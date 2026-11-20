Tính từ đầu năm đến ngày 15/11, ngân sách thu gần 2,53 triệu tỷ đồng, đã vượt nhiều khoản dự toán. Ảnh: Nam Khánh.

Theo Bộ Tài chính, trong 15 ngày đầu tháng 11, ngân sách Nhà nước (NSNN) thu 68.880 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến ngày 15/11, tổng thu ngân sách đạt 2.527.370 tỷ đồng, tương đương 99,9% dự toán cả năm (2.529.467 tỷ đồng).

Như vậy, sau hơn 11 tháng, số thu ngân sách đã gần hoàn thành kế hoạch đề ra cho cả năm.

Trong đó, thu từ 3 khu vực kinh tế gồm doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đã vượt 6,8% dự toán. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu vượt 3% kế hoạch, trong khi thu tiền thuê đất vượt 12%.

Một số khoản thu khác cũng vượt dự toán như thu từ cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu - chi của Ngân hàng Nhà nước vượt gần 20% dự toán; thu khác ngân sách vượt 20%. Riêng thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 97,4% kế hoạch năm.

Ở chiều ngược lại, tổng chi NSNN đến ngày 15/11 đạt 2.206.100 tỷ đồng, tương đương 69,8% dự toán cả năm.

Trong đó, ngân sách đã chi 1.365.000 tỷ đồng cho các hoạt động thường xuyên như vận hành bộ máy, thực hiện chính sách và các nhiệm vụ công, đạt 75,5% dự toán. Chi đầu tư phát triển đạt 745.965 tỷ đồng, tương đương 66,6% kế hoạch.

Như vậy, tiến độ chi cho đầu tư phát triển đang thấp hơn 8,9 điểm % so với chi thường xuyên.

Riêng trong 15 ngày đầu tháng 11, tổng chi ngân sách đạt 108.856 tỷ đồng. Trong đó, chi thường xuyên chiếm phần lớn với 85.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 78% tổng chi. Chi đầu tư phát triển đạt 22.873 tỷ đồng, chiếm khoảng 21%.

Với dự toán chi đầu tư phát triển cả năm là 1.120.227 tỷ đồng, ngân sách còn khoảng 374.262 tỷ đồng chưa thực hiện tính đến ngày 15/11.

Cần lưu ý, tỷ lệ chi đầu tư phát triển đạt 66,6% được tính trên tổng dự toán chi đầu tư phát triển của NSNN. Chỉ tiêu này khác với tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, vốn được tính trên cơ sở kế hoạch vốn giao cho các dự án.

Về huy động vốn, trong nửa đầu tháng 11, ngân sách Trung ương vay 17.346 tỷ đồng để bù đắp bội chi và trả nợ gốc. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/11, tổng số vay cho hai mục đích này đạt 395.344 tỷ đồng, tương đương 41,2% dự toán cả năm.