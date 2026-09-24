Ngăn lão nông chuyển 150 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo

Ngày 24/9, Công an xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị thông tin việc phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) ngăn chặn người dân chuyển 150 triệu đồng cho đối tượng giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo.

Công an và cán bộ ngân hàng giải thích nguy cơ lừa đảo với ông H. Ảnh: CAQT.

Theo đó, ông T.H. (SN 1956, trú xã Mỹ Thủy) đến Ngân hàng Agribank chi nhánh Hội Yên thực hiện thủ tục rút tiền tiết kiệm để chuyển vào một tài khoản khác. Giao dịch viên tìm hiểu, ông H. kể vừa nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, tự xưng là cơ quan chức năng. Người này thông báo ông H. có liên quan đến một đường dây ma túy và yêu cầu chuyển số tiền 150 triệu đồng vào một tài khoản được cung cấp để "phục vụ điều tra".

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, giao dịch viên ngân hàng liên hệ với Công an xã Mỹ Thủy để phối hợp xác minh. Cán bộ Công an xã Mỹ Thủy có mặt tại ngân hàng, trực tiếp trao đổi, giải thích để ông H. nhận diện rõ thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo.

Sau khi được giải thích, ông H. biết mình đang bị lừa đảo và dừng việc rút tiền, chuyển khoản 150 triệu đồng tới số tài khoản lạ. Nhờ sự phối hợp kịp thời giữa ngân hàng và Công an xã Mỹ Thủy, nguy cơ thiệt hại lớn về tài sản của người dân được ngăn chặn.