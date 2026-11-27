Chỉ một câu ấy thôi nhưng chứa đựng sự quy chụp nặng nề. Người viết không chỉ ra cụ thể rằng giá trị nào bị phá hủy, ai phá hủy, vào thời điểm nào, bằng cách nào; càng không đưa ra căn cứ để xác định đâu là “văn hóa cổ xưa” mà chỉ quy kết rằng Việt Nam đã phá hủy hoàn toàn. Phải chăng Ngọc Phạm và cả Nguyễn Văn Đài đã quên, Việt Nam là dân tộc có ngàn năm văn hiến?

Công bằng mà nói, phê bình những hạn chế trong bảo tồn, phát huy văn hóa là cần thiết. Không ai phủ nhận có di sản xuống cấp, phong tục mai một, giá trị truyền thống chưa được quan tâm đúng mức. Nhưng nếu từ đó mà quy kết văn hóa Việt Nam đã bị phá hủy là đánh tráo bản chất vấn đề. Muốn kết luận như vậy, phải chỉ rõ thành tố nào đã mất, mức độ và nguyên nhân. Không thể lấy vài hiện tượng riêng lẻ để phủ định dòng chảy văn hóa hàng nghìn năm.

Lịch sử dựng nước và giữ nước minh chứng cho sức sống bền bỉ ấy. Trải qua hàng nghìn năm dân tộc ta vẫn bảo tồn được tiếng nói, phong tục, tín ngưỡng, những giá trị đạo lý và ý thức cộng đồng. Trăm năm sau, và có lẽ ngàn năm nữa, dân tộc này vẫn trọng nếp nhà, kính già yêu trẻ, vẫn là “nước mất - nhà tan”, là “miếng khi đói bằng gói khi no”, là “bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Văn hóa không phải thực thể bất biến mà mọi giá trị quá khứ đều được giữ nguyên. Đó là dòng chảy vận động cùng lịch sử; giao lưu, tiếp biến, kế thừa, trao truyền và sáng tạo là quy luật tất yếu. Người Việt đã tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, chọn lọc những giá trị tiến bộ và chuyển hóa chúng để làm giàu bản sắc. Tiếp biến không đồng nghĩa với đánh mất, mà còn là cách văn hóa tự làm mới và khẳng định sức sống. Bởi thế, đâu phải mọi phong tục xưa đều cần giữ nguyên vẹn khi nó không còn phù hợp với điều kiện sống, sản xuất và sự thay đổi về nhận thức; có hủ tục cần loại bỏ để giải phóng con người khỏi ràng buộc lạc hậu. Điều đó không có nghĩa bản sắc bị phá hủy, mà cho thấy văn hóa luôn vận động, chọn lọc và thích nghi.

Như vậy, bảo tồn không có nghĩa níu giữ mọi thứ thuộc quá khứ hay “đóng băng” mọi giá trị hiện tại mà phải là gìn giữ, phát huy giá trị tốt đẹp; đồng thời loại bỏ yếu tố không còn phù hợp. Xin ví dụ: điệu múa dân gian được ghi hình là bảo tồn tư liệu nhưng khi tiếp tục được thực hành, thế hệ trẻ học hỏi và trao truyền, nó mới thực sự có sức sống. Nghề thủ công cũng cần được duy trì bằng bàn tay nghệ nhân, sinh kế và niềm tự hào cộng đồng, chứ không chỉ bằng hiện vật trưng bày.

Trong tiến trình cách mạng Việt Nam, văn hóa chưa bao giờ nằm ngoài sự quan tâm của Đảng. Tháng 2/1943, Đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo, xác lập ba nguyên tắc: dân tộc hóa, khoa học hóa, đại chúng hóa. Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Sau ngày độc lập, phong trào Bình dân học vụ đưa việc học chữ đến với nhân dân, góp phần diệt giặc dốt và tạo nên cuộc vận động văn hóa sâu rộng.

Đường lối của Đảng về văn hóa tiếp tục được bổ sung qua các thời kỳ như: năm 1998 có Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, năm 2014 là Nghị quyết số 33-NQ/TW và năm 2021 lại có Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Đầu năm nay (7/1/2026), Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, xác định văn hóa và con người là nền tảng, động lực, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển bền vững. Và còn nhiều chủ trương, chính sách khác để tôn vinh, phát triển văn hóa. Chọn ngày diễn ra Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất là ngày Ngày Văn hóa Việt Nam cũng là cách mà Đảng ta chăm lo cho “tâm hồn dân tộc”.

Ở Lai Châu, việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa luôn là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ tỉnh. Bên cạnh thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ tỉnh cũng có những chính sách riêng để bảo tồn, phát huy văn hóa. Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 17/2/2021 về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đã tạo cơ sở triển khai nhiều chương trình, đề án và chính sách hỗ trợ. Sau khi có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, Lai Châu cũng nhanh chóng ban hành Chương trình hành động số 19-CTr/TU để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trực tiếp, rồi HĐND, UBND tỉnh đã biến các chủ trương đó thành chính sách cụ thể để các nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc không chỉ trường tồn mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Chỉ trong năm nay, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh ước đạt 10%, GRDP bình quân đầu người ước đạt 85 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người cũng ước đạt 37,4 triệu đồng… Đó chẳng phải là Đảng chăm lo cho nhân dân, và đó chính là văn hóa của Đảng còn gì.

Mạch nguồn văn hóa Việt Nam đã chảy qua hàng nghìn năm lịch sử, được gìn giữ trong ký ức cộng đồng, trong tiếng nói, phong tục, nếp sống và tâm hồn mỗi người Việt. Dòng chảy ấy từng chịu thử thách, có mất mát, có đổi thay, nhưng vẫn tiếp tục được bồi đắp bởi các thế hệ hôm nay và trao truyền cho mai sau.

Ngàn năm văn hiến, đâu dễ gì phủ nhận!