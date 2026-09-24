Ngăn thuốc lá điện tử vào trường học

Học sinh Trường THPT Đồng Bành, xã Chi Lăng được tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử

TLĐT sử dụng pin để làm nóng dung dịch chứa nicotine và nhiều hóa chất độc hại, tạo khí dung để người dùng hít vào. Với thiết kế nhỏ gọn, đa dạng về kiểu dáng, hương vị, TLĐT dễ dàng thu hút học sinh, trong khi nicotine có khả năng gây nghiện và ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ năm 2022 đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận và điều trị 5 học sinh bị ngộ độc nicotine sau khi sử dụng TLĐT.

Bà Phan Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết: Để phòng ngừa TLĐT xâm nhập trường học, ngành xác định công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức phải đi đôi với các biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát. Các cơ sở giáo dục được yêu cầu chủ động nắm bắt tình hình, tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn học sinh sử dụng TLĐT.

Từ định hướng đó, các trường học trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều cách làm phù hợp. Tại Trường THPT chuyên Chu Văn An (phường Đông Kinh), công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá (THCTL) và TLĐT được thực hiện kết hợp giữa tuyên truyền, giáo dục với kiểm tra, giám sát. Nhà giáo Ưu tú Lê Thị Mạnh Khương, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường phân công Ban An ninh trật tự gồm giáo viên và đội xung kích các lớp phối hợp theo dõi, nhắc nhở, kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm nội quy, nhất là các hành vi liên quan đến TLĐT. Cùng với đó, trường chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh về phòng chống THCTL thông qua sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa, sân khấu hóa và các kênh truyền thông của Đoàn trường, các câu lạc bộ… Trong 5 năm gần đây, nhà trường chưa phát hiện trường hợp học sinh nào sử dụng TLĐT trong trường.

Không riêng Trường THPT chuyên Chu Văn An, công tác phòng, chống tác hại của TLĐT đều được triển khai tại các cơ sở giáo dục khác trong tỉnh. Hằng năm, 100% đơn vị, trường học tổ chức tuyên truyền về tác hại của TLĐT cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên (HSSV). Cụ thể, trong 2 năm gần đây, mỗi năm, các trường tổ chức trên 670 cuộc tuyên truyền với hơn 180.000 lượt cán bộ, giáo viên, HSSV tham gia. Thông qua các hoạt động, các trường phổ biến, quán triệt những quy định của Luật Phòng, chống THCTL; nghiêm cấm việc mua, bán, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, hình ảnh liên quan đến thuốc lá, TLĐT trong nhà trường. Nhiều trường phổ thông duy trì hòm thư tố giác, hệ thống camera an ninh, đội xung kích, cờ đỏ để kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý những trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, cách tuyên truyền cũng từng bước được đổi mới. Cùng với các hình thức trực tiếp, nội dung phòng, chống tác hại của TLĐT được các trường học đăng tải trên trang thông tin của trường, mạng xã hội; biển báo cấm hút thuốc được bố trí tại các khu vực theo quy định và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học.

Tại Trường THPT Cao Lộc, phường Kỳ Lừa, những nội dung về phòng, chống tác hại của TLĐT được lồng ghép trong các hoạt động giáo dục, ngoại khóa, giúp học sinh có thêm kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ mình.

Em Hoàng Khánh Nam, học sinh lớp 11A10, Trường THPT Cao Lộc cho biết: Ngoài học tập, em được tham gia các hoạt động ngoại khóa, tuyên truyền pháp luật và phòng, chống tác hại của TLĐT. Qua đó, em hiểu rõ hơn những tác hại của TLĐT đối với sức khỏe, đồng thời biết cách chủ động phòng tránh. Bản thân em không sử dụng TLĐT và luôn nhắc nhở, vận động bạn bè, người thân cùng thực hiện.

Cùng với các giải pháp trên, các trường còn phối hợp chặt chẽ với gia đình trong quản lý, giáo dục học sinh; thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời nắm bắt tâm lý, biểu hiện của học sinh để chủ động nhắc nhở, phòng ngừa nguy cơ sử dụng TLĐT.

Có thể thấy, với sự chủ động của nhà trường, sự đồng hành của gia đình và ý thức của học sinh, công tác phòng, chống TLĐT trong trường học đang từng bước đi vào thực chất. Qua đó, góp phần ngăn ngừa nguy cơ TLĐT xâm nhập học đường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.