở người, cần chấp hành nghiêm quy định về tốc độ.

Trung tá Nguyễn Văn Thương

Làm chủ tốc độ là yếu tố quan trọng để hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn. Trong điều kiện thời tiết mưa, tầm quan sát của người lái có thể bị hạn chế, mặt đường cũng có những thay đổi nhất định, vì vậy việc chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn càng trở nên cần thiết.

Đặc biệt, với xe tải, xe đầu kéo, xe khách và các phương tiện kinh doanh vận tải thường xuyên lưu thông trên tuyến, việc làm chủ tốc độ không chỉ liên quan đến an toàn của người điều khiển mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hành khách, hàng hóa và những người cùng tham gia giao thông.

Thực tế kiểm soát cho thấy, công tác xử lý vi phạm tốc độ hiện không nhất thiết phải dừng phương tiện ngay tại thời điểm phát hiện. Thiết bị nghiệp vụ giúp lực lượng CSGT ghi nhận hành vi vi phạm, xác định phương tiện và làm căn cứ xử lý nguội theo quy định. Cách thức này vừa duy trì hoạt động kiểm soát trên tuyến, vừa góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện.

Bên cạnh vi phạm tốc độ, lực lượng chức năng tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và ùn tắc như đi không đúng phần đường, làn đường; vượt xe sai quy định; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện; dừng, đỗ, đón, trả khách, hàng hóa không đúng quy định.

Tổ CSGT làm nhiệm vụ trên tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình.

Các lỗi khác được tập trung kiểm tra gồm xe không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng chở khách, chở hàng hóa có thu tiền; điều khiển phương tiện quá thời gian quy định; vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe; chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới thành, thùng xe và các vi phạm về điều kiện của phương tiện, người điều khiển phương tiện.

Đặc biệt, khi phát hiện vi phạm liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải hoặc chủ phương tiện, lực lượng CSGT sẽ kiến nghị, phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý theo quy định.

Tổ công tác dừng kiểm tra các phương tiện theo quy định.

Cảnh sát làm việc với tài xế xe khách.