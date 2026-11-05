Ngăn ngừa ma túy, thuốc lá điện tử len lỏi vào học đường

Một phiên tòa giả định trực quan, sinh động có chủ đề “Phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, ma túy” do Trường THCS Yên Viên phối hợp với Công an xã Phù Đổng (Công an TP Hà Nội) và Công ty Luật TNHH Hà Lan (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) vừa tổ chức mới đây đã giúp học sinh không chỉ nhận diện nguy cơ, mà còn khơi dậy bản lĩnh nói không với chất gây nghiện, hướng tới xây dựng môi trường học đường lành mạnh, không khói thuốc.

Với tình huống được xây dựng có đầy đủ các thành phần như thẩm phán, hội thẩm nhân dân, đại diện viện kiểm sát, luật sư và bị cáo, phiên tòa giả định đã giúp học sinh có cơ hội tìm hiểu về những ảnh hưởng tiêu cực của thuốc lá điện tử, ma túy đối với sức khỏe, tâm lý cũng như các quy định pháp luật hiện hành đối với hành vi buôn bán, vận chuyển thuốc lá điện tử, ma túy.

Quang cảnh phiên tòa giả định.

Sau phiên tòa giả định, chương trình tiếp tục với phần giao lưu, hỏi - đáp pháp luật giữa luật sư và học sinh. Các câu hỏi giao lưu được xây dựng bám sát nội dung của phiên tòa giả định và những vấn đề pháp luật gần gũi với học sinh, tạo điều kiện để các em vừa củng cố kiến thức, vừa chủ động trao đổi với các luật sư.

Nội dung câu hỏi tập trung vào tác hại của thuốc lá điện tử, ma túy đối với sức khỏe; các quy định của pháp luật với việc sử dụng và kinh doanh, vận chuyển trái phép thuốc lá điện tử, ma túy; hậu quả pháp lý của hành vi mua bán, tàng trữ hoặc vận chuyển trái phép thuốc lá điện tử và ma túy; kỹ năng phòng tránh trước những hành động lôi kéo học sinh mua bán hoặc sử dụng thuốc lá điện tử, ma túy…

Các đại biểu và học sinh tham dự phiên tòa giả định.

Háo hức khi lần đầu tiên được theo dõi một phiên tòa ngoài đời thực, em Phan Phương Thảo, học sinh lớp 8A5 chia sẻ, qua phiên tòa này, em và các bạn học sinh có thêm kiến thức pháp luật, hiểu rõ hơn ranh giới giữa đúng và sai, hậu quả của hành vi vi phạm và trách nhiệm trước pháp luật liên quan đến các tệ nạn xã hội như thuốc lá điện tử và ma túy. Từ đó, em có thể nâng cao ý thức và trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng một cách tốt hơn. Em rất mong trong thời gian tới, nhà trường sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động thực tế hơn nữa.

Chia sẻ sau chương trình, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Yên Viên cho biết: “Với sự chuẩn bị công phu, kịch bản sát thực tiễn, phiên tòa giả định không chỉ mang đến cho thầy và trò nhà trường những kiến thức pháp lý bổ ích, mà còn giúp các em học sinh nhận thức sâu sắc về những nguy hại khôn lường của thuốc lá điện tử đối với sức khỏe, tương lai và đạo đức học đường. Đây thực sự là một phương pháp giáo dục pháp luật trực quan, sinh động, chạm đến cảm xúc của các em học sinh hơn bất kỳ bài học lý thuyết nào”.

“Nhà trường mong muốn rằng, sau chương trình này, mỗi học sinh sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, biết tự bảo vệ bản thân trước những cám dỗ, nói không với thuốc lá điện tử, ma túy và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, nội quy trường học”, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hà bày tỏ.

Các em học sinh hào hứng tham gia phần giao lưu.

Trung tá Nguyễn Hữu Hiển, Phó trưởng Công an xã Phù Đổng cho biết, học sinh trong độ tuổi vị thành niên đặc biệt tò mò, thích khám phá và trải nghiệm thực tế…. Với mô hình phiên tòa giả định, các em học sinh có cơ hội được nghe, quan sát, trải nghiệm các tình huống giả định sát với thực tế, từ đó nâng cao nhận thức về tác hại và những hệ lụy pháp lý liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển các sản phẩm bị cấm. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, hạn chế nguy cơ thuốc lá điện tử, ma túy xâm nhập học đường.