Tiết mục văn nghệ chào mừng chương trình. (Ảnh:BTC)

Tham dự chương trình có các đồng chí: Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; H'Vi Êban, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Cùng tham dự còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị và 1.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ đến từ các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường trung tâm Đà Lạt.

Đồng diễn dân vũ liên khúc “Hãy đến với con người Việt Nam tôi” và “Xinh tươi Việt Nam”. (Ảnh:BTC)

Chương trình là dịp để cán bộ, hội viên, phụ nữ thể hiện tình yêu, niềm tự hào đối với tà áo dài - biểu tượng của vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch và bản sắc văn hóa Việt Nam; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn dân vũ áo dài với sự tham gia của 1.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ đến từ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Phụ nữ Công an tỉnh, Phụ nữ Học viện Lục quân và Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường Xuân Hương - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt và Lang Biang - Đà Lạt.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng tham gia diễu hành quanh hồ Xuân Hương, góp phần lan tỏa vẻ đẹp áo dài Việt Nam. (Ảnh:BTC)

Trong những tà áo dài duyên dáng, các hội viên cùng hòa mình vào những điệu dân vũ sôi nổi, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi. Màn đồng diễn không chỉ tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sự tự tin, năng động, đồng thời khuyến khích phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe trong cộng đồng.

Tiếp nối chương trình là hoạt động diễu hành áo dài Việt Nam với chủ đề “Ngàn sắc áo dài - Lan tỏa văn hóa Việt”. Những tà áo dài với nhiều màu sắc, kiểu dáng nối tiếp nhau trên các tuyến đường trung tâm Đà Lạt đã tạo nên một không gian văn hóa sinh động, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.

Hoạt động diễu hành áo dài Việt Nam với chủ đề “Ngàn sắc áo dài - Lan tỏa văn hóa Việt” diễn ra trong không khí sôi nổi, vui tươi. (Ảnh:BTC)

Mỗi tà áo dài không chỉ tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch của người phụ nữ Việt Nam mà còn gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc. Hoạt động cũng thể hiện sự gắn kết, tinh thần hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong các phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương.

Thông qua chương trình, hình ảnh áo dài Việt Nam tiếp tục được quảng bá rộng rãi, góp phần khơi dậy ý thức gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống; đồng thời giới thiệu đến bạn bè, du khách hình ảnh người phụ nữ Lâm Đồng tự tin, năng động, duyên dáng và giàu bản sắc.

Đây cũng là hoạt động ý nghĩa góp phần tạo không khí sôi nổi, lan tỏa vẻ đẹp văn hóa, con người Lâm Đồng trong chuỗi sự kiện chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026.