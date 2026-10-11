Ngân vang bản hòa ca đầy nghệ thuật và cảm xúc về Hà Nội

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) và 27 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh Thành phố vì hòa bình, tối 10-10, tại Nhà hát Hồ Gươm, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản giao hưởng Hà Nội” chủ đề “Dòng chảy Thăng Long”.

Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong...

Chương trình gồm 3 chương: Hào khí Thăng Long, Tình yêu Hà Nội và Mùa Xuân thế kỷ, được biểu diễn bởi tập thể nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji; phối khí: Nhạc sĩ Lê Bằng, cùng các nghệ sĩ biểu diễn: Tấn Minh; Phạm Thu Hà; Nguyễn Khắc Hòa...

Chương I với chủ đề: “Hào khí Thăng Long” đưa khán giả cùng sống lại những trang sử hào hùng, từ cuộc hội ngộ ngàn năm đến những bước chân kiêu hãnh của đoàn quân chiến thắng tiến về giải phóng Thủ đô.

Chương II “Tình yêu Hà Nội”, nơi những giai điệu đầy xúc cảm khai mở một không gian nghệ thuật tinh tế, đưa khán giả trở về với miền ký ức lãng mạn, sâu lắng và thiết tha, nơi Hà Nội được soi chiếu qua những chiều kích thẳm sâu của tâm hồn và trí tuệ.

Với giọng hát đầy nội lực và giàu cảm xúc, ca sĩ Phạm Thu Hà mang đến ca khúc “Hà Nội của tôi” như một lời tự tình sâu lắng về tình yêu dành cho Thủ đô. Qua từng giai điệu, vẻ đẹp thanh lịch, cổ kính và sức sống của Hà Nội hiện lên đầy da diết, gần gũi trong trái tim những người yêu mến mảnh đất nghìn năm văn hiến.

Chương III: “Mùa Xuân thế kỷ”, nơi âm nhạc giao hưởng tràn đầy sức sống phác họa nên bức tranh về một Thủ đô chuyển mình mạnh mẽ, tràn đầy niềm tin, hy vọng, sẵn sàng bước lên tầm cao mới.

Nam ca sĩ Trường Linh đưa khán giả đắm chìm trong những giai điệu hào hùng mà sâu lắng của ca khúc “Truyền thuyết Hồ Gươm”, gợi nhắc vẻ đẹp linh thiêng và những huyền thoại ngàn năm còn ngân vang giữa lòng Thủ đô.

Khép lại chương trình trong giai điệu rộn ràng và đầy cảm xúc, ca khúc “Hà Nội niềm tin hy vọng” của nhạc sĩ Phan Nhân được tập thể nghệ sĩ cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam thể hiện, là lời ca ngợi tình yêu, niềm tự hào và khát vọng về một Thủ đô hòa bình, văn hiến, không ngừng vươn mình tới tương lai.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức tặng hoa các nghệ sĩ tham gia chương trình.