Ngăn nguy cơ tai nạn đường sắt từ những lối đi tự mở

Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp ngành đường sắt, chính quyền địa phương khảo sát các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên tuyến đường sắt qua phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình.

Ngăn chặn tình trạng đi tắt qua đường sắt

Trên địa bàn phường Đồng Văn hiện có 5 khu công nghiệp với khoảng 50.000 công nhân khiến nhu cầu đi lại lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là tại các điểm giao cắt với đường sắt Bắc - Nam. Tuyến đường sắt qua địa bàn phường dài khoảng 1,8 km, có một điểm giao cắt được bố trí barie kiểm soát. Tuy nhiên, tình trạng người dân, công nhân thuê trọ tự ý vượt hộ lan, đi tắt qua đường ray vẫn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt tại những điểm hạn chế tầm nhìn.

Trước thực tế này, phường Đồng Văn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh và đơn vị quản lý đường sắt khảo sát, xây dựng phương án xử lý khu vực đường gom dân sinh tiếp giáp Khu công nghiệp Đồng Văn III, qua đó từng bước khắc phục bất cập về hạ tầng, hạn chế tình trạng người dân tự mở lối đi, đồng thời bảo đảm an toàn tại các khu vực có đông công nhân qua lại.

Ông Nguyễn Văn Xanh, Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Văn cho biết, UBND phường tiếp tục phối hợp với Công ty Khai thác công trình thủy lợi Hà Nam tiến hành rào chắn, đóng dứt điểm lối đi qua cầu bê tông bắc qua kênh. Đây là một trong những giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng người dân và công nhân vượt hộ lan, đi qua khu vực đường sắt để rút ngắn quãng đường.

Bên cạnh xử lý các điểm mất an toàn, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành của người dân, nhất là công nhân tại các khu công nghiệp. Việc tuân thủ quy định, không tự ý vượt rào chắn hoặc đi qua đường ngang, lối đi không được phép sẽ góp phần hạn chế nguy cơ tai nạn, bảo đảm an toàn cho người dân và hoạt động vận tải đường sắt.

Tại Km45+550 tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua Tổ dân phố An Nhân, phường Duy Hà, tình trạng công nhân khu công nghiệp vượt hộ lan để đi tắt đến nơi làm việc vẫn diễn ra. Đây là lối đi không được phép, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do tàu thường xuyên qua lại, trong khi người đi bộ khó quan sát từ xa. Trước thực tế đó, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, ngành đường sắt triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm hạn chế người dân tiếp cận trái phép khu vực đường sắt, bảo đảm an toàn chạy tàu.

Ông Trần Anh Nguyên, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh cho biết, đơn vị đang chủ động phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn tại những vị trí tiềm ẩn nguy cơ như làm gờ giảm tốc, lắp đặt biển cảnh báo phù hợp. Cùng với đó, hệ thống camera ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) được triển khai tại các đường ngang nhằm phát hiện sớm hành vi, tình huống có nguy cơ gây mất an toàn, qua đó kịp thời cảnh báo và chủ động phòng ngừa. Đối với các đường ngang có mật độ giao thông cao và lối đi tự mở chưa thể rào, đóng, đơn vị cũng phối hợp UBND các xã, phường kiểm tra, hướng dẫn giải pháp bảo đảm an toàn; đồng thời hỗ trợ địa phương hoàn thiện thủ tục xem xét nâng cấp một số lối đi thành đường ngang hợp pháp theo quy định.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra công tác trực gác và việc chấp hành quy trình vận hành tại trạm gác chắn đường ngang Km47+774.

Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua Ninh Bình dài gần 100 km đi qua nhiều khu dân cư, khu công nghiệp và chạy song song với Quốc lộ 1A, Quốc lộ 21, Quốc lộ 10. Toàn tuyến qua địa bàn tỉnh có 228 điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, gồm 100 đường ngang hợp pháp và 128 lối đi tự mở.

Một số đường ngang, lối đi tự mở vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trong khi đó, tình trạng người tham gia giao thông cố tình vượt rào chắn, tín hiệu cảnh báo, dừng đỗ trong hành lang an toàn hoặc đi vào khu vực đường sắt không được phép vẫn diễn ra. Từ đầu năm đến nay, nhiều lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn tỉnh đã được xóa bỏ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tuy nhiên, toàn tuyến vẫn còn nhiều lối đi tự mở chưa thể xóa bỏ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Những vi phạm này làm gia tăng nguy cơ va chạm, đe dọa tính mạng người dân và an toàn chạy tàu.

Trước tình hình trên, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn có nguy cơ cao; đồng thời sử dụng thiết bị ghi hình để phát hiện, ghi nhận và xử lý các hành vi vi phạm. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử lý 367 trường hợp vi phạm liên quan đến vượt đèn tín hiệu, vượt cần chắn tự động và vi phạm quy định về hành lang an toàn đường sắt, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, phòng ngừa nguy cơ tai nạn.

Thượng tá Phạm Vũ Tuấn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với ngành đường sắt tăng cường kiểm tra, đẩy mạnh ghi hình, trao đổi thông tin để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại đường ngang, lối đi tự mở. Lực lượng chức năng tập trung xử lý các hành vi nguy hiểm như không chấp hành tín hiệu, vượt cần chắn khi đèn đỏ đã bật sáng, xâm phạm công trình đường sắt.

Cùng với xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với chính quyền địa phương, ngành đường sắt và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền tại khu dân cư, trường học, khu công nghiệp; hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa, tuân thủ quy định khi qua đường ngang, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh. Hệ thống camera giám sát cũng được tăng cường khai thác, kết hợp với tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, nhất là tại các điểm không thường xuyên có lực lượng túc trực.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và cộng đồng sẽ góp phần hạn chế tai nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và bảo đảm an toàn chạy tàu.