Ngăn ngừa nguy cơ dịch tả lợn châu Phi lây lan diện rộng

Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành tiêm các loại vaccine phòng bệnh cho gia súc, gia cầm đợt 2, đạt 102,5% kế hoạch. Trong tháng 11/2026, các xã, phường đang tập trung chỉ đạo, triển khai đợt cao điểm xử lý triệt để, dứt điểm các ổ dịch đang xảy ra trên địa bàn, không để dịch bệnh xảy ra kéo dài, ảnh hưởng đến sản xuất chăn nuôi.

Để kiểm soát hiệu quả bệnh dịch tả lợn châu Phi ngay từ cơ sở, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa đề nghị UBND các xã, phường tổ chức giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện dịch bệnh và báo cáo cơ quan chuyên môn của Sở để phối hợp xử lý theo đúng quy định, không để lây lan ra diện rộng. Đồng thời tiếp tục thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất khu vực chuồng nuôi và khu vực chung quanh có nguy cơ cao.

Ngành Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa cũng khuyến cáo người dân, việc tái đàn phải được quản lý chặt chẽ, chỉ thực hiện tái đàn tại các cơ sở đã vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, đáp ứng điều kiện an toàn dịch bệnh. Những cơ sở chưa bảo đảm điều kiện, có nguy cơ tái phát dịch sẽ không được phép tái đàn. Tỉnh Thanh Hóa sẽ xử lý nghiêm các trường hợp chăn nuôi không thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi, không bảo đảm điều kiện để xảy ra dịch bệnh.

Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm 2026 đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ở 162 thôn thuộc 26 xã, phường trong tỉnh. Các ngành chức năng đã tiến hành tiêu hủy 8.585 con lợn, với tổng trọng lượng hơn 543 tấn. Đến ngày 6/11, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 12 xã, phường công bố hết dịch và còn 14 xã, phường (57 thôn) có dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày. Hiện cơ quan chuyên môn đang tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Ngay khi phát sinh các ổ dịch, ngành nông nghiệp đã khẩn trương khoang vùng, tiêu độc, khử trùng, tiêu hủy lợn mắc bệnh và tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Cơ quan chuyên môn đã cấp 25.688 lít hóa chất sát trùng, 80 lít hóa chất diệt côn trùng, 2.094 bộ quần áo bảo hộ, 2.094 đôi ủng hỗ trợ các xã, phường chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch. Ngoài ra, 8 lớp tập huấn về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm cũng đã được tổ chức kịp thời cho cán bộ thú y cơ sở của 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa thành lập Đội phản ứng nhanh ứng phó với dịch bệnh, phân công cán bộ chuyên môn bám địa bàn, trực tiếp xuống các xã tập huấn, hướng dẫn cho người chăn nuôi cách phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.