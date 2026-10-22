Ngân sách nào mua được xe PHEV?

Tính đến nay, thị trường xe Việt đã đón chào hàng loạt lựa chọn ôtô plug-in hybrid (PHEV) ở đa dạng tầm giá. Có thể nói hiện tại, ở phân khúc phổ thông hay cao cấp đều đã có sự xuất hiện của nhiều cái tên PHEV, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dùng Việt.

BYD Sealion 5

BYD Sealion 5 là tân binh vừa gia nhập thị trường Việt trong tháng 10. Mẫu PHEV đang sở hữu giá bán dao động 659-709 triệu đồng cho 2 phiên bản trong thời gian đầu mở bán. Đây là mức giá cạnh tranh, đặc biệt trong nhóm xe vốn đang có quá nhiều đối thủ mạnh như hiện tại.

Mức giá 659 triệu cũng là khoảng khởi đầu đủ thân thiện với những khách hàng có ngân sách vừa đủ, muốn trải nghiệm một mẫu xe sở hữu hệ truyền động plug-in hybrid hiện đại.

BYD Sealion 5 có giá khởi điểm 659 triệu ở thời gian đầu mở bán. Ảnh: Phúc Hậu.

Hệ thống DM-i Super Hybrid trên BYD Sealion 5 kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L với motor điện công suất cao và pin Blade, cung cấp công suất đầu ra tối đa 214 mã lực.

Ở bản Essential, xe được trang bị bộ pin dung lượng 13,08 kWh, cho phạm vi hoạt động tổng hợp khoảng 1.150 km/lần sạc theo chuẩn NEDC. Ở bản Premium, dung lượng pin được tăng lên thành 18,3 kWh, giúp tổng quãng đường hoạt động tăng thành 1.200 km.

BYD Seal 5

BYD Seal 5 là một trong những mẫu xe PHEV có giá dễ tiếp cận tại Việt Nam. Mẫu xe gầm thấp cỡ C được giới thiệu với giá bán 696 triệu đồng, cạnh tranh trực tiếp với những cái tên quen thuộc như Honda Civic, Toyota Corolla Altis hay Mazda3.

Khác với phần lớn đối thủ cùng phân khúc sử dụng động cơ xăng truyền thống, BYD Seal 5 được trang bị hệ truyền động DM-i Super Hybrid, kết hợp động cơ xăng 1.5L cùng motor điện. Hệ thống cho tổng công suất 209 mã lực, hướng đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu và vận hành linh hoạt trong đô thị.

Seal 5 là đại diện hiếm trong phân khúc sedan phổ thông sở hữu động cơ PHEV. Ảnh: Phúc Hậu.

Xe sử dụng bộ pin Blade dung lượng 18,3 kWh, cho phép di chuyển thuần điện tối đa 120 km theo chuẩn NEDC. Khi kết hợp động cơ xăng và motor điện, phạm vi hoạt động tổng hợp của BYD Seal 5 đạt khoảng 1.200 km sau mỗi lần đổ đầy nhiên liệu và sạc đầy pin.

Jaecoo J7 SHS-P

Jaecoo J7 SHS-P là một trong những mẫu xe PHEV gia nhập thị trường Việt từ đầu năm 2025. Mẫu xe gầm cao cỡ C có giá niêm yết 969 triệu đồng, cạnh tranh với những cái tên quen thuộc như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Honda CR-V.

Trong các chương trình ưu đãi, giá bán của J7 SHS-P từng được đưa xuống mức 879 triệu đồng. Đây là khoảng giá giúp mẫu PHEV của Jaecoo tiếp cận nhóm khách hàng đang tìm kiếm một chiếc xe gầm cao gia đình có khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Jaecoo J7 PHEV tại Việt Nam có giá khởi 969 triệu đồng. Ảnh: Phong Vân.

Điểm nhấn của J7 SHS-P nằm ở hệ truyền động Super Hybrid System, kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L cùng motor điện và hộp số chuyên dụng DHT. Xe sử dụng bộ pin dung lượng 18,3 kWh, cho phép di chuyển bằng điện trong những hành trình ngắn.

Theo công bố của hãng, Jaecoo J7 SHS-P có thể đạt phạm vi hoạt động hơn 1.600 km khi đổ đầy nhiên liệu và sạc đầy pin.

Geely EX5 PHEV

Geely EX5 EM-i là phiên bản PHEV mới gia nhập thị trường Việt trong năm 2026 sau khi hãng giới thiệu tùy chọn thuần điện vào năm 2025. Mẫu xe gầm cao cỡ C được phân phối với 3 phiên bản Pro, Max và Ultra, có giá bán lần lượt 789 triệu, 909 triệu và 969 triệu đồng.

Với giá khởi điểm dưới 800 triệu đồng, EX5 EM-i cạnh tranh trong nhóm xe gầm cao cỡ C vốn có nhiều lựa chọn như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Honda CR-V. Đây cũng là phiên bản hybrid sạc ngoài của dòng EX5, bên cạnh biến thể thuần điện đã được Geely giới thiệu trước đó.

Geely EX5 PHEV có giá niêm yết từ 789 triệu đồng cho bản EM-i Pro. Ảnh: Phong Vân.

Geely EX5 EM-i sử dụng hệ truyền động Super Hybrid EM-i, kết hợp động cơ xăng 1.5L với motor điện. Hệ thống cho công suất 217 mã lực và mô-men xoắn 262 Nm theo thông số công bố của hãng.

Hai phiên bản Pro và Max được trang bị pin LFP dung lượng 18,4 kWh, cho phạm vi di chuyển thuần điện tối đa 105 km. Trong khi đó, bản Ultra sử dụng pin 29,8 kWh, nâng quãng đường chạy điện lên 170 km theo chuẩn NEDC..

Kia Sorento PHEV

Ở nhóm xe gầm cao 7 chỗ, Kia Sorento PHEV là lựa chọn hiếm hoi có xuất xứ Hàn Quốc. Khác với các mẫu xe Trung Quốc có giá dưới một tỷ đồng, Sorento PHEV được định vị ở nhóm cao hơn với giá bán 1,399 tỷ đồng.

Mẫu xe Hàn Quốc được phân phối với phiên bản Premium, hướng đến nhóm khách hàng gia đình cần không gian rộng rãi, nhiều tiện nghi nhưng vẫn muốn tối ưu chi phí nhiên liệu trong quá trình sử dụng.

Kia Sorento PHEV được định vị ở nhóm SUV full-size. Ảnh: Phúc Hậu.

Kia Sorento PHEV sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6L kết hợp motor điện công suất 90 mã lực. Xe được trang bị bộ pin dung lượng 13,8 kWh cùng hệ dẫn động 4 bánh AWD.

Loạt xe Đức sắp xuất hiện

Ở nhóm xe hạng sang, thị trường Việt sắp đón chào không chỉ một mà đến 4 mẫu xe mới, đều thuộc thương hiệu Mercedes-Benz. Trong đó, GLC 350e 4Matic là mẫu xe đầu tiên được công bố giá bán ở mức 2,99 tỷ đồng.

Xe được trang bị động cơ xăng 2.0L kết hợp motor điện tạo ra tổng công suất tối đa 230 kW (313 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 550 Nm. Đi cùng khối động cơ là hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC và hệ dẫn động 4MATIC.

GLC 350e có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 6,7 giây. Bộ pin dung lượng 25,28 kWh dưới sàn xe cho phép chiếc SUV di chuyển thuần điện khoảng 115-128 km/lần sạc theo chuẩn WLTP.

S 580e sẽ là mẫu xe PHEV đầu tiên của Mercedes-Maybach tại Việt Nam. Ảnh: Autolife.

Ngoài ra, hãng cũng công bố một mẫu sedan PHEV là E 350e dự kiến được trang bị động cơ xăng 2.0L tăng áp và motor điện, cho tổng công suất 313 mã lực và mô-men xoắn 550 Nm. Theo công bố của hãng, xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 6,4 giây.

Ở nhóm cao cấp, hãng xe ngôi sao 3 cánh giới thiệu Mercedes-Benz S 580e 4Matic và Mercedes-Maybach S 580e.

S 580 được trang bị hệ truyền động PHEV, kết hợp giữa động cơ xăng I6 3.0L tăng áp và motor điện, đi cùng hệ dẫn động 4 bánh 4Matic. Trong khi chiếc Maybach S-580e dự kiến được trang bị động cơ I6 3.0L sản sinh công suất 367 mã lực và động cơ điện với công suất 150 mã lực. Tổng công suất kết hợp là 510 mã lực và mô-men xoắn khoảng 750 Nm.