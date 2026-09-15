Ngân Thị Vạn Sự: 'ĐT nữ Việt Nam quyết tâm cải thiện trước Nhật Bản'

Ngân Thị Vạn Sự cùng các đồng đội hướng tới trận đấu với ĐT nữ Nhật Bản với tinh thần quyết tâm cao

Trước buổi tập, Ngân Thị Vạn Sự cho biết các cầu thủ đã cùng xem lại trận thua 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa ngày 14.9 để phân tích những điểm cần khắc phục.

Ở trận đấu này, ĐT nữ Việt Nam bị dẫn 0-2 trước khi Thanh Nhã ghi bàn rút ngắn tỉ số trong những phút cuối. Dù nỗ lực gia tăng sức ép và tạo thêm cơ hội, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc không thể tìm được bàn gỡ.

“Dù trận đấu đầu tiên không có kết quả thuận lợi như mong muốn nhưng toàn đội đã rút ra được những điều cần thiết để hướng tới trận đấu thứ hai tốt hơn. Chúng tôi đã tự xem lại video và chia sẻ cùng nhau để chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu tiếp theo”, Vạn Sự cho biết.

Tiền vệ sinh năm 2001 cũng tiếc nuối khi ĐT nữ Việt Nam không tận dụng được những cơ hội ở cuối trận. Theo Vạn Sự, toàn đội đã nỗ lực đến những phút cuối nhưng còn thiếu sự chính xác để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Trong đội hình hiện tại có nhiều gương mặt trẻ, vì vậy Vạn Sự đặc biệt đề cao sự chia sẻ và hỗ trợ giữa các cầu thủ. Bản thân cô cũng từng nhận được nhiều kinh nghiệm từ các đàn chị và muốn tiếp tục truyền lại những điều hữu ích cho các nhân tố mới, qua đó tăng cường sự gắn kết của đội tuyển.

“Tôi cũng là một cầu thủ trẻ và được các chị truyền tải rất nhiều điều bổ ích. Vì vậy, tôi sẽ chia sẻ lại những điều đó cho những nhân tố mới để cùng nhau tạo nên khối đoàn kết, hướng đến những kết quả tốt cho bóng đá nữ Việt Nam”, Vạn Sự chia sẻ.

ĐT nữ Việt Nam tích cực tập luyện, chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Nhật Bản tại ASIAD 2026

Thử thách tiếp theo của ĐT nữ Việt Nam là Nhật Bản, đối thủ được đánh giá cao tại ASIAD 2026. Vạn Sự cho biết các cầu thủ ý thức được khó khăn của trận đấu nhưng đã chuẩn bị về tinh thần và quyết tâm tạo ra sự cải thiện so với trận ra quân.

“Mặc dù Nhật Bản là đối thủ mạnh nhưng đội cũng đã chuẩn bị tinh thần và sự quyết tâm. Chúng tôi đã gặp đối thủ này một số lần và cũng có những điều cần lưu ý để hướng đến một trận đấu có sự cải thiện tốt hơn”, tiền vệ ĐT nữ Việt Nam nói.

Vạn Sự cũng gửi lời cảm ơn tới các cổ động viên đã đến sân tiếp sức cho đội ở trận gặp Đài Bắc Trung Hoa, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của người hâm mộ trong hành trình tại ASIAD 2026.

Sau buổi tập chiều 15.9, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục hoàn thiện các phương án chuyên môn trước cuộc đối đầu với ĐT nữ Nhật Bản vào ngày 17.9.