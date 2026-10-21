Ngân Sơn ghi nhận thêm lợn ốm, chết chưa rõ nguyên nhân

Lợn ốm tại một hộ chăn nuôi ở thôn Bản Chang, xã Ngân Sơn.

Cụ thể, ngày 20-10, tại thôn Bản Chang có 4 hộ ghi nhận lợn chết, với tổng số 8 con. Trước khi chết, lợn có biểu hiện bỏ ăn, xuất hiện các nốt mẩn đỏ trên da. Ngày 21-10, tại thôn này tiếp tục có 2 hộ có lợn ốm, bỏ ăn.

Cùng ngày, thôn Hoàng Phài ghi nhận thêm một hộ có lợn ốm, chết chưa rõ nguyên nhân.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã hướng dẫn, hỗ trợ người dân xử lý, tiêu hủy lợn chết theo quy định.

Tình trạng lợn ốm, chết chưa rõ nguyên nhân tại xã Ngân Sơn đã xuất hiện trong vài tháng gần đây, xảy ra rải rác.

Để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh, người dân cần mua lợn giống có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm kiểm dịch; kịp thời báo chính quyền địa phương và cơ quan thú y khi phát hiện lợn ốm, chết bất thường. Đồng thời cần cách ly vật nuôi nghi mắc bệnh, vệ sinh, khử trùng chuồng trại; không tự ý vận chuyển, bán chạy lợn bệnh hoặc vứt xác lợn ra môi trường. Việc tiêu hủy lợn chết phải thực hiện đúng quy định.