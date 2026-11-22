Trước thực tế này, công an các đơn vị, địa phương đang tăng cường quản lý địa bàn, đối tượng, đẩy mạnh tuyên truyền và phát huy vai trò người có uy tín để phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy từ cơ sở.

Chủ động phòng ngừa từ thôn, làng

Xã Vân Canh có 9 thôn, làng, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm khoảng 61% dân số. Trước nguy cơ ma túy len lỏi vào cộng đồng, CA xã chủ động tham mưu chính quyền địa phương xây dựng, duy trì mô hình “Trường học không ma túy”, đồng thời đưa nội dung phòng, chống ma túy đến các khu dân cư, cơ quan, đơn vị.

Tại các buổi họp dân, Công an xã lồng ghép tuyên truyền về tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn lôi kéo của các đối tượng; vận động người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác tội phạm. Thiếu tá Bùi Đức Hiển - Phó Trưởng Công an xã Vân Canh - cho biết: “Công tác phòng ngừa phải đi trước một bước. Bên cạnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát đối tượng và địa bàn liên quan đến ma túy, Công an xã còn phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân, không để hình thành điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Đến nay, địa phương vẫn giữ vững danh hiệu xã không ma túy”.

Công an xã Vân Canh bám địa bàn, rà soát đối tượng, giữ vững danh hiệu xã không ma túy. Ảnh: Kiều Anh

Tại xã Ia Hrung, mô hình “Chủ nhật về làng” được Công an xã duy trì trong nhiều năm qua nhằm đưa cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến các thôn, làng tuyên truyền, nắm tình hình và vận động người dân tham gia phòng, chống ma túy.

Trong 10 tháng năm 2026, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 8 vụ/23 đối tượng liên quan đến ma túy, trong đó có 21 đối tượng là người DTTS, chủ yếu ở độ tuổi 18 - 30. Bên cạnh công tác quản lý địa bàn, đối tượng, đơn vị chú trọng vận động già làng, người có uy tín cùng tham gia phòng ngừa từ cộng đồng.

Già làng Ksor Leo (làng Nang, xã Ia Hrung) chia sẻ: “Để thôn được bình yên, Ban Nhân dân thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo phối hợp với Công an đến từng nhà, tuyên truyền cho thanh thiếu niên hiểu tác hại của ma túy bằng chính tiếng dân tộc mình, giúp các cháu nhận biết và chủ động tránh xa”.

Trong khi đó, tại xã Hra, nơi đồng bào DTTS chiếm hơn 70% dân số, Công an xã tập trung quản lý, giáo dục những trường hợp từng sử dụng trái phép chất ma túy, phòng ngừa nguy cơ tái phạm. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên đến gia đình gặp gỡ, nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư; phối hợp với người thân động viên, giúp họ thay đổi nhận thức, từ bỏ ma túy, ổn định cuộc sống. Điển hình như anh Y.T. (SN 2006, ở làng Bok Ayơl), sau thời gian được Công an xã quản lý, giáo dục, động viên đã quyết tâm từ bỏ ma túy, tập trung lao động, chăm lo gia đình.

Trung tá Nguyễn Đình Thống - Phó Trưởng Công an xã Hra - cho hay: “Đơn vị chú trọng nắm chắc địa bàn, rà soát, phân loại từng trường hợp liên quan đến ma túy để có biện pháp quản lý phù hợp. Đến nay, Công an xã đã phát hiện, đưa 9 trường hợp dương tính với chất ma túy vào diện quản lý; phân công cán bộ thường xuyên gặp gỡ, giáo dục, phối hợp với gia đình và các thôn, làng giám sát, ngăn ngừa tái sử dụng. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền qua Fanpage, nhóm Zalo cộng đồng và tại khu dân cư, chủ động phòng ngừa ma túy từ cơ sở”.

CA xã Hra đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: ĐVCC

Tăng cường quản lý, kiểm soát địa bàn

Theo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh), toàn tỉnh hiện quản lý 2.926 người liên quan đến ma túy, gồm 1.950 người sử dụng trái phép chất ma túy, 486 người nghiện và 490 người sau cai. Đáng chú ý, có 840 người DTTS, chiếm 28,78%. Tình hình tội phạm ma túy vẫn tiềm ẩn phức tạp, với phương thức hoạt động nhỏ lẻ, phân tán, có xu hướng len lỏi vào các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Trong đó, thanh thiếu niên vùng đồng bào DTTS là nhóm dễ bị các đối tượng xấu lôi kéo, dụ dỗ sử dụng ma túy. Vì vậy, việc chủ động rà soát, quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện và ngăn chặn nguy cơ ma túy xâm nhập cộng đồng, nhất là trong thanh thiếu niên, đang đặt ra yêu cầu cấp thiết.

Thượng tá Huỳnh Ngọc Thọ - Phó Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - cho biết: “Đơn vị chú trọng rà soát, đánh giá đúng tình hình ma túy tại từng địa bàn, nhất là những thôn, làng có nguy cơ cao, từ đó phân loại để có biện pháp quản lý, phòng ngừa phù hợp. Đồng thời xác định phải chuyển mạnh từ đấu tranh sang phòng ngừa, lấy quản lý địa bàn, quản lý đối tượng làm trọng tâm. Khi người dân hiểu rõ tác hại, nhận diện đúng thủ đoạn thì mới hình thành được “lá chắn” vững chắc ngay từ cơ sở”.

Với cách làm chủ động, linh hoạt theo từng địa bàn, Công an toàn tỉnh đang tăng cường kiểm soát, ngăn chặn ma túy xâm nhập vùng đồng bào DTTS, bảo vệ thanh thiếu niên và giữ gìn cuộc sống bình yên trong cộng đồng.