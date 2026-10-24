Ngăn ngừa nguy cơ tai nạn trước cổng trường

Học sinh tiểu học xã Đắk Song (Lâm Đồng) được hướng dẫn qua đường khi đến trường. (Ảnh: TT)

Ngày 24/10, thông tin từ Công an xã Đắk Song, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa phối hợp các trường học trên địa bàn tổ chức đưa đón học sinh, điều tiết giao thông, chấn chỉnh tình trạng học sinh sử dụng phương tiện khi chưa đủ điều kiện.

Theo Trung tá Đặng Minh Quỳnh, Phó trưởng Công an xã, đây là giải pháp quan trọng, nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông học đường. "Đơn vị đã hướng dẫn xây dựng, kiện toàn mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 100% trường học trên địa bàn. Hoạt động tập trung vào thời điểm học sinh đến trường, tan học và những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn", Trung tá Quỳnh thông tin.

Công an xã Đắk Song phối hợp Trường THCS Nguyễn Trãi đẩy mạnh tuyên truyền cho phụ huynh chấp hành quy định an toàn giao thông tại cổng trường. (Ảnh: TT)

Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, lãnh đạo các trường học cho hay, khu vực cổng trường thường tập trung đông học sinh, phụ huynh trong cùng khung giờ. Việc dừng, đỗ xe tùy tiện, quay đầu xe không bảo đảm an toàn hoặc tụ tập dưới lòng đường có thể gây cản trở giao thông, làm tăng nguy cơ va chạm.

Từ thực tế này, Công an xã phối hợp các trường rà soát hoạt động của mô hình, phân công lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông vào giờ cao điểm. Phụ huynh được tuyên truyền, nhắc nhở đưa đón con đúng nơi quy định, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Lực lượng Công an tích cực tuyên truyền, hướng dẫn học sinh kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông. (Ảnh: TT)

Ghi nhận tại Trường THCS Nguyễn Trãi, Trường Tiểu học Ngô Gia Tự và các trường trên địa bàn, trong tuần qua, lực lượng Công an phối hợp nhà trường củng cố mô hình, gắn việc tổ chức giao thông trước cổng trường với giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

Cán bộ, giáo viên, tổ chức Đoàn, Đội và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng tham gia tuyên truyền, hướng dẫn. Sự phối hợp nhằm duy trì nền nếp đưa đón học sinh, giúp các em ra vào trường an toàn.

Song song với điều tiết giao thông, Công an xã tăng cường tuần tra, kiểm tra các tuyến đường quanh trường học; phát hiện, nhắc nhở và xử lý vi phạm theo quy định. Những hành vi như đi ngược chiều, quay đầu xe tùy tiện, dừng, đỗ sai quy định, tụ tập dưới lòng đường được tập trung chấn chỉnh.

Trong các buổi tuyên truyền, học sinh được hướng dẫn lựa chọn hành vi an toàn khi tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm theo quy định, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, không tụ tập, đùa nghịch dưới lòng đường. Việc tự ý độ, chế xe đạp điện cũng được lực lượng Công an phối hợp nhà trường kiểm tra, chấn chỉnh.

Lực lượng Công an phối hợp các trường học kiểm tra xe đạp điện của học sinh, ngăn ngừa hành vi độ, chế trái quy định. (Ảnh: TT)

Cùng với tuyên truyền và ký cam kết chấp hành quy định về an toàn giao thông của học sinh, Công an xã vận động phụ huynh làm gương khi đưa đón con. Mỗi lần dừng xe đúng chỗ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết cũng là một bài học để trẻ hình thành thói quen tham gia giao thông có trách nhiệm.

Thời gian tới, Công an xã Đắk Song tiếp tục phối hợp nhà trường, các đoàn thể, thôn, bon duy trì hoạt động của mô hình; rà soát những bất cập trong tổ chức giao thông, bố trí khu vực đưa đón học sinh phù hợp và đề xuất biện pháp khắc phục.

Việc triển khai hướng đến duy trì nền nếp an toàn trước mỗi cổng trường, với sự tham gia thường xuyên của lực lượng chức năng, nhà trường và từng gia đình.