Sau nhiều tháng ngập lũ, những cánh đồng ở thành phố Cần Thơ được bơm rút nước để chuẩn bị cho vụ lúa mới, đây cũng là lúc những đàn cò trắng lại bay về kiếm ăn. Từng đàn cò trắng chao liệng, sải cánh, thong dong kiếm ăn giữa không gian đồng quê thanh bình, tạo nên bức tranh thiên nhiên mộc mạc, yên ả của miền đất Cần Thơ.

Hình ảnh đàn cò trắng trên đồng ruộng Cần Thơ vẫn mang một ý nghĩa rất riêng, đó là vẻ đẹp của thiên nhiên, là ký ức của làng quê và cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ môi trường sống. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Nước rút để lại lớp phù sa, những vũng nước nhỏ và nguồn thức ăn tự nhiên, thu hút đàn cò tìm về. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Đằng sau vẻ đẹp thanh bình của những cánh cò trắng là cuộc mưu sinh không ngừng nghỉ. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Đàn cò trắng kiếm ăn giữa những cánh đồng Cần Thơ bình yên, thân thuộc. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Những con cò trắng in xuống những vũng nước còn sót lại, tạo nên khung cảnh vừa gần gũi vừa thơ mộng. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Bóng cò in trên mặt ruộng tạo nên khung cảnh tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại có sức gợi nhớ đặc biệt. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Côn trùng, giun đất, cá nhỏ, ếch nhái và các sinh vật thủy sinh là nguồn thức ăn của nhiều loài chim kiếm ăn ở đồng ruộng. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Những con cò trắng trên quê hương Cần Thơ gợi lên hình ảnh bình dị, nhẹ nhàng và thân thương như chính tâm hồn người miền Tây. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Trên những cánh đồng vừa rút nước, đàn cò trắng xuất hiện thành từng nhóm. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Sự trở lại của đàn cò trên đồng ruộng không chỉ tạo nên cảnh sắc đẹp mắt mà còn phản ánh mối liên hệ giữa chim trời với hệ sinh thái nông nghiệp. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Đàn còn trắng thong thả kiếm ăn, chao nghiêng đôi cánh giữa không gian mênh mông của ruộng đồng. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Những đôi cánh trắng đồng loạt vỗ lên, tạo thành một chuyển động đẹp mắt giữa không trung. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Nước rút để lại lớp phù sa, những vũng nước nhỏ và nguồn thức ăn tự nhiên, thu hút đàn cò tìm về. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Đàn cò cứ bình thản kiếm ăn, bay qua lại các mảnh ruộng. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Sự hiện diện của những con cò trắng làm cho cánh đồng sau mùa lũ thêm sinh động. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Những khoảnh khắc bình yên, thân thuộc và đáng trân trọng. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Cánh cò trắng bình yên trên quê hương Cần Thơ, hình ảnh thân thương, bình dị và đậm hồn quê sông nước. Ảnh: Duy Khương – TTXVN