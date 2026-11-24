MU không có nhiều tiền mua sắm. Ảnh: Reuters.

Theo Daily Mail, do những giới hạn tài chính, ngân sách dành cho HLV Mauricio Pochettino được dự báo dưới 50 triệu bảng. "Quỷ đỏ" dự kiến chỉ có thể mang về tối đa hai tân binh trong tháng 1/2027, kể cả trường hợp gia nhập theo dạng cho mượn.

Theo kế hoạch hiện tại, MU chỉ chấp nhận phá vỡ nguyên tắc chi tiêu nếu thực sự đối mặt nguy cơ xuống hạng. Trong trường hợp tình hình chưa đến mức báo động, ban lãnh đạo vẫn yêu cầu đội bóng duy trì kỷ luật tài chính, thay vì vung tiền để giải quyết những vấn đề trước mắt.

Ưu tiên của Pochettino được cho là nằm ở hàng phòng ngự. Nathan Collins của Brentford đang nổi lên như mục tiêu hàng đầu cho vị trí trung vệ, bên cạnh những Calvin Bassey và Jarrad Branthwaite. Bassey nhiều khả năng gia hạn hợp đồng với Fulham, còn mức phí dành cho Branthwaite bị đánh giá quá cao.

Pochettino cần giải bài toán hàng thủ MU. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, bài toán của MU không chỉ nằm ở hàng thủ. Chấn thương thứ hai của Carlos Baleba kể từ đầu giai đoạn tiền mùa giải khiến Pochettino phải tìm phương án bảo vệ tuyến dưới hiệu quả hơn. Tiền vệ người Cameroon gia nhập với mức phí 70 triệu bảng trong mùa hè, nhưng chưa thể mang lại sự ổn định như kỳ vọng.

Kobbie Mainoo và Youri Tielemans đều chỉ phát huy tốt nhất khả năng khi có bóng. Vì vậy, MU cần tìm cách tổ chức tuyến giữa hợp lý hơn, có thể sử dụng ba tiền vệ hoặc điều chỉnh cấu trúc phòng ngự để ngăn đối thủ dễ dàng tấn công trực diện vào hàng thủ.

Giám đốc Điều hành Omar Berrada từng nhấn mạnh MU phải thận trọng trên thị trường chuyển nhượng, tránh chi những khoản tiền lớn cho các cầu thủ không thực sự nâng cấp đội hình. Trường hợp Andrey Santos là ví dụ đáng chú ý. Tiền vệ người Brazil tiêu tốn 48 triệu bảng nhưng từng trải qua 5 trận liên tiếp không đá chính tại Premier League dưới thời Michael Carrick.

Áp lực tài chính càng khiến MU khó xoay xở. Đội bóng đã sử dụng hạn mức tín dụng quay vòng để phục vụ các thương vụ lớn trong mùa hè và tiếp tục vay tiền để bổ nhiệm Pochettino với chi phí hơn 7,5 triệu bảng. Theo báo cáo tài chính mới nhất, MU còn 160 triệu bảng hạn mức tín dụng, nhưng đồng thời nợ 417 triệu bảng phí chuyển nhượng, trong đó 236 triệu bảng phải thanh toán trong vòng 12 tháng.

MU vẫn tin tình hình sẽ không tồi tệ như trường hợp Tottenham mùa trước. Đội bóng thành London khi đó chỉ trụ hạng vào vòng cuối cùng. Dù vậy, Pochettino có thể phải đối mặt với một giai đoạn đầy khó khăn khi nguồn lực bổ sung trong tháng 1 bị giới hạn.

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