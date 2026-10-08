Ngằn ngặt tiếng khóc của bé mới 7 tháng tuổi đã bị bệnh tật đọa đày

Có những phận người, sinh ra đã phải gồng mình chống chọi với bệnh tật. Có những người mẹ, ngày ngày đếm từng hơi thở của con mà lòng như thắt lại. Câu chuyện của bé Yến Nhi – con gái út của chị Trần Thị Hoa (SN 1999, Xóm Long Tiến, xã Đồng Tiến, Hà Tĩnh) là một trong những câu chuyện như thế.

Gia đình chị Hoa vốn đã chật vật khi chồng chị bị tai biến và bệnh tim, không thể lao động. Ba đứa con nhỏ nheo nhóc: bé lớn đang học lớp 1, bé thứ hai 3 tuổi, và bé út Yến Nhi mới 7 tháng tuổi. Một mình chị Hoa cáng đáng mọi thứ, ngày làm ruộng, lúc con khỏe thì tranh thủ bán bánh rong kiếm thêm từng đồng. Vậy mà ông trời vẫn không buông tha.

Gia cảnh chị Hoa hết sức éo le khi chồng bị tai biến và con gái Yến Nhi mắc bạo bệnh.

3 tháng sau khi chào đời, Yến Nhi được chẩn đoán mắc bệnh "suy tủy vô căn". Từ đó, bệnh viện trở thành ngôi nhà thứ hai của con. Một tháng con đi viện ba lần. Những lần truyền máu, con khóc, mẹ cũng khóc. Mẹ ôm con vào lòng, nghẹn ngào: "Con gái của mẹ, con mới 7 tháng thôi mà... sao ông trời lại thử thách con nhiều đến thế?"

Con đau một, mẹ đau mười, chị Hoa nhìn những vết kim trên tay con mà ruột gan như thắt lại. Bác sĩ thông báo, để duy trì sự sống lâu dài thì Yến Nhi cần được ghép tủy. Nhưng chi phí ghép tủy là một khoản tiền khổng lồ, vượt xa khả năng của gia đình. Nếu chỉ truyền máu bé sẽ dần biến chứng: phù lách, gan, thận rồi các chức năng khác cũng suy kiệt.

Lòng quặn thắt của người mẹ khi chứng kiến đứa con thơ từng giây phút chống chọi với bạo bệnh.

Đêm nào chị Hoa cũng thức, nhìn con ngủ mà nước mắt lăn dài. Chị đã viết những dòng chữ này trong nước mắt:

– "Mẹ chỉ có nguyện vọng duy nhất của cuộc đời mình, đấy chính là được chăm sóc con cho tới khi con trưởng thành. Mẹ sẵn sàng đánh đổi cả vài chục năm tuổi của mẹ cũng được..."

– "Con biết không, ngày bố đón con trên tay, con còn đỏ hỏn. Bố mẹ không giấu được cảm xúc vui mừng. Thế nhưng ông trời thật không chiều lòng người..."

– "Dù có thế nào con cũng là chiến binh mạnh mẽ của cả nhà, hãy chiến đấu thật kiên cường con nhé!"

Những dòng suy nghĩ ấy, không chỉ là lời của chị Hoa mà là tiếng lòng của tất cả những ai từng làm cha, làm mẹ. Chị Hoa không cầu xin gì cho bản thân, chị chỉ cầu xin tình thương của mọi người để con gái chị có thêm một cơ hội được sống, được lớn lên, được gọi tiếng "mẹ" thật nhiều lần nữa.

Bé Yến Nhi cần được ghép tủy để giữ lấy tính mạng.

Hiện tại, bé Yến Nhi đang cần một ca ghép tủy. Gia đình vẫn còn vô vàn khó khăn. Nếu ai đó có thể giúp đỡ, dù chỉ một chút, hãy giúp mẹ chia sẻ bài viết này. Hãy thương lấy con và cho mẹ thêm một cơ hội để giữ lấy con.

Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Sự sẻ chia của bạn hôm nay có thể là ánh sáng cuối đường hầm cho bé Yến Nhi và gia đình chị Hoa. Xin hãy chung tay, để phép màu mang tên "tình người" đến với con.

Mọi sự giúp đỡ bé Yến Nhi xin gửi về: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: Số 2, ngõ 5, đường Nguyễn Biểu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Hotline: 0913.473.217 Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh. Nội dung chuyển khoản: MT82 QR: