Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật (gồm: Thể dục, thể thao; Du lịch; Thư viện; Điện ảnh; Di sản văn hóa; Quảng cáo; Báo chí) được Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 theo hình thức một luật sửa nhiều luật nhằm kịp thời xử lý các bất cập phát sinh, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, dự kiến được trình Quốc hội biểu quyết thông qua vào cuối Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Dự án "1 luật sửa 7 luật" (gồm các lĩnh vực: thể thao, du lịch, thư viện, điện ảnh, di sản văn hóa, quảng cáo và báo chí) do Chính phủ trình từ ngày 20/10/2026 nhằm đẩy mạnh phân cấp, cắt giảm thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số. Riêng với Luật Quảng cáo, dự thảo đề xuất sửa đổi 11/43 điều, tập trung vào cơ chế quản lý quảng cáo phát thanh - truyền hình và phân cấp quản lý nhà nước.

Đối với lĩnh vực quảng cáo, dự thảo tập trung sửa đổi, bổ sung 11 trong tổng số 43 điều của Luật Quảng cáo hiện hành (đã được sửa đổi, bổ sung một phần theo Luật số 75/2025/QH15 có hiệu lực từ đầu năm 2026). Trong đó, nội dung nhận được sự đồng thuận cao của các đại biểu Quốc hội qua quá trình thảo luận tại kỳ họp thứ 2 là việc tái cấu trúc cơ chế quản lý đối với hoạt động quảng cáo trên phát thanh, truyền hình.

Dự thảo đề xuất bãi bỏ quy định cơ quan báo nói, báo hình phải xin giấy phép riêng khi mở kênh chuyên quảng cáo, đồng thời thay cụm từ này thành "phát thanh, truyền hình" tại Điều 22 và 26 nhằm đồng bộ với dự thảo Luật Báo chí và cắt giảm thủ tục hành chính.

Về quản lý nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được làm rõ vai trò chủ trì giám sát quảng cáo chuyên ngành và quảng cáo xuyên biên giới. Dự thảo cũng tăng cường phân cấp cho địa phương và liên thông các luật liên quan để ngăn ngừa quảng cáo trá hình, vi phạm trên không gian mạng và tại các sự kiện văn hóa, di tích.

Song song với việc cắt giảm thủ tục hành chính, dự thảo Luật tiếp tục siết chặt kỷ cương quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo trên môi trường số và ngoài trời. Kế thừa các quy định mới của Luật số 75/2025/QH15 về trách nhiệm của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo (KOLs), giới hạn thời lượng quảng cáo trên truyền hình và nghĩa vụ gỡ bỏ quảng cáo vi phạm trên mạng trong vòng 24 giờ, dự thảo lần này làm rõ hơn cơ chế phối hợp liên ngành.

Cụ thể, dự thảo phân định rạch ròi trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bộ quản lý chuyên ngành trong việc giám sát quảng cáo xuyên biên giới và quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt. Đồng thời, dự thảo đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền cho chính quyền địa phương trong việc thẩm định, cấp phép và xử lý vi phạm hành chính đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời, gắn chặt với quy hoạch đô thị và bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa.