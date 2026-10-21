Ngăn tình trạng hồ sơ quảng cáo thuốc bị từ chối nơi này, lại nộp nơi khác

Quốc hội Khóa XVI

Minh bạch dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý giá thuốc

Ngày 21/10, tại Quốc hội, trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 luật thuộc lĩnh vực y tế, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban cơ bản tán thành phạm vi sửa đổi, bổ sung và tên gọi của dự án. Hồ sơ dự án cơ bản bảo đảm quy định; nội dung dự thảo phù hợp với chủ trương của Đảng, Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tương thích với các điều ước quốc tế.

Đối với Luật Dược, Ủy ban Văn hóa và Xã hội cơ bản tán thành các nội dung sửa đổi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giá thuốc, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và phân cấp việc xác nhận nội dung quảng cáo thuốc.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo thẩm tra - Ảnh QH

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị nghiên cứu giải pháp kiểm soát tình trạng hồ sơ xác nhận quảng cáo thuốc không được chấp thuận tại địa phương này nhưng tiếp tục được đề nghị xác nhận tại địa phương khác.

Ủy ban cũng đề nghị làm rõ mục tiêu sớm hoàn thành việc xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu về dược, bảo đảm kết nối, chia sẻ và liên thông đồng bộ dữ liệu, trong đó có dữ liệu về giá thuốc.

Đối với Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Ủy ban cơ bản tán thành việc sửa đổi quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh nhằm áp dụng thống nhất giá đối với các cấp chuyên môn kỹ thuật. Đồng thời, đề nghị nghiên cứu quy định rõ trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế lựa chọn dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu vẫn được thanh toán phần chi phí thuộc phạm vi và mức hưởng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Các đại biểu dự phiên họp - Ảnh: QH

Về quản lý thiết bị y tế, Ủy ban tán thành việc bổ sung các quy định mang tính nguyên tắc, song đề nghị việc quản lý theo vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng phải gắn với yêu cầu truy xuất nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm.

Cơ quan thẩm tra cũng lưu ý cần quy định linh hoạt về biên độ giá, bảo đảm phù hợp với sự đa dạng của các nhóm, chủng loại thiết bị y tế; đồng thời cân đối yêu cầu quản lý nhà nước với chi phí tuân thủ của các tổ chức, cá nhân kinh doanh. Các quy định cần được rà soát để tránh chồng chéo với pháp luật về giá, đấu thầu và hải quan.

Không để giảm hiệu quả quản lý cơ sở chăm sóc đối tượng yếu thế

Đối với các quy định sửa đổi tại Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật và Luật Người cao tuổi, Ủy ban đề nghị tiếp tục rà soát để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Đáng chú ý, khi bãi bỏ biện pháp tiền kiểm, Chính phủ cần quan tâm các giải pháp để không làm suy giảm hiệu quả quản lý nhà nước đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở chăm sóc người khuyết tật và cơ sở chăm sóc người cao tuổi.

Quang cảnh phiên họp - Ảnh: QH

Riêng với Luật Trẻ em, cơ quan thẩm tra đề nghị rà soát kỹ việc bãi bỏ Điều 56, Điều 57 và sửa đổi Điều 58, Điều 59; đồng thời quy định chặt chẽ tại văn bản quy định chi tiết.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội cũng lưu ý dự thảo có hai nội dung mới liên quan đến việc thừa nhận giấy phép hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp và bãi bỏ quy trình áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh. Do các nội dung này chưa được nêu trong tờ trình, chưa có thuyết minh và tổng kết thi hành pháp luật, Ủy ban cho biết chưa có cơ sở để xem xét, đánh giá.

Đối với Luật Bảo hiểm y tế, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và tên gọi các hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bảo đảm phù hợp với Luật Khám bệnh, chữa bệnh.