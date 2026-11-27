Tại Thái Nguyên, nhiều giải pháp đang được triển khai nhằm bảo vệ phụ nữ, xây dựng gia đình bình đẳng và xã hội tiến bộ.

Hỗ trợ phụ nữ mang thai làm căn cước công dân.

Trên địa bàn tỉnh, bạo lực gia đình vẫn xảy ra, song không phải nạn nhân nào cũng sẵn sàng lên tiếng hoặc tìm đến cơ quan chức năng. Tâm lý e ngại dư luận, sự phụ thuộc về kinh tế hoặc thiếu thông tin về các địa chỉ hỗ trợ khiến nhiều người tiếp tục chịu đựng tổn thương.

Vì vậy, bên cạnh phòng ngừa bạo lực, xóa bỏ định kiến giới, việc xây dựng các kênh tiếp nhận thông tin và hỗ trợ kịp thời có ý nghĩa quan trọng, giúp người bị bạo lực được bảo vệ và từng bước ổn định cuộc sống.

Tại phường Phan Đình Phùng, nhà tạm lánh Tâm An là địa chỉ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, do Nhóm thiện nguyện Bảo vệ sự sống Thái Nguyên sáng lập. Nơi đây tiếp nhận những trường hợp bị bạo hành hoặc có nguy cơ bị tổn hại, trong đó có phụ nữ mang thai cần được bảo vệ khẩn cấp.

Không chỉ bố trí nơi ở an toàn, nhà tạm lánh còn kết nối các dịch vụ chăm sóc y tế, tư vấn tâm lý và hỗ trợ pháp lý, giúp người gặp hoàn cảnh khó khăn có điều kiện ổn định cuộc sống.

Chị Vũ Dương Bảo Châu, Phó Trưởng Nhóm bảo vệ sự sống Thái Nguyên, cho biết: Có những phụ nữ tìm đến nhà tạm lánh sau thời gian dài chịu tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Điều họ cần trước hết là một nơi an toàn, được lắng nghe và tôn trọng. Nhóm cố gắng hỗ trợ từ nơi ở, chăm sóc sức khỏe đến tư vấn tâm lý, pháp lý, giúp họ có thêm niềm tin, nghị lực vượt qua hoàn cảnh và ổn định cuộc sống.

Cùng với các địa chỉ hỗ trợ trực tiếp, đường dây nóng 1800 8080 do Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh duy trì là kênh tiếp nhận thông tin, tư vấn và kết nối trợ giúp cho phụ nữ, trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, người bị bạo lực có thêm cơ hội chia sẻ, được hướng dẫn tiếp cận các dịch vụ bảo vệ cần thiết.

Ông Hoàng Công Biên, cán bộ Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh, chia sẻ: Điều quan trọng là người bị bạo lực cần biết mình có quyền được bảo vệ và có thể tìm đến các cơ quan, tổ chức để được hỗ trợ. Khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm chú trọng lắng nghe, tư vấn, đánh giá nhu cầu và kết nối với các đơn vị liên quan để có phương án trợ giúp phù hợp, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin cho nạn nhân.

Không chỉ hỗ trợ từng trường hợp cụ thể, Thái Nguyên còn chú trọng xây dựng mạng lưới phòng ngừa bạo lực gia đình tại cộng đồng. Toàn tỉnh hiện duy trì 28 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại các xã, phường; 1.181 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; 600 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; 2.186 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và 276 đường dây nóng.

Thông qua các mô hình này, nhận thức của người dân về bình đẳng giới, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc từng bước được nâng lên. Đồng thời, nguy cơ bạo lực có điều kiện được phát hiện sớm, người bị bạo lực được tư vấn và kết nối với các dịch vụ hỗ trợ.

Bà Trần Thị Linh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, cho biết: Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thay đổi nhận thức, xóa bỏ định kiến giới, thực hiện bình đẳng trong gia đình và xã hội. Cùng với đó, Hội chú trọng phát huy các mô hình hỗ trợ tại cộng đồng, phối hợp phát hiện sớm và bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước nguy cơ bị bạo lực.

Đẩy lùi bạo lực là điều kiện quan trọng để thúc đẩy bình đẳng giới. Khi phụ nữ được tôn trọng, bảo vệ và có quyền quyết định cuộc sống của mình, cơ hội phát triển mới thực sự được bảo đảm.

Để làm được điều đó cần sự chung tay của gia đình, cộng đồng và các cơ quan chức năng; bắt đầu từ việc không im lặng trước bạo lực, không dung thứ cho định kiến giới và kịp thời hỗ trợ những người cần được bảo vệ.