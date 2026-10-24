Ngân Sơn lan tỏa thông điệp xây dựng gia đình hạnh phúc

Phần thi tiểu phẩm của thôn Trung Tiến.

Với sự chuẩn bị chu đáo, 7 đội thi đã mang đến những phần chào hỏi sáng tạo, phần thi kiến thức sôi nổi và các tiểu phẩm gần gũi với đời sống. Qua đó, truyền tải những thông điệp thiết thực về chấp hành pháp luật, phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em.

Không chỉ tạo sân chơi giao lưu, học hỏi, hội thi còn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân; từng bước thay đổi nhận thức, xóa bỏ tập tục lạc hậu, thúc đẩy bình đẳng giới, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, góp phần tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho phụ nữ và trẻ em.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội thi đến từ thôn Bản Súng.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các đội. Hai giải phụ gồm giải Tiểu phẩm xuất sắc và giải Phần thi chào hỏi hay nhất cũng được trao nhằm ghi nhận sự sáng tạo, đầu tư của các đội thi.