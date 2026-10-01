Ngăn kịp thời vụ lừa đảo hơn 1 tỷ đồng từ cuộc gọi giả danh công an

Ngày 1/10, thông tin từ Công an xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị phối hợp với Ngân hàng Agribank chi nhánh Nầm, kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Sau khi được cán bộ công an phân tích, giải thích, bà L.T.M. đã hiểu rõ bản chất vụ việc và nhận ra mình suýt bị lừa mất hơn 1 tỷ đồng. Ảnh: CA xã Tứ Mỹ

Trước đó, bà L.T.M. (trú tại xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh) nhận được điện thoại từ các đối tượng tự xưng là cán bộ Công an xã Tứ Mỹ. Đối tượng này thông báo bà M. bị lộ lọt thông tin cá nhân, kẻ gian đã dùng dữ liệu của bà để mở tài khoản tại ngân hàng và tài khoản này có liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy. Các đối tượng yêu cầu bà M. phải khai báo thành khẩn, phối hợp xác minh điều tra.

Trong quá trình gọi điện, các đối tượng liên tục đe dọa, thao túng tâm lý bà M. Khi biết bà có gửi tiết kiệm tại Agribank chi nhánh Nầm với số tiền hơn 1 tỷ đồng, các đối tượng yêu cầu bà không được nói với người thân. Đồng thời hướng dẫn bà các câu nói để đối phó với nhân viên giao dịch ngân hàng nhằm rút tiền từ sổ tiết kiệm và tạo tài khoản ngân hàng để nộp vào tài khoản do chúng chỉ định, với mục đích chiếm đoạt.

Tuy nhiên, trong quá trình bà M. đến giao dịch tại Agribank chi nhánh Nầm, nhân viên ngân hàng nhận thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã chủ động liên hệ với Công an xã Tứ Mỹ. Nhận được tin báo, lực lượng công an xã nhanh chóng có mặt tại ngân hàng, yêu cầu bà M. chấm dứt giao dịch và mời bà về trụ sở để giải thích rõ về hành vi lừa đảo của các đối tượng.

Tại trụ sở Công an xã, sau khi được cán bộ công an phân tích, giải thích, bà L.T.M. đã hiểu rõ bản chất vụ việc và nhận ra mình suýt bị lừa mất hơn 1 tỷ đồng. Bà M. bày tỏ lòng cảm ơn trước sự kịp thời của lực lượng công an xã và nhân viên ngân hàng Agribank chi nhánh Nầm.

Thời gian qua, Công an Hà Tĩnh đã tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án… với thủ đoạn yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền hoặc “phối hợp điều tra”. Trước những cuộc gọi có dấu hiệu bất thường, người dân cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của các đối tượng, đồng thời nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ. Nhờ vậy mà rất nhiều vụ lừa đảo đã bị ngăn chặn kịp thời, bảo vệ an toàn tài sản cho người dân.