Ngăn khí mê-tan ngầm: Hướng đi mới cho hạ tầng đô thị thông minh

Dưới lòng các đô thị lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống cống rãnh ngầm và các bể lắng nước thải đang vận hành như những "nhà máy" sinh khí mê-tan (CH₄) quy mô lớn. Do hạ tầng thu gom bị quá tải và xuống cấp, bùn thải và dòng nước thải giàu chất hữu cơ bị ứ đọng lâu ngày trong điều kiện hoàn toàn thiếu oxy. Môi trường yếm khí này tạo điều kiện lý tưởng cho vi sinh vật methanogens bùng phát, phân hủy chất thải và xả ra lượng khí nhà kính khổng lồ qua các cửa xả, hố ga và kênh rạch nội đô.

Hạ tầng thoát nước tại đô thị.

Với khả năng gây hiệu ứng nhà kính cao gấp 28 lần CO₂ trong chu kỳ 100 năm, lượng mê-tan phát sinh từ hạ tầng thoát nước ngầm đang làm trầm trọng thêm hiện tượng đảo nhiệt đô thị. Phương thức quản lý thoát nước truyền thống từ trước đến nay chỉ tập trung giải quyết bài toán chống ngập cục bộ và xử lý chất thải ở cuối nguồn, mà hoàn toàn bỏ ngỏ nguy cơ phát thải khí nhà kính dọc theo hàng ngàn kilômét đường ống dẫn ngầm.

Để giải quyết bài toán này, việc chuyển dịch sang mô hình thủy lực thông minh kết hợp công nghệ cảm biến IoT là giải pháp mang tính đột phá. Hệ thống sẽ phân tích dữ liệu thời gian thực về lưu lượng, độ pH và nồng độ oxy hòa tan để điều khiển van xả tự động, duy trì tốc độ dòng chảy tối ưu nhằm ngăn chặn triệt để trạng thái yếm khí trong cống. Đồng thời, tại các nhà máy xử lý nước thải tập trung, công nghệ bể ủ yếm khí khép kín kết hợp thu hồi khí CH₄ được triển khai để phát điện tại chỗ, cung cấp ngược lại cho hạ tầng vận hành.

Rào cản lớn nhất hiện nay nằm ở việc thiếu các quy chuẩn kỹ thuật và cơ chế khuyến khích đầu tư. Khái niệm đô thị thông minh tại Việt Nam vẫn chủ yếu tập trung vào giao thông, chiếu sáng hay điều hành số, chưa đưa chỉ số kiểm soát phát thải ngầm vào khung quản lý. Cơ quan chức năng và các địa phương cần sớm bổ sung tiêu chí giảm phát thải mê-tan từ nước thải vào quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị, đồng thời mở đường cho mô hình hợp tác công - tư nhằm thu hút vốn tư nhân vào chuyển đổi số hệ thống thoát nước.

Đã đến lúc chúng ta cần thay đổi góc nhìn về hạ tầng thoát nước - không chỉ là công trình xả nước mưa, nước thải đơn thuần mà phải là một mắt xích quan trọng trong chiến lược xanh hóa đô thị. Sự chủ động chuyển đổi từ tư duy "ứng phó thụ động" sang "quản trị thông minh bằng dữ liệu" sẽ giúp giải quyết triệt để các nguồn ô nhiễm vô hình mà lâu nay bị bỏ quên dưới lòng đường. Ứng dụng công nghệ số để điều hành hệ thống thoát nước ngầm không chỉ giúp các thành phố chủ động chặn đứng nguồn phát thải mê-tan ẩn mình dưới lòng đất, mà còn tối ưu hóa chi phí bảo trì và vận hành hạ tầng. Đây chính là bước đi căn cơ để nâng cao chất lượng sống đô thị và đóng góp quan trọng vào cam kết giảm phát thải khí nhà kính quốc gia.