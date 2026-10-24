Ngăn mâu thuẫn từ cơ sở, giữ bình yên thôn xóm

Kịp thời ngăn chặn nguy cơ xô xát

Năm 2020, trong một lần tuần tra địa bàn vào buổi tối, ông Phùng Quốc Sơn, người tham gia công tác an ninh cơ sở tại địa phương phát hiện một nhóm thanh thiếu niên tụ tập đông người, có biểu hiện chuẩn bị đánh nhau. Nhận thấy tình hình có thể diễn biến phức tạp, ông Sơn lập tức tiếp cận để tìm hiểu nguyên nhân, đồng thời tìm cách ngăn chặn vụ việc trước khi xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Ông Phùng Khắc Sơn chia sẻ với phóng viên. Ảnh: Chí Kiên

Qua nắm bắt tình hình, ông Sơn biết nhóm thanh thiếu niên có mâu thuẫn từ trước trên mạng xã hội Facebook. Những lời qua tiếng lại, bất đồng trong tin nhắn đã khiến các em hẹn gặp nhau vào buổi tối để giải quyết mâu thuẫn. Khi gặp mặt trực tiếp, một số em mang theo gậy, đá, phóng lợn,... khiến nguy cơ xảy ra xô xát càng hiện hữu.

Thay vì vội vàng quy kết hay lớn tiếng, ông Phùng Khắc Sơn đã chủ động hỏi nguyên nhân, gọi riêng các em để trao đổi, phân tích hậu quả của hành vi đánh nhau.

Ông nhắc nhở các em rằng đang ở tuổi ăn học, cần suy nghĩ kỹ trước khi hành động, không nên vì những bất đồng trên mạng xã hội mà kéo nhau ra ngoài giải quyết bằng bạo lực. Ông cũng nói rõ, nếu các em không chấm dứt hành vi, vụ việc sẽ được báo cáo để lực lượng Công an chính quy phối hợp giải quyết theo quy định.

Sự mềm mỏng nhưng kiên quyết đã phát huy tác dụng. Do đã quen biết ông Sơn qua nhiều năm anh làm nhiệm vụ tại địa phương, các em hiểu lời nhắc nhở không phải chuyện có thể xem nhẹ. Sau khi được phân tích, nhắc nhở, nhóm thanh thiếu niên đồng ý giải tán, trở về nhà, không để vụ việc tiếp tục leo thang.

Với ông Sơn, điều quan trọng nhất trong tình huống đó là nhận diện đúng nguy cơ, nhanh chóng tiếp cận và tìm cách tháo gỡ mâu thuẫn khi các bên chưa thực sự mất kiểm soát. Những va chạm bắt nguồn từ lời nói, tin nhắn trên mạng nếu không được ngăn chặn kịp thời có thể chuyển thành xô xát ngoài đời thực. Bởi vậy, người làm công tác an ninh ở cơ sở phải chủ động quan sát, nắm tình hình và có mặt đúng lúc để hạn chế nguy cơ phát sinh hậu quả.

Hòa giải từ sớm, giữ gìn tình làng nghĩa xóm

Tại thôn Ngọc Nhị, xã Bất Bạt, công tác giữ gìn an ninh, trật tự gắn liền với việc phát hiện, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cộng đồng dân cư. Trong đó, vai trò của những người trực tiếp tham gia công tác ở cơ sở như ông Phùng Quốc Sơn thể hiện ở sự gần gũi với người dân, nắm được tình hình địa bàn và có điều kiện tiếp cận các vụ việc ngay khi mới phát sinh.

Các thành viên Tổ hòa giải thôn Ngọc Nhị, xã Bất Bạt trao đổi tại nhà văn hóa. Ảnh: Chí Kiên

Thực tế cho thấy, không phải mâu thuẫn nào cũng bắt đầu từ những tranh chấp lớn. Đôi khi, nguyên nhân chỉ là lời nói thiếu kiềm chế, bất đồng trong quan hệ cá nhân hoặc những hiểu lầm được đẩy lên cao qua mạng xã hội. Nếu không có người kịp thời tìm hiểu, khuyên giải, những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt có thể dẫn đến xích mích, mất đoàn kết, thậm chí phát sinh hành vi vi phạm pháp luật.

Từ câu chuyện năm 2020, có thể thấy hiệu quả của việc giải quyết vụ việc ngay tại thời điểm mới phát sinh. Ông Sơn không chỉ yêu cầu nhóm thanh thiếu niên giải tán mà còn trực tiếp tìm hiểu nguyên nhân, lắng nghe các em trình bày và đưa ra lời khuyên phù hợp. Cách làm ấy giúp các em có cơ hội bình tĩnh nhìn nhận hành vi của mình, đồng thời tránh để một mâu thuẫn trên mạng xã hội biến thành vụ việc phức tạp ngoài đời thực.

Đối với công tác hòa giải ở cơ sở, sự gần gũi và am hiểu địa bàn cũng là điều kiện thuận lợi để người tham gia hòa giải tiếp cận các bên, tìm hiểu nguyên nhân và lựa chọn cách vận động phù hợp. Khi các bên còn có thể đối thoại, việc kiên trì giải thích, phân tích đúng sai, khuyến khích tôn trọng lẫn nhau sẽ giúp hạn chế những bất đồng kéo dài, góp phần duy trì quan hệ đoàn kết trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND xã Bất Bạt Nguyễn Việt Giao cho biết, các thành viên Tổ hòa giải thôn Ngọc Nhị đều là những người gắn bó với địa bàn, am hiểu hoàn cảnh của từng gia đình và được nhân dân tin tưởng. Đây là điều kiện quan trọng để hòa giải đạt hiệu quả, bởi nhiều vụ việc ở cơ sở không chỉ cần căn cứ quy định pháp luật mà còn đòi hỏi sự khéo léo, kiên trì và cách tiếp cận phù hợp với từng hoàn cảnh.

Thời gian tới, xã Bất Bạt sẽ tiếp tục quan tâm phát huy vai trò của các tổ hòa giải, đồng thời gắn công tác hòa giải với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.