Ngân vang giai điệu tuổi học trò

Trong hành trình khôn lớn của mỗi bạn nhỏ, tình yêu thương vốn chẳng thể giới hạn ở riêng một người, bởi bên cạnh vòng tay ấm áp của ông bà, cha mẹ còn có sự dìu dắt ân cần của thầy cô và sự sẻ chia của bạn bè dưới mái trường mến yêu. Có những tình cảm thật dễ dàng nói thành lời, nhưng cũng có biết bao lời cảm ơn cứ giữ mãi trong lòng vì chút ngập ngừng, e ngại. Để những tâm tư tuổi học trò được cất cánh, chương trình Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ tuần này do Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai sản xuất sẽ trở thành nhịp cầu âm nhạc qua chủ đề: “Lời yêu thương từ mái trường”.

The Keys Band biểu diễn tiết mục Mashup Hổng dám đâu - Khăn quàng thắp sáng bình minh, sáng tác Nguyễn Văn Hiên - Trịnh Công Sơn, lan tỏa tinh thần tự giác học tập và niềm tự hào của người đội viên. Ảnh: Minh Huệ

Đồng hành và dẫn dắt khán giả bước vào không gian âm nhạc trong trẻo tuần này là 3 ca sĩ nhí quen thuộc, đáng yêu: Thái Bảo, Châu Phát và An An. Không chỉ có lối dẫn tự nhiên, gần gũi xoay quanh câu chuyện rèn luyện tính tự giác, sự chăm chỉ và cách sắp xếp thời gian giữa học tập với vui chơi, các gương mặt quen thuộc còn trực tiếp thể hiện những ca khúc sôi động cùng sự góp mặt của The Keys Band và vũ đoàn Happy Kids. Mỗi tiết mục là một mảnh ghép cảm xúc hồn nhiên, khắc họa trọn vẹn niềm vui đến lớp, tình bạn trong sáng cùng những ước mơ tuổi thơ đang lớn dần lên mỗi ngày.

Ba MC Thái Bảo – Châu Phát – An An giao lưu, chia sẻ những câu chuyện về tình thầy trò, tình bạn và niềm vui đến trường trong chương trình Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ chủ đề “Lời yêu thương từ mái trường”. Ảnh: Minh Huệ

Xuyên suốt 25 phút phát sóng, Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ đưa người xem đi qua 4 tiết mục quen thuộc được làm mới theo phong cách hiện đại, trẻ trung. Mở màn chương trình là bản Mashup Hổng dám đâu - Khăn quàng thắp sáng bình minh (Sáng tác: Nguyễn Văn Hiên - Trịnh Công Sơn) đầy năng lượng qua phần trình diễn của The Keys Band, tái hiện hình ảnh cô cậu học trò nhỏ biết tự giác hoàn thành bài vở cùng niềm tự hào khi mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ thắm. Tiếp nối mạch cảm xúc, giọng hát trong sáng của An An trong ca khúc Đường em đến trường (Nhạc và lời: Lê Chung Tình) lại mang đến những thước phim xúc động về hành trình vượt đèo, qua suối tìm con chữ của các bạn nhỏ vùng xa - nơi cuối con đường luôn có cô giáo dịu hiền chờ đón. Không khí chương trình thêm phần rộn ràng khi Thái Bảo cùng vũ đoàn Happy Kids khuấy động sân khấu bằng giai điệu Đường đến trường vui lắm (Nhạc: Lưu Hà An, Lời dựa theo ý thơ: Nhật Hoa), vẽ nên bức tranh thiên nhiên tươi đẹp rộn rã tiếng bạn bè gọi nhau đến lớp mỗi sớm mai. Khép lại chương trình là khúc ca vượt thời gian Đi ta đi lên (Sáng tác: Phong Nhã) qua phần thể hiện đầy quyết tâm của Châu Phát, cổ vũ tinh thần đoàn kết, chăm ngoan và sẵn sàng tiếp bước các thế hệ đi trước của thiếu nhi Việt Nam.

Thái Bảo cùng Vũ đoàn Happy Kids biểu diễn ca khúc Đường đến trường vui lắm, nhạc Lưu Hà An, lời dựa theo ý thơ Nhật Hoa, mang đến không khí rộn ràng, tươi vui của tuổi học trò mỗi ngày đến lớp. Ảnh: Minh Huệ

An An thể hiện ca khúc Đường em đến trường, nhạc và lời Lê Chung Tình, gửi gắm tình yêu mái trường và nghị lực vượt khó đến lớp của các bạn nhỏ vùng xa. Ảnh: Minh Huệ

Thông qua những giai điệu tươi vui cùng cuộc trò chuyện mộc mạc của bộ 3 Thái Bảo - Châu Phát - An An, chương trình khéo léo gửi gắm thông điệp sâu sắc về lòng biết ơn. Dù con đường đến lớp mỗi ngày của từng bạn nhỏ có thể khác nhau, nhưng điểm chung đẹp đẽ nhất chính là phía cuối con đường ấy luôn có mái trường, thầy cô và bạn bè chờ đợi. Nếu còn một lời cảm ơn gửi đến cha mẹ, thầy cô hay bạn bè mà lâu nay vẫn ngại ngùng chưa ngỏ, các bạn hãy dũng cảm nói ra hoặc thể hiện bằng những điểm số tốt, một việc làm ngoan hay sự nỗ lực tiến bộ mỗi ngày. Bởi yêu thương được nói ra sẽ làm người nhận thật vui, còn yêu thương được thể hiện bằng hành động sẽ càng trở nên ý nghĩa hơn gấp bội.

Châu Phát thể hiện ca khúc Đi ta đi lên của nhạc sĩ Phong Nhã, lan tỏa tinh thần đoàn kết, chăm ngoan và niềm tự hào tiếp bước truyền thống vẻ vang của thiếu nhi Việt Nam. Ảnh: Minh Huệ

Chương trình Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ chủ đề “Lời yêu thương từ mái trường” sẽ chính thức lên sóng vào lúc 10h45, Chủ nhật, ngày 25-10-2026 trên kênh ĐNNRTV1 của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Quý khán giả, các bậc phụ huynh và các em thiếu nhi có thể đón xem trực tuyến hoặc xem lại trên ứng ụng TV360. Kính mời quý vị cùng đón xem để hòa mình vào những giai điệu tuổi học trò rộn ràng và ngập tràn yêu thương!