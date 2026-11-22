Ngân vang giai điệu truyền thống hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam
Trong khuôn khổ các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026, ngày 21-11, tại sân khấu khu vực đền Bà Kiệu (phường Hoàn Kiếm), Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long mang đến chương trình biểu diễn nghệ thuật với sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước qua những giai điệu giàu cảm xúc.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ngan-vang-giai-dieu-truyen-thong-huong-toi-ngay-van-hoa-viet-nam-1767124.html