Di sản văn hóa thường được nhắc đến như thứ cần gìn giữ. Nhưng ở TPHCM, có những người phụ nữ đang làm một việc khó hơn: biến di sản thành giá trị kinh tế đo đếm được mà không làm mất đi cái hồn cốt. Họ không chỉ giữ nghề mà còn định giá, xây thương hiệu, mở thị trường và tạo sinh kế cho cộng đồng.