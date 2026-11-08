Ngân sách Anh năm 2026 dự báo giảm, nhiều trường học đối mặt 'áp lực chi tiêu'

Ngân sách trường học chịu sức ép

Theo Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách Anh (OBR), chi tiêu cho các trường phổ thông có thể giảm trung bình 2% mỗi năm theo giá trị thực trong giai đoạn 2028–2029 đến 2031–2032.

Dự báo dựa trên giả định ngân sách mỗi học sinh được giữ ổn định theo giá trị thực, trong khi số lượng học sinh giảm khiến tổng chi tiêu đi xuống. Đây chưa phải quyết định cắt giảm chính thức, bởi mức chi sau năm 2028–2029 vẫn phụ thuộc vào các quyết định tiếp theo của chính phủ.

Áp lực tài chính còn đến từ lĩnh vực giáo dục đặc biệt và hỗ trợ người khuyết tật (SEND). OBR dự báo thâm hụt ngân sách hằng năm của chính quyền địa phương dành cho lĩnh vực này sẽ tăng từ 2,8 tỷ bảng trong năm tài chính 2025–2026 lên 5,7 tỷ bảng vào năm 2027–2028.

Chính phủ cam kết hoàn trả 90% khoản thâm hụt tích lũy đến hết năm tài chính 2025–2026, nhưng chưa đưa ra cam kết tương tự đối với các khoản phát sinh sau đó.

Trong khi đó, ngân sách đầu tư công của các bộ, ngành sẽ giảm thêm 1% trong giai đoạn 2027–2028 đến 2029–2030 để đóng góp khoảng 3 tỷ bảng cho Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng trị giá 15 tỷ bảng. Hiện chưa rõ điều chỉnh này có ảnh hưởng đến các chương trình xây dựng và bảo trì trường học hay không.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh những sức ép về ngân sách, Chính phủ bổ sung 60 triệu bảng mỗi năm cho các chương trình hợp tác về giáo dục thể chất và thể thao học đường, dự kiến bắt đầu hoạt động từ tháng 4/2027. Tuy nhiên, chưa rõ khoản tiền này có nằm ngoài các cam kết tài chính hiện có hay không.

Chính phủ cũng dành tối đa 15 triệu bảng trong ba năm, bắt đầu từ năm tài chính 2027–2028, để giúp trẻ em trước tuổi đi học tiếp cận sách dễ dàng hơn.

Kinh phí sẽ được chuyển đến các tổ chức như Dolly Parton’s Imagination Library và BookTrust, góp phần thực hiện mục tiêu để ít nhất 75% trẻ em đạt mức phát triển tốt vào năm 2028.

Chi phí gia tăng, sức mua suy giảm

Các trường học còn có thể chịu thêm áp lực từ tiền lương và lạm phát. Từ tháng 4/2027, mức lương đủ sống quốc gia dành cho người lao động từ 21 tuổi trở lên sẽ tăng 3,9%, lên 13,21 bảng/giờ; mức lương tối thiểu cho lao động từ 18 đến 20 tuổi cũng tăng lên 11,27 bảng/giờ. Những thay đổi này có thể làm tăng chi phí nhân sự, trong khi chính phủ chưa công bố khoản hỗ trợ bổ sung cho trường học.

OBR nâng dự báo lạm phát tiêu dùng năm 2027 lên 3,4%, so với mức 2% đưa ra hồi tháng 3. Cơ quan này ước tính các bộ, ngành cần thêm trung bình khoảng 7 tỷ bảng mỗi năm để duy trì sức mua thực tế theo kế hoạch chi tiêu công năm 2025. Chi phí vận hành tăng cũng có thể làm giảm giá trị thực của ngân sách dành cho trường học, trong khi đó mức tăng lương giáo viên dự kiến 3% vào năm tới có thể thấp hơn tỷ lệ lạm phát.

Nhìn chung, ngân sách năm 2026 vừa bổ sung nguồn lực cho một số chương trình giáo dục, vừa cho thấy những thách thức về chi tiêu và chi phí vận hành. Khả năng duy trì chất lượng giáo dục tại Anh sẽ phụ thuộc đáng kể vào việc phân bổ ngân sách trong những năm tiếp theo.

Theo TES